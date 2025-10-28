В какую дату был добыт первый блок блокчейна Ethereum?

Если вы когда-нибудь задумывались о начале Ethereum, вы задаете правильный вопрос. История добычи первого блока Ethereum знаменует один из самых значительных моментов в истории криптовалют. Эта статья отвечает на этот точный вопрос, исследуя технические детали, людей, стоявших за этим, и почему эта дата навсегда изменила технологию блокчейна. Вы узнаете точную дату и время генезис-блока Ethereum, поймете, чем он отличался от подхода Bitcoin, и узнаете, как этот первый блок заложил основу для всего: от DeFi до NFT.





Ключевые моменты:

Первый блок Ethereum был добыт 30 июля 2015 года, что ознаменовало официальный запуск блокчейн-сети.

Генезис-блок содержал 8 893 транзакции, распределяющие ETH участникам краудсейла, которые инвестировали 18 миллионов долларов в 2014 году.

В отличие от генезис-блока Bitcoin, блок Ethereum не содержал встроенного сообщения и был сосредоточен на установлении первоначального распределения токенов.

Первый блок установил вознаграждение за майнинг в размере 5 ETH, которое позже уменьшилось до 3 ETH (2017) и 2 ETH (2019) через обновления сети.

Ethereum перешел с Proof-of-Work на Proof-of-Stake 15 сентября 2022 года, сократив потребление энергии более чем на 99%.

Генезис-блок обеспечил смарт-контракты, которые стали основой для DeFi, NFT и тысяч децентрализованных приложений.





Первый блок Ethereum был добыт 30 июля 2015 года, ровно в 15:26 UTC. Этот первый блок, известный как Блок 0 или генезис-блок, ознаменовал официальный запуск блокчейн-сети Ethereum. В отличие от обычных блоков, которые ссылаются на предыдущие блоки, этот первый блок блокчейна Ethereum не имел предшественника — его поле предыдущего хеша содержало только нули, устанавливая его как абсолютную отправную точку.

Добыча этого блока не была спонтанным событием. Она представляла месяцы подготовки после фазы тестовой сети Olympic, которая началась в мае 2015 года и предложила разработчикам 25 000 ETH в качестве вознаграждения за стресс-тестирование сети. Когда генезис-блок наконец появился в то июльское послеобеденное время, он нес первоначальное распределение ETH участникам краудсейла, которые инвестировали в предыдущем году. Вознаграждение за блок было установлено на уровне 5 ETH, создавая структуру стимулов, которая будет побуждать майнеров обеспечивать безопасность сети в первые дни.





Виталик Бутерин задумал Ethereum в 2013 году в возрасте 19 лет, полагая, что блокчейны могут делать больше, чем просто обрабатывать платежи — они могут запускать целые приложения через смарт-контракты. После неудачной попытки убедить разработчиков Bitcoin расширить их протокол, он опубликовал белую книгу Ethereum в конце 2013 года, описывая блокчейн с полным по Тьюрингу языком программирования. Со-основатели, включая Гэвина Вуда и Джозефа Любина, присоединились к разработке концепции, публично объявив о проекте на конференции North American Bitcoin Conference в Майами в январе 2014 года.

Команда провела краудсейл с июля по август 2014 года, позволив участникам приобретать эфир за биткойн. Это собрало более 18 миллионов долларов, профинансировав разработку виртуальной машины Ethereum. Базирующийся в Швейцарии Ethereum Foundation координировал несколько команд разработчиков, работающих над различными реализациями протокола на Go, Python и C++, гарантируя, что сеть не будет полагаться на единую кодовую базу.

Тестовая сеть Olympic была запущена 9 мая 2015 года в качестве окончательного доказательства концепции перед основной сетью. Виталик Бутерин предложил 25 000 ETH в качестве вознаграждения разработчикам для стресс-тестирования сети, пытаясь перегрузить ее. После месяцев тестирования и исправлений, фаза Frontier — запуск основной сети — началась 30 июля 2015 года. Первоначальный лимит газа был жестко закодирован на уровне 5000 газа на несколько дней, давая майнерам время для настройки операций, прежде чем сеть стала полностью работоспособной.









Заголовок генезис-блока включал номер блока (ноль), временную метку и родительский хеш из всех нулей, так как предыдущего блока не существовало. Он содержал корень состояния — криптографический хеш, представляющий все состояние сети на момент запуска, включая все балансы счетов. В отличие от обычных блоков, он не содержал транзакций, а вместо этого устанавливал начальное состояние само по себе, устанавливая начальную сложность и лимит газа, которые будут развиваться по мере роста цепи.

Генезис-блок распределил ETH участникам краудсейла на основе их вкладов в биткойнах в 2014 году, причем эти распределения были жестко закодированы в программном обеспечении каждого узла. Вознаграждение за майнинг в 5 ETH установило модель стимулирования, которая позже уменьшилась до 3 ETH с Byzantium (2017) и 2 ETH с Constantinople (2019). Этот подход краудсейла отличался от чисто майнинговой модели Bitcoin, давая ранним сторонникам немедленную долю в сети при одновременном финансировании разработки.

Ethereum был запущен с использованием консенсуса Proof-of-Work, требуя от майнеров решения математических головоломок для проверки блоков. Уровень сложности в генезис-блоке автоматически корректировался для поддержания примерно 15-секундного времени блоков. Эта основа PoW обеспечила децентрализацию с первого дня, позволив майнерам по всему миру участвовать в безопасности сети, внося вычислительные ресурсы в обмен на вознаграждения за блоки.





Первый блок инициировал серию запланированных обновлений, преобразующих Ethereum на протяжении многих лет. Homestead появился 14 марта 2016 года, удалив централизованные механизмы безопасности и представив кошелек Mist. Фаза Metropolis пришла в двух частях: Byzantium (октябрь 2017) и Constantinople (февраль 2019), которые сократили вознаграждения за блоки и улучшили эффективность смарт-контрактов, откладывая бомбу сложности, предназначенную для принудительного перехода от майнинга.

15 сентября 2022 года Ethereum перешел с Proof-of-Work на Proof-of-Stake через «The Merge», сократив потребление энергии более чем на 99%. Это изменение было запланировано с самых ранних дней Ethereum, с бомбой сложности, включенной в 2015 году специально для поддержки этого перехода. Успешный переход доказал, что крупный блокчейн может фундаментально изменить свой механизм консенсуса, сохраняя при этом безопасность и целостность цепи, простирающейся обратно до 2015 года.

Генезис-блок запустил больше, чем криптовалюту — он обеспечил целую экосистему децентрализованных приложений. Функциональность смарт-контрактов позволила разработчикам создавать финансовые инструменты, работающие без посредников, при этом платформы DeFi сейчас облегчают миллиарды в кредитовании и торговле. Стандарт ERC-721 (2018) обеспечил NFT, создав рынок цифровых коллекционных предметов на миллиарды долларов, в то время как ERC-20 позволил тысячам проектов запустить свои собственные токены на инфраструктуре Ethereum.









Дата, когда был добыт первый блок Ethereum, представляет собой больше, чем техническую веху. Она знаменует момент, когда технология блокчейн расширилась за пределы простой передачи ценности, став универсальной вычислительной платформой. Видение, которое Бутерин изложил в 2013 году, стало реальностью в 15:26 UTC в то июльское послеобеденное время, фундаментально изменив то, что разработчики могут создавать на блокчейн-инфраструктуре.

Сегодня Ethereum обрабатывает большой объем транзакций ежедневно, размещает тысячи децентрализованных приложений и служит основой для всей экосистемы Web3. Проекты, такие как Uniswap, Aave и OpenSea, обязаны своим существованием возможностям, впервые обеспеченным этим генезис-блоком. Платформа продолжает развиваться через запланированные обновления, с недавними улучшениями, такими как обновление Dencun в марте 2024 года, вводящее «блобы» для более дешевого хранения данных, и предстоящее обновление Pectra, которое, как ожидается, дополнительно повысит гибкость валидаторов.

Криптовалютная биржа MEXC, как и многие платформы, построила свою торговую инфраструктуру Ethereum на фундаменте, установленном этим первым блоком. Каждая транзакция ETH на любой бирже в конечном итоге связана с цепью, начатой 30 июля 2015 года, демонстрируя, как создание одного блока прокатилось по всей криптоиндустрии.









1. В какую дату был добыт первый блок блокчейна Ethereum?

30 июля 2015 года в 15:26 UTC.





2. Как еще называется генезис-блок Ethereum?

Блок 0 или Блок 1, в зависимости от используемого метода подсчета.





3. Кто добыл первый блок Ethereum?

Ethereum Foundation и основные разработчики добыли генезис-блок как часть координированного запуска сети.





4. Сколько ETH было в вознаграждении генезис-блока?

Вознаграждение за майнинг было установлено на уровне 5 ETH за блок при запуске.





5. Когда Ethereum перешел с Proof-of-Work на Proof-of-Stake?

15 сентября 2022 года через обновление под названием «The Merge».





6. Чем генезис-блок Ethereum отличается от Bitcoin?

Генезис-блок Ethereum содержал первоначальное распределение ETH из краудсейла и не содержал встроенного сообщения, в то время как блок Bitcoin включал знаменитый заголовок газеты Times.





Понимание того, когда был добыт первый блок Ethereum — 30 июля 2015 года в 15:26 UTC — обеспечивает важный контекст для оценки влияния платформы на криптовалюту и технологию блокчейна. Этот единственный блок запустил сеть, которая обеспечит смарт-контракты, децентрализованные финансы и NFT, фундаментально расширив то, что блокчейн может выполнить за пределами простых валютных транзакций.

Поскольку Ethereum приближается к своему десятилетнему юбилею в 2025 году, наследие этого первого блока остается очевидным в каждой транзакции, каждом смарт-контракте и каждом децентрализованном приложении, работающем в сети. Дата знаменует не только начало одного блокчейна, но и начало целой эры программируемых денег и децентрализованных приложений, которые продолжают преобразовывать цифровые финансы и интернет-инфраструктуру сегодня.