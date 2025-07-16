OKZOO: Создание сети AIoT на основе собственных разработок для взрывного роста

На фоне ускоряющейся конвергенции искусственного интеллекта, децентрализованных сетей физической инфраструктуры (DePIN) и Web3-игр OKZOO становится ключевым игроком благодаря своей уникальной вертикально интегрированной модели. Проект стремится создать первую в мире крупномасштабную сеть для сбора реальных экологических данных, позиционируя себя как разрушительную силу в секторе AIoT (искусственный интеллект + децентрализованный IoT). Опираясь на экосистему, насчитывающую около 12 миллионов пользователей, приложение V2 для искусственного интеллекта виртуальных питомцев, запущенное 12 марта, быстро привлекло более 700 000 пользователей. Благодаря мощной стратегической поддержке со стороны лидеров отрасли, OKZOO быстро укрепляет свои позиции на рынке.









Хотя DePIN заложил основу для децентрализованных аппаратных сетей, OKZOO считает, что AIoT представляет собой истинное будущее этого пространства. Эта эволюция выходит за рамки анализа данных – глубокая интеграция искусственного интеллекта для улучшения как сбора данных, так и взаимодействия с пользователем. Традиционные методы сбора данных об окружающей среде сталкиваются с такими проблемами, как нехватка данных, ограниченный охват помещений в режиме реального времени и сложность верификации. OKZOO решает эти проблемы, создавая управляемую пользователем сеть, ориентированную на ультралокализованные экологические данные – качество воздуха, уровень шума, температуру и влажность – обеспечивая критически важную инфраструктуру для приложений ИИ следующего поколения в области мониторинга здоровья, умных городов и исследования климата. Позиционируя AIoT как «следующее поколение и крупномасштабную эволюцию DePIN», OKZOO учитывает растущий рыночный спрос на практическую, реальную пользу.









Экосистема OKZOO построена на основе тесно интегрированной программно-аппаратной модели:





1) Устройства серии P-mini: Эти портативные сенсоры собирают данные об окружающей среде как внутри помещений, так и на улице. Линейка продуктов будет продолжать развиваться, и в будущем появятся новые модели, такие как P-mini O2 в формате смарт-часов.

2) Приложение виртуального ИИ-питомца OKZOO V2: Запущено 12 марта, это приложение на базе ИИ связывает эмоциональные состояния и поведение виртуальных питомцев с данными об окружающей среде, собранными устройством P-mini пользователя в реальном времени. Оно превращает процесс сбора данных в значимый, эмоционально вовлекающий интерактивный опыт. Основываясь на успехе версии V1, которая привлекла 6,5 миллиона пользователей, OKZOO V2 открывает новую эру вовлечения через данные.









В отличие от многих проектов в области ИИ и DePIN, которые полагаются на сторонних производителей комплектующих, часто сталкивающихся с недостатками производства и проблемами контроля качества, собственные научно-исследовательские и производственные возможности OKZOO являются ключевым стратегическим преимуществом:





1) Гарантия масштабируемости: Обеспечивает стабильное крупномасштабное производство устройств P-mini для удовлетворения роста пользователей и спроса на P-NFT.

2) Контроль качества и быстрая итерация: Позволяет быстро совершенствовать дизайн на основе отзывов пользователей и технических достижений.

3) Долгосрочная экономическая эффективность: Собственное производство позволяет контролировать расходы в течение длительного времени.

4) Стратегическая гибкость: Помимо управления собственной сетью, OKZOO может предлагать свои аппаратные решения другим B2B-партнерам, сталкивающимся с производственными трудностями, открывая новые потоки доходов и выделяясь на фоне конкурентов с чисто программным обеспечением.













1) Стимулы для сбора данных: Пользователи зарабатывают токены AIOT, используя устройства P-mini для сбора данных об окружающей среде, превращая каждое устройство в «майнера данных».

2) Участие в управлении сетью: Держатели токенов могут использовать AIOT в качестве узлов валидатора или поставщиков данных, участвуя в управлении сетью и получая вознаграждение.

3) Полезность для экосистемы: AIOT используется для транзакций в приложениях, таких как взаимодействие с устройствами и эволюция виртуальных питомцев.

4) Права управления: Держатели токенов могут голосовать при принятии важных решений, таких как обновление экосистемы и направление развития.

5) Поддержка разработчиков: Планируется, что AIOT будет служить платежным средством для монетизации создателей контента и доступа сторонних разработчиков к API.

6) Механизм инноваций P-NFT: Каждому P-NFT соответствует физическое устройство P-mini, которое может быть востребовано. После приобретения NFT (например, на аукционе) пользователи должны выкупить физическое устройство, чтобы получить право на вознаграждение за вклад в данные и майнинг AIOT, создавая тем самым прочную связь между цифровыми активами и реальной стоимостью.









Несколько ключевых показателей свидетельствуют о стремительном прогрессе OKZOO:





1) Пользовательская база: В настоящее время экосистема насчитывает около 11,8 миллиона пользователей, причем приложение V2 набрало 700 000 пользователей за первый месяц после запуска.

2) Капитальная поддержка: Проект получил инвестиции от известных деятелей, включая основателей Bonk и Pepe, а также таких известных представителей индустрии, как 0xSun и Dingaling.

3) Сила команды: В основной состав команды входят талантливые специалисты из таких ведущих организаций, как HASHED, Forbes и Cointelegraph, которые объединяют глубокий опыт в области криптовалют, технологий искусственного интеллекта и развития сообщества.









Благодаря успешному запуску приложения V2, стабильному росту пользователей и расширению партнерских отношений с биржами, OKZOO заложила прочный фундамент для долгосрочного развития. Уникальное позиционирование компании – ИИ + DePIN + гейминг + аппаратное обеспечение – в сочетании с убедительной историей AIoT, геймифицированной моделью привлечения пользователей, сильным производственным рвом, инновационными механизмами физического NFT и надежными отраслевыми альянсами формирует весьма привлекательное инвестиционное предложение. Несмотря на сохраняющиеся проблемы, включая масштабируемость оборудования, удержание пользователей и конкуренцию на рынке, интегрированная модель и собственные производственные возможности OKZOO значительно снизили соответствующие риски. Долгосрочная перспектива проекта выходит за рамки простого сбора данных – он стремится совместно с сообществом и искусственным интеллектом создать новую парадигму взаимодействия человека и окружающей среды.





Благодаря четкому стратегическому направлению, инновационному технологическому стеку, проверенным на рынке возможностям и мощному производственному потенциалу OKZOO создает динамичную экосистему, объединяющую интересные приложения, интеллектуальное оборудование и данные об окружающей среде. Опираясь на поддержку крупных отраслевых игроков, компания имеет все шансы стать лидером в сфере AIoT, раскрывая ценность экосистемы и потенциал экспоненциального роста.









