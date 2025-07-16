Nillion: Новая революция в сфере приватных вычислений, меняющая экосистему ценности данных

Nillion – это сеть слепых вычислений, представляющая собой сети приватных вычислений и хранения данных, предназначенные для искусственного интеллекта и данных. Она использует технологии повышения конфиденциальности (PET) для обеспечения вычислений и хранения данных, при этом сохраняя конфиденциальность. Это делает возможными такие приложения, как частный персонализированный ИИ, зашифрованные базы данных и приложения, сохраняющие конфиденциальность.





NIL – это нативный токен сети Nillion, служащий основой безопасности, управления и долгосрочного развития. Он координирует стимулы участников сети, обеспечивая устойчивый рост экосистемы.









Координационные сервисы: Используется для оплаты вычислительных услуг, хранения данных, выводов ИИ и транзакционных сборов в Petnet и на координационном уровне. Разработчики могут использовать NIL для доступа к вычислительным сервисам Nillion, сохраняющим конфиденциальность.

Слепые вычисления: Разработчики и пользователи могут использовать NIL для хранения и вычислений с сохранением конфиденциальности.

Стейкинг: Держатели могут совершать стейкинги NIL для поддержки безопасности сети и получения вознаграждений. Валидаторы должны привязывать токены NIL для подтверждения транзакций и вычислений, обеспечивая безопасность координационного уровня.

Управление: Держатели токенов NIL могут участвовать в децентрализованном управлении, предлагая и голосуя за обновления протокола, параметры сети, распределение ресурсов и программы грантов для сообщества.









Название токена : Nillion (NIL)

Общее предложение : 1 000 000 000 NIL

Максимальное предложение : Без верхнего лимита (ежегодная инфляция в размере 1%, в зависимости от модели эмиссии и автономного управления)

Первоначальное предложение в обращении: 195 150 000 NIL (19,52% от общего объема предложения)









Общее предложение NIL составляет 1 миллиард, а начальное обращение – 19,52%. Распределение происходит следующим образом:









Экосистема и развитие (29%): Поддержка роста экосистемы Nillion, включая стимулирование разработчиков, вознаграждение валидаторов, расширение сети и стратегические инициативы, направленные на реальное внедрение.

Сообщество (20%): Распределяется через программы стимулирования, гранты и другие инициативы сообщества.

Развитие протокола (10%): Финансирует исследования, модернизацию протоколов и операционные расходы для обеспечения долгосрочной устойчивости.

Ранние пользователи (21%): Распределяется между инвесторами предпосевного, посевного этапов и 2024.

Основные вкладчики (20%): Распределяется между членами ранней команды, советниками и сотрудниками Nillion Labs за их роль в развитии сети.









После запуска основной сети NIL будут разблокированы и распределены среди участников сообщества посредством аирдропов и первоначального распределения среди участников сообщества.













Запуск NIL знаменует собой официальное начало слепых вычислений, позволяющих создавать инновационные приложения, такие как персонализированный искусственный интеллект, рынки данных и децентрализованная наука (DeSci), основанная на конфиденциальных данных. Основываясь на этом прорыве, сеть Nillion ускоряет развитие своей экосистемы приложений, интегрируется с большим количеством публичных блокчейнов, расширяет сотрудничество в области слепых вычислений и постоянно оптимизирует эффективность координации. Проект направлен на дальнейшую децентрализацию и постепенное снижение зависимости от централизованных структур.



