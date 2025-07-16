В январе, когда цена Bitcoin восстановилась, а общий рынок оживился, цена токена MX достигла отметки в 3,98$. Тем временем команда MEXC объявила о выкупе и сжигании на 4 квартал 2024 года, сохранив обВ январе, когда цена Bitcoin восстановилась, а общий рынок оживился, цена токена MX достигла отметки в 3,98$. Тем временем команда MEXC объявила о выкупе и сжигании на 4 квартал 2024 года, сохранив об
Отчет о событиях в Зоне MX за январь

16 июля 2025 г.MEXC
В январе, когда цена Bitcoin восстановилась, а общий рынок оживился, цена токена MX достигла отметки в 3,98$. Тем временем команда MEXC объявила о выкупе и сжигании на 4 квартал 2024 года, сохранив объем циркулирующего предложения токенов MX на уровне 100 миллионов. Для получения более подробной информации вы можете прочитать соответствующее объявление. Подробную информацию о преимуществах удержания MX вы можете найти в статье «3 основных преимущества для держателей MX».

1. Данные о выполнении событий в Зоне MX за январь


В январе 2025 года платформа MEXC провела в общей сложности 106 событий по аирдропу и раздала вознаграждения на сумму более 7,78 миллиона долларов, а APY составила 51%.

Согласно статистике MEXC, среди январских событий аирдропа, лучше всего себя показал токен OSOL, который вырос на 466%, за ним следует JFOX, который подорожал на 325%. Рост цен на PIDOG, SUT, IXS и TNT составил 201%, 138%, 120% и 115% соответственно. В целом инвесторы, участвовавшие в этих проектах, получили значительную краткосрочную прибыль, причем два лучших проекта принесли особенно впечатляющие доходы.

Топ-6 лучших токенов за январь 2025 г.

Название токена
Время аирдропа
(Время стейкинга MX)
Рост цены в %
(На 31 января)
OSOL
16 января 2025 г.
466%
JFOX
17 января 2025 г.
325%
PIDOG
20 января 2025 г.
201%
SUT
8 января 2025 г.
138%
IXS
22 января 2025 г.
120%
TNT
24 января 2025 г.
115%

2. Как принять участие в событиях аирдропу токенов


Kickstarter – это эксклюзивные бесплатные события по аирдропу для держателей MX. Если вы удерживаете 25 или более токенов MX в течение последних 24 часов, вы можете зарегистрироваться для участия в событиях Kickstarter.

Обратите внимание, что система будет делать три случайных снэпшота каждый день. Вы должны убедиться, что на вашем спотовом счете постоянно находится минимум 25 MX или более в течение 24 часов, начиная с 18:59 (МСК) за день до события. Если в течение 24-часового периода количество MX на вашем счету упадет ниже 25 MX, вы не сможете принять участие в событиях Kickstarter.

Чтобы принять участие, зайдите на главную страницу официального веб-сайта MEXC и в выпадающем меню «Мероприятия» нажмите на «Kickstarter».


3. Как купить MX


Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в событии Kickstarter, вам необходимо приобрести и удерживать не менее 25 токенов MX на платформе MEXC. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье «Купите MX за одну минуту» и следовать шагам в руководстве для покупки.

Помимо бесплатного доступа к событию по аирдропу, удержание токенов MX также дает право на скидки на торговые комиссии. Как держатель MX, вы можете использовать MX для компенсации торговых комиссий за спот и фьючерсы USDT-M, получая скидку в размере 20%. Кроме того, если в течение последних 24 часов на вашем спотовом счете находилось не менее 500 токенов MX, вы можете воспользоваться 50% скидкой на торговые комиссии.

Торговая платформа MEXC привлекает широкий круг пользователей благодаря обширному разнообразию токенов и высокой скорости листинга. Пользователи любят платформу за высокую ликвидность, удобство использования, безопасность, стабильность и оперативность работы Службы поддержки. Платформа MEXC всегда придерживается принципа «Пользователи превыше всего», стремясь создать безопасную, стабильную и надежную торговую среду для своих пользователей.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Вся инвестиционная деятельность не зависит от этого сайта.

