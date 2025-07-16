Отчет о событиях в Зоне MX за январь





В январе, когда цена Bitcoin восстановилась, а общий рынок оживился, цена токена MX достигла отметки в 3,98$. Тем временем команда MEXC объявила о выкупе и сжигании на 4 квартал 2024 года, сохранив объем циркулирующего предложения токенов MX на уровне 100 миллионов. Для получения более подробной информации вы можете прочитать соответствующее объявление . Подробную информацию о преимуществах удержания MX вы можете найти в статье « 3 основных преимущества для держателей MX ».









В январе 2025 года платформа MEXC провела в общей сложности 106 событий по аирдропу и раздала вознаграждения на сумму более 7,78 миллиона долларов, а APY составила 51%.





Согласно статистике MEXC, среди январских событий аирдропа, лучше всего себя показал токен OSOL, который вырос на 466%, за ним следует JFOX, который подорожал на 325%. Рост цен на PIDOG, SUT, IXS и TNT составил 201%, 138%, 120% и 115% соответственно. В целом инвесторы, участвовавшие в этих проектах, получили значительную краткосрочную прибыль, причем два лучших проекта принесли особенно впечатляющие доходы.





Название токена Время аирдропа (Время стейкинга MX) Рост цены в % (На 31 января) OSOL 16 января 2025 г. 466% JFOX 17 января 2025 г. 325% PIDOG 20 января 2025 г. 201% SUT 8 января 2025 г. 138% IXS 22 января 2025 г. 120% TNT 24 января 2025 г. 115%









Kickstarter – это эксклюзивные бесплатные события по аирдропу для держателей MX. Если вы удерживаете 25 или более токенов MX в течение последних 24 часов, вы можете зарегистрироваться для участия в событиях Kickstarter.





Обратите внимание, что система будет делать три случайных снэпшота каждый день. Вы должны убедиться, что на вашем спотовом счете постоянно находится минимум 25 MX или более в течение 24 часов, начиная с 18:59 (МСК) за день до события. Если в течение 24-часового периода количество MX на вашем счету упадет ниже 25 MX, вы не сможете принять участие в событиях Kickstarter.





Чтобы принять участие, зайдите на главную страницу официального веб-сайта MEXC и в выпадающем меню «Мероприятия» нажмите на «Kickstarter».













Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в событии Kickstarter, вам необходимо приобрести и удерживать не менее 25 токенов MX на платформе MEXC. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье « Купите MX за одну минуту » и следовать шагам в руководстве для покупки.





Помимо бесплатного доступа к событию по аирдропу, удержание токенов MX также дает право на скидки на торговые комиссии. Как держатель MX, вы можете использовать MX для компенсации торговых комиссий за спот и фьючерсы USDT-M, получая скидку в размере 20%. Кроме того, если в течение последних 24 часов на вашем спотовом счете находилось не менее 500 токенов MX, вы можете воспользоваться 50% скидкой на торговые комиссии.





Торговая платформа MEXC привлекает широкий круг пользователей благодаря обширному разнообразию токенов и высокой скорости листинга. Пользователи любят платформу за высокую ликвидность, удобство использования, безопасность, стабильность и оперативность работы Службы поддержки. Платформа MEXC всегда придерживается принципа «Пользователи превыше всего», стремясь создать безопасную, стабильную и надежную торговую среду для своих пользователей.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Вся инвестиционная деятельность не зависит от этого сайта.