Обучение/Зона MX/Событие заработка/Отчет о соб... за декабрь

Отчет о событиях в Зоне MX за декабрь

16 июля 2025 г.MEXC
В 2024 году платформа MEXC провела в общей сложности 2 022 события по аирдропу в течение года, раздала вознаграждения на общую сумму более 127 миллионов USDT, в среднем 10,62 миллиона USDT в месяц, а APY составила 71%. Подробную информацию о преимуществах удержания MX*URLS-MX_USDT* вы можете найти в статье «3 основных преимущества для держателей MX».

1. Данные о выполнении событий в специальных зонах MX за декабрь


В декабре 2024 года платформа MEXC провела в общей сложности 120 событий по аирдропу и раздала вознаграждения на сумму более 7,98 миллиона долларов, а APY составила 54%.

Согласно статистике платформы MEXC, рост шести лучших токенов в декабрьских событиях аирдропа превысил 190%. Среди них наибольший рост наблюдался у токена AIMONICA, достигшего впечатляющих 606,11%, значительно опередив другие проекты и заняв первое место; BLADE последовал за ней с ростом в 510,80%, а SETAI, FLAY, SEN и TMAI выросли на 314,90%, 241,85%, 216,80% и 192,90% соответственно. Первые участники этих аирдропов, особенно те, кто получил AIMONICA и BLADE, увидели, как их инвестиции значительно увеличились всего за несколько недель.

Топ-6 лучших токенов за декабрь 2024 г.

Название проекта
Время аирдропа
(Время размещения MX)
Рост цены в %
(На 31 декабря)
AIMONICA
19 декабря 2024 г.
606,11%
BLADE
23 декабря 2024 г.
510,80%
SETAI
30 декабря 2024 г.
314,90%
FLAY
3 декабря 2024 г.
241,85%
SEN
29 декабря 2024 г.
216,80%
TMAI
4 декабря 2024 г.
192,90%

2. Как принять участие в событиях аирдропа


Kickstarter – это эксклюзивные бесплатные события по аирдропу для держателей MX. Если вы удерживаете 25 или более токенов MX в течение последних 24 часов, вы можете зарегистрироваться для участия в событиях Kickstarter.

Обратите внимание, что система будет делать три случайных снэпшота каждый день. Вы должны убедиться, что на вашем спотовом счете постоянно находится минимум 25 MX или более в течение 24 часов, начиная с 18:59 (МСК) за день до события. Если в течение 24-часового периода количество MX на вашем счету упадет ниже 25 MX, вы не сможете принять участие в событиях Kickstarter.

Чтобы принять участие, зайдите на главную страницу официального сайта MEXC и в выпадающем меню [Спот] в верхней навигационной панели вы найдете ссылки на события Kickstarter.


3. Как купить MX


Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в событии Kickstarter, вам необходимо приобрести и удерживать не менее 25 токенов MX*URLS-MX_USDT* на платформе MEXC. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье «Купите MX за одну минуту» и следовать шагам в руководстве для покупки.

Помимо бесплатного доступа к событию по аирдропу, удержание токенов MX также дает право на скидки на торговые комиссии. Как держатель MX, вы можете использовать MX для компенсации торговых комиссий за спот и фьючерсы USDT-M, получая скидку в размере 20%. Кроме того, если в течение последних 24 часов на вашем спотовом счете находилось не менее 500 токенов MX, вы можете воспользоваться 50% скидкой на торговые комиссии.

Торговая платформа MEXC привлекает широкий круг пользователей благодаря обширному разнообразию токенов и высокой скорости листинга. Пользователи любят платформу за высокую ликвидность, удобство использования, безопасность, стабильность и оперативность работы Службы поддержки. Платформа MEXC всегда придерживается принципа «Пользователи превыше всего», стремясь создать безопасную, стабильную и надежную торговую среду для своих пользователей.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


