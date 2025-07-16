Отчет о событиях в Зоне MX за декабрь





В 2024 году платформа MEXC провела в общей сложности 2 022 события по аирдропу в течение года, раздала вознаграждения на общую сумму более 127 миллионов USDT, в среднем 10,62 миллиона USDT в месяц, а APY составила 71%. Подробную информацию о преимуществах удержания MX*URLS-MX_USDT* вы можете найти в статье « 3 основных преимущества для держателей MX ».









В декабре 2024 года платформа MEXC провела в общей сложности 120 событий по аирдропу и раздала вознаграждения на сумму более 7,98 миллиона долларов, а APY составила 54%.





Согласно статистике платформы MEXC, рост шести лучших токенов в декабрьских событиях аирдропа превысил 190%. Среди них наибольший рост наблюдался у токена AIMONICA, достигшего впечатляющих 606,11%, значительно опередив другие проекты и заняв первое место; BLADE последовал за ней с ростом в 510,80%, а SETAI, FLAY, SEN и TMAI выросли на 314,90%, 241,85%, 216,80% и 192,90% соответственно. Первые участники этих аирдропов, особенно те, кто получил AIMONICA и BLADE, увидели, как их инвестиции значительно увеличились всего за несколько недель.





Название проекта Время аирдропа (Время размещения MX) Рост цены в % (На 31 декабря) AIMONICA 19 декабря 2024 г. 606,11% BLADE 23 декабря 2024 г. 510,80% SETAI 30 декабря 2024 г. 314,90% FLAY 3 декабря 2024 г. 241,85% SEN 29 декабря 2024 г. 216,80% TMAI 4 декабря 2024 г. 192,90%









Kickstarter – это эксклюзивные бесплатные события по аирдропу для держателей MX. Если вы удерживаете 25 или более токенов MX в течение последних 24 часов, вы можете зарегистрироваться для участия в событиях Kickstarter.





Обратите внимание, что система будет делать три случайных снэпшота каждый день. Вы должны убедиться, что на вашем спотовом счете постоянно находится минимум 25 MX или более в течение 24 часов, начиная с 18:59 (МСК) за день до события. Если в течение 24-часового периода количество MX на вашем счету упадет ниже 25 MX, вы не сможете принять участие в событиях Kickstarter.





Чтобы принять участие, зайдите на главную страницу официального сайта MEXC и в выпадающем меню [Спот] в верхней навигационной панели вы найдете ссылки на события Kickstarter.













Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в событии Kickstarter, вам необходимо приобрести и удерживать не менее 25 токенов MX*URLS-MX_USDT* на платформе MEXC. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье « Купите MX за одну минуту » и следовать шагам в руководстве для покупки.





Помимо бесплатного доступа к событию по аирдропу, удержание токенов MX также дает право на скидки на торговые комиссии. Как держатель MX, вы можете использовать MX для компенсации торговых комиссий за спот и фьючерсы USDT-M, получая скидку в размере 20%. Кроме того, если в течение последних 24 часов на вашем спотовом счете находилось не менее 500 токенов MX, вы можете воспользоваться 50% скидкой на торговые комиссии.





Торговая платформа MEXC привлекает широкий круг пользователей благодаря обширному разнообразию токенов и высокой скорости листинга. Пользователи любят платформу за высокую ликвидность, удобство использования, безопасность, стабильность и оперативность работы Службы поддержки. Платформа MEXC всегда придерживается принципа «Пользователи превыше всего», стремясь создать безопасную, стабильную и надежную торговую среду для своих пользователей.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.