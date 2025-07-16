MEXC официально запустила спотовую и фьючерсную торговлю FHE. Вы можете внести FHE на платформу MEXC или напрямую участвовать в спотовой и фьючерсной торговле FHE. В то же время вы можете посетить стрMEXC официально запустила спотовую и фьючерсную торговлю FHE. Вы можете внести FHE на платформу MEXC или напрямую участвовать в спотовой и фьючерсной торговле FHE. В то же время вы можете посетить стр
Mind Network: Лидер новой эры защиты конфиденциальности и децентрализованного интернета

1. Что такое Mind Network


Mind Network – это криптографический инфраструктурный протокол, разработанный для ИИ и Web3, обеспечивающий защиту конфиденциальности данных и возможности безопасного взаимодействия. Он позволяет ИИ-агентам безопасно работать, принимать независимые решения и совместно взаимодействовать в рамках децентрализованных экосистем.

В основе Mind Network лежит инфраструктура полностью гомоморфного шифрования (FHE), призванная создать полностью зашифрованный Web, обеспечивающий квантовую стойкость, полное шифрование данных и вычислений ИИ. Она обеспечивает сквозное шифрование в различных отраслях, таких как ИИ, модульные блокчейны, азартные игры, управление активами и DePIN.

В партнерстве с лидерами индустрии, такими как Zama, Mind Network участвует в разработке HTTPZ, интернет-протокола с нулевым доверием, который устанавливает новый стандарт Web3 для надежного ИИ и вычислений ончейн данных.


2. Финансирование Mind Network и партнеры по экосистеме


Mind Network получила финансирование в размере 12,5 млн долларов от ведущих венчурных компаний, включая Binance Labs, Cogitent, HashKey, Animoca Brands, Chainlink и другие. Она также получила два исследовательских гранта от Ethereum Foundation на развитие FHE.

Mind Network сотрудничает с такими лидерами индустрии, как Zama, чтобы ускорить внедрение технологии FHE. Это первый проект, внедривший TFHE-rs v1.0.0 (первую готовую к производству библиотеку FHE от Zama) в практические приложения, а также предоставивший открытый доступ к нескольким кодовым базам FHE-Rust, включая FCN (FHE Consensus Network), MindChain, Swarms-rust и другие.

Этот вклад способствует инновациям в области зашифрованных вычислений и продвигает видение полностью зашифрованной экосистемы Web3 и ИИ. Благодаря передовым исследованиям, прочным партнерским отношениям с промышленностью и приверженности инновациям с открытым исходным кодом Mind Network возглавляет будущее шифрованных вычислений. Делая безопасность на основе FHE доступной, Mind Network устанавливает новые стандарты конфиденциальности, безопасности и доверия в децентрализованном мире.


3. Основные продукты Mind Network


3.1 AgenticWorld


AgenticWorld – это децентрализованная экосистема ИИ, предназначенная для безопасных и автономных ИИ-агентов. Построенная на основе технологии FHE, она поддерживает зашифрованные вычисления для обеспечения конфиденциальности данных в мультиагентных системах (MAS). AgenticWorld объединяет в себе уровень безопасности и центр взаимодействия, обеспечивая беспрепятственное сотрудничество ИИ в Web3 и DeFi, а также поддерживая децентрализованную идентификацию и конфиденциальное машинное обучение.

3.2 MindChain


MindChain – это первый публичный блокчейн, построенный на FHE и специально разработанный для ИИ-агентов. Он поддерживает зашифрованные вычисления, безопасное сотрудничество и автономные экосистемы ИИ. Кроме того, для обеспечения масштабируемости в блокчейн интегрированы доказательства с нулевым знанием (ZKP), доверенные среды исполнения (TEE), многосторонние вычисления (MPC), децентрализованная идентификация и GPU-фреймворки для вычислений.

3.3 FHEBridge


Разработанный Chainlink протокол – это безопасный кроссчейн протокол, использующий FHE и протокол Stealth Address Protocol (SAP) для проведения приватных, квантовоустойчивых транзакций, обеспечивающих беспрепятственное взаимодействие между экосистемами блокчейн.

4. Что такое MindChain


MindChain – это первый блокчейн на основе FHE, специально разработанный для ИИ-агентов. Он решает проблемы безопасности и доверия, с которыми сталкиваются ИИ-агенты в средах Web2 и Web3, обеспечивая их работу в полностью приватной и сохраняющей целостность среде.

Благодаря использованию FHE MindChain позволяет выполнять вычисления непосредственно над зашифрованными данными, а значит, ИИ-агенты могут обрабатывать конфиденциальную информацию без необходимости ее расшифровки. Этот революционный подход обеспечивает конфиденциальность данных, безопасность и беспрепятственное сотрудничество, что делает MindChain критически важной инфраструктурой для экосистем, управляемых искусственным интеллектом.

5. Обзор архитектуры MindChain


Архитектура AgenticWorld разработана для поддержки безопасной, динамичной и высокоавтономной экосистемы интеллектуальных ИИ-агентов. Она состоит из четырех ключевых уровней – уровня ИИ-агентов, уровня расширений, базового уровня и уровня сервисов, каждый из которых играет важную роль в обеспечении бесперебойной работы ИИ:

5.1 Уровень ИИ-агентов


Служит интерфейсом для ИИ-агентов в доменах Web2 и Web3, поддерживая:
  • Платформы Web3, такие как Swarms, Eliza и Virtuals
  • Платформы Web2, такие как World AI Health и DeepSeek.
  • Будущие интеграции еще больше расширят его возможности

5.2 Уровень расширения


Обеспечивает комплексное решение для безопасности ИИ-агентов, включая:
  • Безопасность консенсуса: Обеспечивает надежное принятие решений в децентрализованных средах
  • Безопасность вычислений: Защищает целостность обработки данных ИИ
  • Безопасность данных: Обеспечивает обработку данных с сохранением конфиденциальности
  • Безопасность связи: Защищает взаимодействие агентов в сетях

5.3 Базовый уровень


В основе этого уровня лежит MindChain, поддерживаемый следующими компонентами:
  • Randgen: Настоящий ончейн-генератор случайных чисел на базе FHE
  • FCN (сеть консенсуса FHE)
  • FDN (сеть расшифровки FHE)
  • Хабы AgentConnect: Обеспечивают безопасное взаимодействие агентов

5.4 Уровень обслуживания


Этот уровень объединяет различные децентрализованные сервисы через хабы, чтобы обеспечить расширенные возможности для ИИ-агентов, включая:
  • Доказательства с нулевым знанием (ZKP) с помощью Lumoz: Усиление проверки конфиденциальности
  • Доверенные среды исполнения (TEE) с помощью Phala: Обеспечение безопасного выполнения ИИ.
  • Хранение, память и совместимость с помощью Chainlink: Обеспечение бесперебойной работы с данными
  • Вычисления на GPU с помощью io.Net: Обеспечение масштабируемой вычислительной мощности ИИ
  • Службы выводов с помощью Allora: Оптимизация прогнозов ИИ в реальном времени
  • AgentText через Aptos: Поддержка коммуникации и обработки текстов на основе ИИ


6. Токен FHE: Основа Mind Network и AgenticWorld


По мере того как экосистема AgenticWorld превращается в полностью децентрализованную автономную инфраструктуру ИИ, токен FHE становится основополагающим активом, питающим ее видение. Созданный для масштабируемости, безопасности и полезности, FHE – это не просто токен, это жизненная сила новой эры Интернета, в которой объединятся конфиденциальность, интеллект и децентрализация.

6.1 Роль FHE в экосистеме:


  • Питание интеллекта: Обеспечивает циклы обучения, выполнения задач и вознаграждений для интеллектуальных агентов, стимулируя развитие ИИ.
  • Вычисления с сохранением конфиденциальности: Обеспечивает безопасность вычислений с помощью FHE, защищая конфиденциальность данных и позволяя оплачивать вычисления.
  • Децентрализованное управление: Обеспечивает участие в MindDAO и предложения на основе хабов для формирования будущего AgenticWorld.
  • Кроссчейн поток ценностей: Обеспечивает беспрепятственное взаимодействие между MindChain, Ethereum и BNB Smart Chain через официальный межцепочечный мост.

6.2 Будущий потенциал FHE


Стейкинг токенов FHE и запуск AgenticWorld – это только начало. В ближайшем будущем планируются следующие события:
  • Расширенные среды обучения для ИИ-агентов
  • Децентрализованные приложения ИИ в реальном мире
  • Инструменты кроссчейн координации
  • Полностью управляемое сообществом управление через MindDAO

7. Преимущества удержания токенов FHE


Удержание токенов FHE дает эксклюзивный доступ ко всей экосистеме AgenticWorld и Mind Network, позволяя вам оказаться в авангарде децентрализованных инноваций в области ИИ. Вот основные преимущества для держателей $FHE:

  • Ранний доступ и использование: Стейкинг FHE для активации и управления децентрализованными ИИ-агентами, участия в реальных ИИ-приложениях, выполнения интеллектуальных задач и обучения.
  • Зарабатывайте награды: Получайте вознаграждения, совершая стейкинги, обучая интеллектуальных агентов и предоставляя вычислительные – вы получаете прямую выгоду от активности и роста сети.
  • Власть над управлением: Влияйте на развитие AgenticWorld, участвуя в MindDAO и предложениях на базе хаба. Помогайте формировать дизайн функций, партнерские отношения и основные решения.
  • Усиленная защита конфиденциальности: Получите доступ к вычислениям на базе FHE, позволяющим использовать сервисы ИИ, сохраняющие конфиденциальность, которые защищают ваши данные во время их использования.

