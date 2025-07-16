MilkyWay: Унификация безопасности блокчейна и обеспечение модульной экосистемы





В настоящее время экосистема блокчейна испытывает фрагментарную безопасность: проекты и сети работают независимо друг от друга — каждый со своими собственными валидаторами и сетями стейкинга. Это приводит к рассеянным активам, ослабленной безопасности и неэффективности из-за избыточной инфраструктуры.





MilkyWay решает эту проблему с помощью рестейкинга, позволяя активам стейкинга обеспечивать безопасность нескольких сетей одновременно. Упорядочивая сети активных пользователей и консолидируя ресурсы, MilkyWay повышает безопасность всей экосистемы и общую эффективность.









MilkyWay была основана в декабре 2023 года инженерами из Tendermint, Osmosis, Cosmostation, Oak Security и Composable Finance. MilkyWay стремится стать уровнем безопасности модульной блокчейн-экосистемы, используя токены ликвидного стейкинга (LST), рестейкинг и услуги по проверке активов (AVS). Она обеспечивает баланс между безопасностью и ликвидностью, создавая возможности для получения прибыли для пользователей.





Протокол интегрирован с более чем десятком платформ DeFi, предоставляющих услуги торговли, кредитного плеча, займов и многое другое. Пользователи получают как вознаграждение за стейкинг, так и дополнительную прибыль от DeFi. На данный момент общий заблокированный капитал (TVL) MilkyWay составляет около 190 миллионов долларов.













MilkyWay предлагает ликвидный стейкинг для нативного токена Celestia, TIA. Когда пользователи совершают стейкинг TIA через MilkyWay, они получают ончейн токен квитанции под названием milkTIA.





Стейкинг TIA помогает обеспечить безопасность сети Celestia, а пользователи могут одновременно использовать milkTIA в различных приложениях DeFi, таких как:

Предоставление ликвидности для торговых пар на Osmosis DEX

Участие в бессрочной торговле на таких платформах, как Levana и dYdX

Использование milkTIA в качестве залога для получения займов по протоколу Mars









Модульная архитектура Celestia отделяет уровень исполнения от уровней консенсуса и данных. Однако на уровне консенсуса отсутствует поддержка исполнения смарт-контрактов и управления аккаунтами кроссчейна, что создает значительные трудности для реализации ликвидного стейкинга.





Для решения этой проблемы MilkyWay внедрен на Osmosis и использует смарт-контракты CosmWasm для обеспечения депозитов, вывода средств и распределения вознаграждений TIA. Кроме того, в системе предусмотрена специальная система мониторинга оффчейн, которая управляет взаимодействием между контрактами стейкинга и сетью Celestia.





Для обеспечения безопасности и целостности MilkyWay использует сеть доверенных валидаторов, которые проверяют и контролируют эти операции. На данный момент набор валидаторов включает 20 активных участников.













1) Стейкеры Celestia и Initia: Пользователи, совершающие стейкинги TIA или INIT, могут зарабатывать базовые вознаграждения за стейкинг без блокировки активов, сохраняя при этом гибкость в использовании различных возможностей DeFi.





2) Рестейкеры: Пользователи могут повторно рестейкать активы, на которые ранее был совершен стейкинг, для обеспечения новых проектов и услуг, получая дополнительное вознаграждение к уже имеющейся доходности.





3) Инвесторы и поставщики ликвидности: Участники, стремящиеся к диверсификации, могут извлечь выгоду из доступа к модульной блокчейн-инфраструктуре, ликвидному стейкингу (LSD) и услугам рестейкинга, открывая новые возможности для получения стабильной прибыли.





4) Разработчики сервисов (AVS Builders): Разработчики могут быстро интегрировать безопасный и масштабируемый уровень безопасности без необходимости разрабатывать собственный токен стейкинга, формировать набор валидаторов, привлекать стейкеров или устанавливать доверие на рынке, что ускоряет время внедрения.





5) Операторы и валидаторы: Операторы нодов и валидаторы могут расширить свои потоки доходов, поддерживая множество услуг по проверке активов (AVS) в сети MilkyWay.









1) Доверенная и проверенная инфраструктура: MilkyWay – ведущий новатор в области ликвидного стейкинга для Celestia, опирающийся на надежную систему безопасности. Ее смарт-контракты прошли профессиональный аудит, а платформа заслужила широкое признание и доверие со стороны сообщества.





2) Повышенная эффективность использования капитала: MilkyWay позволяет пользователям получать вознаграждение за стейкинг, одновременно участвуя в DeFi. Благодаря рестейкингу пользователи могут еще больше оптимизировать эффективность капитала – использовать одни и те же активы для защиты нескольких сетей и получать дополнительную прибыль.





3) Бесшовная, масштабируемая безопасность: MilkyWay предлагает подключаемую и воспроизводимую структуру, которая избавляет проекты от необходимости создавать сеть валидаторов с нуля. Разработчики просто определяют свои требования к безопасности, а пользователи могут выбрать участие в проекте на основе вознаграждения, что упрощает интеграцию и масштабируемость.





4) Экосистема, управляемая сообществом: MilkyWay – это динамичная, управляемая сообществом экосистема, включающая в себя кроссчейн-мосты, протоколы DeFi, поставщиков AVS и операторов нодов. Обеспечивая общую безопасность и ликвидность, сеть создает сильную совместимость и эффект «маховика» во всем модульном блокчейн-ландшафте.









Нативный токен MilkyWay, MILK, выступает в качестве актива управления и разделения доходов. Держатели MILK могут участвовать в принятии ключевых решений в экосистеме, таких как обновление протокола, структура комиссии и внедрение функций, получая при этом долю дохода от протокола.





Согласно официальной информации, 10% от общего объема предложения MILK будет аирдропом распределено между стейкерами TIA в качестве вознаграждения за их вклад в экосистему.









MilkyWay решает проблему фрагментарной безопасности блокчейна с помощью своих инновационных решений для ликвидного стейкинга и рестейкинга. Благодаря повышению эффективности использования капитала и стимулированию сообщества в экосистеме модульных блокчейнов, MilkyWay становится ключевым игроком в этом пространстве и заслуживает вашего внимания, поскольку модульные блокчейны продолжают развиваться.





