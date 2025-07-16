Спустя три года, благодаря недавнему росту Bitcoin до новых максимумов, капитализация мирового криптовалютного рынка 12 ноября достигла впечатляющих 3,11 трлн долларов, увеличившись на 6,8% за последнСпустя три года, благодаря недавнему росту Bitcoin до новых максимумов, капитализация мирового криптовалютного рынка 12 ноября достигла впечатляющих 3,11 трлн долларов, увеличившись на 6,8% за последн
Путь MicroStrategy к прибыли: Действительно ли эффективна «Стратегия пассивного выигрыша» BTC?

16 июля 2025 г.
Спустя три года, благодаря недавнему росту Bitcoin до новых максимумов, капитализация мирового криптовалютного рынка 12 ноября достигла впечатляющих 3,11 трлн долларов, увеличившись на 6,8% за последние 24 часа и превзойдя предыдущий максимум в 3,069 трлн долларов, установленный 9 ноября 2021 года.

Между тем, 11 ноября акции MicroStrategy закрылись на новом максимуме в 340$, поднявшись на 25,73% всего за один день. Старший аналитик по ETF компании Bloomberg Эрик Балчунас отметил на сайте X, что ежедневный объем торгов MicroStrategy достигает поразительных 12 миллиардов долларов – в шесть раз больше, чем у таких гигантов, как JPMorgan или General Electric.

MicroStrategy, компания, которая традиционно не связана с «производством», бросила вызов традиционной рыночной оценке, сделав смелые и значительные инвестиции в Bitcoin. Эта стратегия позволила MicroStrategy стать одним из крупнейших и наиболее уникальных игроков среди глобальных держателей Bitcoin.

План MicroStrategy «Выиграть, пока остальные ждут»: Займы для инвестиций в Bitcoin


Майкл Сейлор, соучредитель компании MicroStrategy, заслужил репутацию провидца в области инвестирования в Bitcoin. В недавней беседе с аналитиками Bernstein Сейлор раскрыл суть смелой стратегии MicroStrategy в отношении Bitcoin. Он уверенно позиционирует Bitcoin как лучшее хранилище стоимости по сравнению с наличными, особенно в условиях растущей инфляции и риска девальвации валют.

Но подход MicroStrategy к Bitcoin далек от простой стратегии покупки и удержания – это продуманный шаг по привлечению средств путем выпуска облигаций для покупки Bitcoin, стратегически используя кредитное плечо для усиления прибыли.

  • Долгосрочное удержание и стратегия накопления: С 2020 года MicroStrategy осуществляет масштабные инвестиции в Bitcoin, позиционируя его как долгосрочный стратегический актив. Согласно подробным записям на сайте SaylorTracker, с тех пор как MicroStrategy запустила свою стратегию инвестирования в Bitcoin в августе 2020 года, компания была очень активна на рынке Bitcoin, совершив в общей сложности 44 сделки по покупке и только одну продажу Bitcoin. (Примечание: SaylorTracker – это веб-сайт, отслеживающий записи MicroStrategy о накоплении Bitcoin, где зеленые точки обозначают покупки BTC).
  • MicroStrategy привлекает средства путем эмиссии акций и конвертируемых облигаций, реализуя свой «План 21/21», цель которого – привлечь 42 млрд долларов в течение следующих трех лет (21 млрд долларов за счет выпуска акций и 21 млрд долларов за счет ценных бумаг с фиксированной доходностью) для покупки дополнительного Bitcoin.
  • MicroStrategy уделяет большое внимание управлению и расширению своих запасов Bitcoin, внедрив метрику «Доходность BTC» (BTC Yield) для отслеживания роста запасов Bitcoin на акцию.
  • MicroStrategy поддерживает высокую прозрачность своих инвестиций в Bitcoin, регулярно раскрывая информацию об имеющихся у нее Bitcoin и соответствующие финансовые данные. Компания также придерживается соответствующих нормативных актов и стандартов бухгалтерского учета, таких как корректировки под обесценивание удерживаемых Bitcoin.
  • MicroStrategy оптимизирует структуру капитала за счет разумного использования кредитного плеча и финансовых стратегий, чтобы снизить риски и повысить доходность, внимательно отслеживая тенденции рынка и изменения в законодательстве, чтобы корректировать инвестиционную стратегию по мере необходимости.

Растущие цены на акции, иногда опережающие BTC


Благодаря двойному толчку – победе Трампа на выборах и скачку Bitcoin выше 89 000$ – акции компании MicroStrategy (MSTR) достигли исторического максимума в 356$. Этот замечательный подъем сделал их одними из самых успешных американских акций в этом году.



По данным (на середину октября 2024 года), акции компании MicroStrategy, одного из крупнейших держателей Bitcoin, выросли более чем на 1 600% с момента запуска стратегии инвестирования в Bitcoin в августе 2020 года, опередив BTC, а также основные технологические акции S&P 500, такие как Nvidia.


В этом году преимущество MSTR над BTC было еще более выраженным. Согласно рыночным данным:
  • За прошедший год BTC вырос на 135,4%, а MSTR – на 606,26%.
  • За последние 30 дней BTC вырос примерно на 35,1%, в то время как акции MSTR поднялись на 76,82%.

В настоящее время общее количество Bitcoin, которыми владеет компания MicroStrategy, достигло 279 420 BTC, а общая стоимость покупки составила около 11,9 млрд долларов, при средней цене около 42 692$ за 1 BTC. При цене биткоина в 89 000$ нереализованная прибыль MicroStrategy от удержания Bitcoin составляет около 13 млрд долларов. Майкл Сейлор написал в социальных сетях, что в этом году капитальные операции MicroStrategy принесли доход в 26,4% BTC, что позволило акционерам получить чистую прибыль в размере около 49 936 BTC. Это эквивалентно 157,5 BTC в день без операционных расходов и капиталовложений, обычно связанных с майнингом Bitcoin.

Следуйте примеру MicroStrategy – начните инвестировать в BTC!


Смелый и стратегический успех компании MicroStrategy в работе с Bitcoin вызвал растущий интерес среди институциональных инвесторов, позиционируя BTC как серьезный класс активов, на который стоит обратить внимание. Хотя индивидуальные инвесторы не могут сравниться с MicroStrategy по масштабам, принятие ее инвестиционного подхода и добавление Bitcoin в свой портфель может открыть новый многообещающий путь.

MEXC – лучшая платформа для покупки BTC, предлагающая превосходный сервис и одни из самых конкурентоспособных комиссий на рынке. Независимо от того, являетесь ли вы любителем фьючерсов или спот-трейдером, MEXC предоставляет полный спектр торговых опций, призванных обеспечить вам исключительный опыт.

Готовы начать? Давайте узнаем, как вы можете купить BTC на MEXC!

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


