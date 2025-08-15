MEXC только что запустила новое фьючерсное соревнование MEXC Win, которое станет крупнейшим командным фьючерсным событием года! С призовым фондом в 10 000 000 USDT и потрясающим главным призом до 2 BTMEXC только что запустила новое фьючерсное соревнование MEXC Win, которое станет крупнейшим командным фьючерсным событием года! С призовым фондом в 10 000 000 USDT и потрясающим главным призом до 2 BT
Обучение/Анализ рынка/Зона событий/Фьючерсное ...00 000 USDT

Фьючерсное соревнование MEXC Win стартует с призовым фондом в 10 000 000 USDT

15 августа 2025 г.MEXC
0m
#Популярные события
WINK
WIN$0.00003129-3.27%
Биткоин
BTC$91,021.69+0.23%
MemeCore
M$1.2866-1.30%

MEXC только что запустила новое фьючерсное соревнование MEXC Win, которое станет крупнейшим командным фьючерсным событием года! С призовым фондом в 10 000 000 USDT и потрясающим главным призом до 2 BTC для индивидуальных участников, трейдеры со всего мира готовы принять участие в соревновании.

*BTN-Присоединиться к фьючерсному соревнованию MEXC Win&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/futures-activity/team-competition*

1. Это ваш шанс выиграть по-крупному!


Приготовьтесь к одному из крупнейших торговых событий года! Фьючерсное соревнование MEXC Win предлагает вам:

  • Огромный призовой фонд: До 10 000 000 USDT, растущий по мере увеличения числа трейдеров.
  • Множество способов выиграть: Командные сражения, индивидуальные соревнования, награды для ранних пользователей, ежедневные задания и призы таблицы лидеров.
  • Легко присоединиться: Просто зарегистрируйтесь и начните торговать фьючерсами, чтобы участвовать в розыгрыше призов.

Просто зарегистрируйтесь и торгуйте, чтобы получить шанс на победу! Будь вы командным игроком или одиночным трейдером, для вас найдется место!

2. Основные даты


  • Ранняя регистрация: 6 августа - 9 августа 2025 г.
  • Регистрация лидеров команд: 6 августа - 26 августа 2025 г.
  • Регистрация участников: 6 августа - 2 сентября 2025 г.
  • Период соревнований: 13 августа - 2 сентября 2025 г.

3. Правила и награды


В этом соревновании MEXC Win есть пять уровней призового фонда, которые разблокируются постепенно в зависимости от количества участников, а максимальный общий призовой фонд составляет 10 000 000 USDT. Как командные, так и индивидуальные структуры призов весьма привлекательны.

3.1 Награда для ранних пользователей: 40 000 USDT во фьючерсных ваучерах

В период ранней регистрации первые 2 000 пользователей, которые зарегистрируются и достигнут торгового объема более 50 000 USDT, получат фьючерсные ваучеры на сумму 40 000 USDT.

3.2 Награды за командные соревнования: 20% от общего призового фонда для команд

10 лучших команд разделят между собой командный призовой фонд в соответствии с их рейтингом по прибыльности. Лидер команды-победителя эксклюзивно получит 20% от командного призового фонда. Квалифицированные члены команды, вошедшие в топ-10 по коэффициенту PNL, разделят между собой 30% командного призового фонда. Оставшиеся 50% будут поровну распределены между участниками, чей торговый объем соответствует требованиям.

3.3 Награды за индивидуальные соревнования: Ежедневно увеличивайте шансы на победу в три раза


1) Ежедневный розыгрыш: 100% выигрыш, 25% от общего призового фонда

За каждые 75 000 USDT ежедневного объема торгов фьючерсами пользователи получают 1 спин (максимум 3 спина в день). Призы включают до 2 025 USDT в виде фьючерсных бонусов.

2) Ежедневные награды за отметки: Разделите 25% от общего призового фонда

Выполните требование по объему торгов для каждого этапа в течение торгового дня, чтобы получить до 53 USDT в виде фьючерсных бонусов.

3) Соревнования таблицы лидеров: Разделите 30% от общего призового фонда

Во время события пользователи с совокупным торговым объемом ≥ 20 000 USDT по фьючерсным парам USDT-M будут ранжироваться по PNL и ежедневному торговому объему:

  • Ежедневная таблица лидеров по объему торгов: 200 лучших разделяют 20% от общего призового фонда в виде фьючерсных бонусов.
  • Таблица лидеров PNL: 100 лучших разделяют 10% от общего призового фонда в аирдропах BTC и фьючерсных бонусах.

4. Как присоединиться


Приступить к участию проще простого! Просто войдите в свой аккаунт MEXC, перейдите на страницу события MEXC Win с главной страницы, нажмите кнопку «Зарегистрироваться», выберите роль лидера или участника – и вы в игре. После этого начинайте торговать фьючерсами, накапливайте PNL, поднимайтесь по таблице лидеров и стремитесь к эпическим наградам!

*BTN-Присоединиться к фьючерсному соревнованию MEXC Win&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/futures-activity/team-competition*

5. Торговые советы и выигрышные стратегии


  • Награды для ранних пользователей – первые 2 000 трейдеров, зарегистрировавшихся и достигших целевого объема торгов, разделят 40 000 USDT в виде бонусных ваучеров.
  • Возглавьте команду – получите дополнительные 20% от призового фонда вашей команды.
  • Распределите свои усилия – распределите объем торговли между спинами, ежедневными заданиями по отметкам и таблицами лидеров, чтобы получить больше наград.
  • Поднимайтесь на лидирующие позиции – в таблице лидеров PNL есть аирдропы BTC, что делает ее главной целью для крупных выигрышей.

6. Почему вы не должны пропустить это событие


Фьючерсное соревнование «MEXC Win: Пылающая арена» станет самым захватывающим событием в торговле криптовалютами во второй половине 2025 года. Призовой фонд в 10 000 000 USDT, до 2 BTC для лучших участников и бесчисленные способы выиграть – это ваш шанс торговать ради славы и наград.

Зарегистрируйтесь сейчас и пусть ваша следующая сделка изменит все. Ваш путь к захватывающему и прибыльному торговому путешествию начинается здесь!

*BTN-Присоединиться к фьючерсному соревнованию MEXC Win&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/futures-activity/team-competition*

Рекомендуем к прочтению:



Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Связанные статьи

Что такое «Удерживайте и зарабатывайте» на MEXC?

Что такое «Удерживайте и зарабатывайте» на MEXC?

1. Что такое «Удерживайте и зарабатывайте» на MEXC?«Удерживайте и зарабатывайте» на MEXC позволяет пользователям получать доход от определенных токенов, удерживаемых на их спотовом счете. Продукт пред

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

Что такое USDf? Краткое руководство по инновационному механизму стейблкоина Falcon Finance

TL;DRUSDf – это сверхобеспеченный синтетический доллар, построенный на базе Ethereum, с текущим объемом в обращении около 1,899 миллиарда и местом рейтинга № 202 на рынке.USDf поддерживает в качестве

События MEXC Фьючерсы: Полное руководство по максимизации наград во время торговли

События MEXC Фьючерсы: Полное руководство по максимизации наград во время торговли

На конкурентном рынке криптовалютной торговли очень важно выбрать платформу, которая не только обеспечивает стабильную и эффективную торговлю, но и постоянно предлагает дополнительные преимущества. ME

Обновлены и дополнены правила коэффициентов событий Kickstarter и Launchpool!

Обновлены и дополнены правила коэффициентов событий Kickstarter и Launchpool!

События Kickstarter и Launchpool – это эксклюзивные события с аирдропами для держателей MX. Чтобы поощрить активное участие и увеличить вознаграждение, MEXC скорректировала правила коэффициента вознаг

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов