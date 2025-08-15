Фьючерсное соревнование MEXC Win стартует с призовым фондом в 10 000 000 USDT

10 000 000 USDT и потрясающим главным призом до 2 BTC для индивидуальных участников, трейдеры со всего мира готовы принять участие в соревновании. MEXC только что запустила новое фьючерсное соревнование MEXC Win , которое станет крупнейшим командным фьючерсным событием года! С призовым фондом ви потрясающим главным призом додля индивидуальных участников, трейдеры со всего мира готовы принять участие в соревновании.





Приготовьтесь к одному из крупнейших торговых событий года! Фьючерсное соревнование MEXC Win предлагает вам:





Огромный призовой фонд: До 10 000 000 USDT, растущий по мере увеличения числа трейдеров.

Множество способов выиграть: Командные сражения, индивидуальные соревнования, награды для ранних пользователей, ежедневные задания и призы таблицы лидеров.

Легко присоединиться: Просто зарегистрируйтесь и начните торговать фьючерсами, чтобы участвовать в розыгрыше призов.





Просто зарегистрируйтесь и торгуйте, чтобы получить шанс на победу! Будь вы командным игроком или одиночным трейдером, для вас найдется место!









Ранняя регистрация: 6 августа - 9 августа 2025 г.

Регистрация лидеров команд: 6 августа - 26 августа 2025 г.

Регистрация участников: 6 августа - 2 сентября 2025 г.

Период соревнований: 13 августа - 2 сентября 2025 г.









В этом соревновании MEXC Win есть пять уровней призового фонда, которые разблокируются постепенно в зависимости от количества участников, а максимальный общий призовой фонд составляет 10 000 000 USDT. Как командные, так и индивидуальные структуры призов весьма привлекательны.





В период ранней регистрации первые 2 000 пользователей, которые зарегистрируются и достигнут торгового объема более 50 000 USDT, получат фьючерсные ваучеры на сумму 40 000 USDT.





10 лучших команд разделят между собой командный призовой фонд в соответствии с их рейтингом по прибыльности. Лидер команды-победителя эксклюзивно получит 20% от командного призового фонда. Квалифицированные члены команды, вошедшие в топ-10 по коэффициенту PNL, разделят между собой 30% командного призового фонда. Оставшиеся 50% будут поровну распределены между участниками, чей торговый объем соответствует требованиям.









1) Ежедневный розыгрыш: 100% выигрыш, 25% от общего призового фонда





За каждые 75 000 USDT ежедневного объема торгов фьючерсами пользователи получают 1 спин (максимум 3 спина в день). Призы включают до 2 025 USDT в виде фьючерсных бонусов.





2) Ежедневные награды за отметки: Разделите 25% от общего призового фонда





Выполните требование по объему торгов для каждого этапа в течение торгового дня, чтобы получить до 53 USDT в виде фьючерсных бонусов.





3) Соревнования таблицы лидеров: Разделите 30% от общего призового фонда





Во время события пользователи с совокупным торговым объемом ≥ 20 000 USDT по фьючерсным парам USDT-M будут ранжироваться по PNL и ежедневному торговому объему:





Ежедневная таблица лидеров по объему торгов: 200 лучших разделяют 20% от общего призового фонда в виде фьючерсных бонусов.

Таблица лидеров PNL: 100 лучших разделяют 10% от общего призового фонда в аирдропах BTC и фьючерсных бонусах.









Приступить к участию проще простого! Просто войдите в свой аккаунт MEXC, перейдите на страницу события MEXC Win с главной страницы, нажмите кнопку «Зарегистрироваться», выберите роль лидера или участника – и вы в игре. После этого начинайте торговать фьючерсами, накапливайте PNL, поднимайтесь по таблице лидеров и стремитесь к эпическим наградам!





Награды для ранних пользователей – первые 2 000 трейдеров, зарегистрировавшихся и достигших целевого объема торгов, разделят 40 000 USDT в виде бонусных ваучеров.

Возглавьте команду – получите дополнительные 20% от призового фонда вашей команды.

Распределите свои усилия – распределите объем торговли между спинами, ежедневными заданиями по отметкам и таблицами лидеров, чтобы получить больше наград.

Поднимайтесь на лидирующие позиции – в таблице лидеров PNL есть аирдропы BTC, что делает ее главной целью для крупных выигрышей.









Фьючерсное соревнование «MEXC Win: Пылающая арена» станет самым захватывающим событием в торговле криптовалютами во второй половине 2025 года. Призовой фонд в 10 000 000 USDT, до 2 BTC для лучших участников и бесчисленные способы выиграть – это ваш шанс торговать ради славы и наград.





Зарегистрируйтесь сейчас и пусть ваша следующая сделка изменит все. Ваш путь к захватывающему и прибыльному торговому путешествию начинается здесь!





