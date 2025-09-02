MEXC стремится предоставить пользователям удобную, эффективную и безопасную торговую платформу, чтобы дать возможность мировым криптоэнтузиастам исследовать мир цифровых активов. В то же время MEXC прMEXC стремится предоставить пользователям удобную, эффективную и безопасную торговую платформу, чтобы дать возможность мировым криптоэнтузиастам исследовать мир цифровых активов. В то же время MEXC пр
Список поддерживаемых и ограниченных стран на MEXC

2 сентября 2025 г.
MEXC стремится предоставить пользователям удобную, эффективную и безопасную торговую платформу, чтобы дать возможность мировым криптоэнтузиастам исследовать мир цифровых активов. В то же время MEXC придерживается самых высоких стандартов соблюдения нормативных требований и ответственно подходит к выполнению своих обязательств перед пользователями, внося активный вклад в устойчивое развитие индустрии блокчейна.

Вы можете ознакомиться с нашим Пользовательским соглашением, чтобы проверить текущий список стран/регионов с ограниченным доступом и подтвердить, поддерживает ли ваш регион использование услуг MEXC.

1. Список запрещенных стран/регионов


В настоящее время MEXC не предоставляет услуги и не принимает заявки на регистрацию и торговлю из следующих стран/регионов:

Канада, Куба, Гонконг, Иран, материковый Китай, Северная Корея, контролируемые Россией территории Украины (включая Крым, Донецк, Луганск и Севастополь), Сингапур, Судан и США (далее «Запрещенные страны/регионы»).

Для ясности, список запрещенных стран/регионов не является исчерпывающим. MEXC оставляет за собой право изменять этот список в любое время по своему усмотрению, исходя из юридических и нормативных соображений.

2. Список стран/регионов с ограниченным использованием


2.1 Страны/регионы, в которых скачивание приложения недоступно


  • iOS: Япония, Индия, Великобритания, Южная Корея
  • Android: Япония, Индия, Индонезия, Великобритания, Южная Корея

Все остальные страны/регионы могут воспользоваться версией приложения для iOS или Android. Скачать приложение можно на официальном веб-сайте MEXC.

2.2 Страны/регионы с ограниченным доступом к официальному веб-сайту


Домены официального веб-сайта MEXC:

В настоящее время пользователи из Турции, Индонезии и Малайзии могут получить доступ к платформе только через mexc.fm или mexc.io, а пользователи из Филиппин, Индии, Франции и Нигерии – только через mexc.co или mexc.io. Пользователи из всех остальных стран и регионов могут заходить на платформу через любой из этих веб-сайтов.

Обратите внимание, что список доступных и ограниченных стран/регионов MEXC зависит от множества факторов и может постоянно корректироваться. (Последнее обновление: 19 августа 2025 года)

