В быстро развивающемся мире криптовалютного трейдинга цены могут резко колебаться в течение миллисекунд. Это особенно актуально при торговле фьючерсами, когда пользователи могут легко устать и поддатьВ быстро развивающемся мире криптовалютного трейдинга цены могут резко колебаться в течение миллисекунд. Это особенно актуально при торговле фьючерсами, когда пользователи могут легко устать и поддать
Обучение/Руководства для начинающих/Фьючерсы/Руководство...млений MEXC

Руководство по настройке ценовых оповещений MEXC: Будьте в курсе рыночных тенденций и повысьте эффективность торговли с помощью уведомлений MEXC

2 октября 2025 г.MEXC
0m
#Базовый#Фьючерсы
Mind-AI
MA$0.0003202-2.22%
Биткоин
BTC$91,018.23+0.20%



В быстро развивающемся мире криптовалютного трейдинга цены могут резко колебаться в течение миллисекунд. Это особенно актуально при торговле фьючерсами, когда пользователи могут легко устать и поддаться влиянию эмоций от длительного наблюдения за экраном. Чтобы помочь пользователям оставаться в курсе событий в режиме реального времени и улучшить свою оперативность при торговле, платформа торговли фьючерсами MEXC запустила практичную функцию «Ценовое оповещение». Этот инструмент поддерживает двойные оповещения, основанные как на ценовых уровнях, так и на технических индикаторах, что позволяет трейдерам быстро принимать решения в критические моменты и использовать все идеальные возможности для открытия или закрытия позиций.

1. Зачем устанавливать ценовые оповещения?


В торговле криптовалютными фьючерсами пропуск ключевого ценового уровня может означать упущенную возможность получения значительной прибыли. Настроив ценовые оповещения, пользователи могут избежать постоянного наблюдения за экраном, но при этом получать уведомления в режиме реального времени, когда рынок достигает заданного порога или изменяется технический индикатор. Это позволяет быстро корректировать стратегию и снизить риск потерь из-за задержки действий.

Преимущества ценовых оповещений:


  • Обновления данных о рынке в режиме реального времени для более быстрого реагирования
  • Повышает эффективность торговли и снижает эмоциональность принятия решений
  • Охватывает основные пары фьючерсов с настраиваемыми оповещениями

Пример:
Пользователь A устанавливает ценовое оповещение для BTCUSDT, чтобы получить уведомление, когда цена поднимется до 108 000 USDT. Когда цена достигает этого уровня, система немедленно отправляет уведомление, позволяя пользователю скорректировать кредитное плечо и вовремя зафиксировать прибыль. В отличие от этого, пользователь B, который не использовал оповещения, замечает движение цены только во время разворота, упуская идеальное окно для продажи и наблюдая, как прибыль исчезает.

2. Какие типы оповещений предлагает MEXC?


MEXC предоставляет два основных типа оповещений, подходящих для различных торговых стратегий:

2.1 Ценовые оповещения MEXC


Наиболее часто используются ценовые оповещения. Пользователи могут настроить оповещения для:

  • Когда текущая цена поднимается выше или опускается ниже определенного значения
  • Когда изменение цены за 24 часа превышает установленный процент
  • Когда волатильность цены превышает пороговое значение в течение 5 минут

Идеально подходит для стратегий следования за трендом или прорыва.

2.2 Оповещения индикатора MEXC


Для более опытных пользователей MEXC поддерживает автоматические оповещения на основе технического анализа:


Как только индикатор достигает заданного пользователем условия, автоматически отправляется уведомление.

3. Как установить ценовые оповещения на веб-сайте MEXC


3.1 Веб-сайт


Шаг 1: Перейдите на страницу настроек ценовых оповещений


Войдите на официальный веб-сайт MEXC и перейдите в раздел «Фьючерсы» в верхнем меню.
В торговом интерфейсе нажмите на значок колокольчика (🔔) над свечным графиком, чтобы перейти на страницу настроек оповещений.


Шаг 2: Включение оповещений по умолчанию


На странице «Настройки рыночных оповещений», если вы включите переключатель «Звук оповещений», при срабатывании ценового оповещения будет воспроизводиться звуковой сигнал.

На вкладке «Рекомендуемые» система автоматически отображает торговые пары из вашего списка отслеживаемых фьючерсов и устанавливает срабатывания движения цены по умолчанию. Просто переключите переключатель, чтобы включить оповещения, или переключите «Включить все», чтобы отслеживать все торговые пары фьючерсов.


Если условия срабатывания по умолчанию не соответствуют вашим ожиданиям, вы можете нажать «Создать оповещение», чтобы настроить параметры в соответствии с вашими предпочтениями. Введите следующие параметры:

  • Торговая пара (например, BTCUSDT)
  • Тип оповещения: Цена поднялась выше / Цена упала ниже / 24-часовой рост достиг / 5-минутное падение достигло и т. д. (всего шесть типов оповещений)
  • Частота оповещений: Выберите «Повторяющиеся», «Одноразовые» или «Один раз в день».
  • Способ уведомления: Включает в себя уведомления в приложении, уведомления и уведомления в браузере (убедитесь, что разрешения в браузере включены)

Примечание: В пользовательских настройках ценовых оповещений вы можете создать до 10 оповещений для каждой торговой пары и установить оповещения для 20 торговых пар. Если у вас установлены оповещения как в рекомендуемых, так и в пользовательских ценовых оповещениях, уведомления будут отправляться при достижении пороговых значений. Для индикаторных оповещений максимальное количество оповещений, которое вы можете установить, составляет 200.


3.2 Приложение


1) Откройте приложение MEXC и войдите в свой аккаунт. Нажмите «Фьючерсы» внизу главной страницы.
2) На странице «Фьючерсы» нажмите значок настроек … в правом верхнем углу.
3) Выберите «Оповещения», чтобы перейти на страницу «Рыночные оповещения».
4) Нажмите «Добавить оповещение».
5) На странице «Настройка ценовых оповещений» выберите торговую пару, установите тип оповещения и изменение цены/процента, выберите частоту оповещений и способ уведомления, затем нажмите «Установить оповещение», чтобы завершить настройку.


Примечание: Как и веб-сайт, мобильное приложение поддерживает как ценовые оповещения, так и оповещения по индикаторам. Вы можете настроить до 10 оповещений на одну торговую пару, настроить оповещения для 20 торговых пар, а общее количество оповещений ограничено 200.

4. Часто задаваемые вопросы и советы по оптимизации


В1: Почему я не могу включить уведомления в браузере?
Если уведомления в браузереотображаются серым цветом и их невозможно выбрать, вероятно, это связано с настройками вашей системы или браузера, которые отключают уведомления. Вам необходимо включить их и обновить страницу, чтобы активировать этот параметр. Для получения инструкций ознакомьтесь с руководством: «Как включить уведомления MEXC в браузере».

В2: Будут ли оповещения срабатывать повторно?
Если вы выберете опцию «Повторяющиеся», вы будете получать уведомление каждый раз, когда будет выполнено условие. Если вы не хотите получать частые уведомления, выберите «Одноразовые» или «Один раз в день».

В3: Какие торговые пары поддерживают оповещения?
Поддерживаются все торговые пары фьючерсов, включая такие популярные, как BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT и SUIUSDT. Вы можете просмотреть и выбрать больше пар на странице «Фьючерсы» в своем списке наблюдения.

BTN-Установить ценовые оповещения по фьючерсам&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT*

5. Вывод: Пользуйтесь ценовыми оповещениями MEXC и не упустите ни одной возможности


Функция «Ценовое оповещение» — это не просто сторожевой пес, а важный инструмент управления рисками при торговле фьючерсами. Независимо от того, новичок вы или опытный стратег, система оповещений MEXC поможет вам эффективно реагировать на изменения рынка, оптимизировать точки входа и выхода и не пропустить ключевые сделки.

Войдите в MEXC сейчас, включите оповещения о ценах и пусть умные уведомления станут вашим самым надежным помощником в торговле!

BTN-Установить ценовые оповещения по фьючерсам&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT*

Recommended Reading:

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Связанные статьи

Освойте ключевые функции на торговой странице MEXC Фьючерсы для более удобной торговли

Освойте ключевые функции на торговой странице MEXC Фьючерсы для более удобной торговли

На криптовалютном рынке торговля фьючерсами стала для многих инвесторов важным инструментом повышения эффективности капитала и использования рыночных возможностей благодаря таким особенностям, как выс

Часто задаваемые вопросы: Ликвидация при фьючерсной торговле

Часто задаваемые вопросы: Ликвидация при фьючерсной торговле

1. Что такое ликвидация?Ликвидация, также называемая принудительным закрытием или маржин колл, происходит, когда платформа автоматически закрывает позицию пользователя. На MEXC коэффициент поддерживаю

Что такое принудительная ликвидация?

Что такое принудительная ликвидация?

1. Что такое принудительная ликвидация?Принудительная ликвидация происходит, когда ваша маржа достигает уровня поддерживающей маржи, что приводит к необходимости ликвидации вашей позиции, в результате

Что такое фьючерсный прогноз? Простой и доступный метод торговли фьючерсами

Что такое фьючерсный прогноз? Простой и доступный метод торговли фьючерсами

Торговля фьючерсами криптовалют привлекает бесчисленное количество инвесторов благодаря высокому кредитному плечу и возможности получать прибыль как на растущем, так и на падающем рынке. Однако сложны

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов