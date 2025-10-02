Руководство по настройке ценовых оповещений MEXC: Будьте в курсе рыночных тенденций и повысьте эффективность торговли с помощью уведомлений MEXC





В быстро развивающемся мире криптовалютного трейдинга цены могут резко колебаться в течение миллисекунд. Это особенно актуально при торговле фьючерсами , когда пользователи могут легко устать и поддаться влиянию эмоций от длительного наблюдения за экраном. Чтобы помочь пользователям оставаться в курсе событий в режиме реального времени и улучшить свою оперативность при торговле, платформа торговли фьючерсами MEXC запустила практичную функцию «Ценовое оповещение». Этот инструмент поддерживает двойные оповещения, основанные как на ценовых уровнях, так и на технических индикаторах, что позволяет трейдерам быстро принимать решения в критические моменты и использовать все идеальные возможности для открытия или закрытия позиций.









В торговле криптовалютными фьючерсами пропуск ключевого ценового уровня может означать упущенную возможность получения значительной прибыли. Настроив ценовые оповещения, пользователи могут избежать постоянного наблюдения за экраном, но при этом получать уведомления в режиме реального времени, когда рынок достигает заданного порога или изменяется технический индикатор. Это позволяет быстро корректировать стратегию и снизить риск потерь из-за задержки действий.









Обновления данных о рынке в режиме реального времени для более быстрого реагирования

Повышает эффективность торговли и снижает эмоциональность принятия решений

Охватывает основные пары фьючерсов с настраиваемыми оповещениями





Пример:

Пользователь A устанавливает ценовое оповещение для BTCUSDT , чтобы получить уведомление, когда цена поднимется до 108 000 USDT. Когда цена достигает этого уровня, система немедленно отправляет уведомление, позволяя пользователю скорректировать кредитное плечо и вовремя зафиксировать прибыль. В отличие от этого, пользователь B, который не использовал оповещения, замечает движение цены только во время разворота, упуская идеальное окно для продажи и наблюдая, как прибыль исчезает.









MEXC предоставляет два основных типа оповещений, подходящих для различных торговых стратегий:









Наиболее часто используются ценовые оповещения. Пользователи могут настроить оповещения для:





Когда текущая цена поднимается выше или опускается ниже определенного значения

Когда изменение цены за 24 часа превышает установленный процент

Когда волатильность цены превышает пороговое значение в течение 5 минут





Идеально подходит для стратегий следования за трендом или прорыва.









Для более опытных пользователей MEXC поддерживает автоматические оповещения на основе технического анализа:





Пересечения скользящих средних (MA) : Например, пересечение краткосрочной скользящей средней выше долгосрочной скользящей средней Например, пересечение краткосрочной скользящей средней выше долгосрочной скользящей средней

Сигналы перекупленности/перепроданности RSI (индекс относительной силы): Срабатывают, когда RSI пересекает ключевые уровни, такие как 30 или 70. Срабатывают, когда RSI пересекает ключевые уровни, такие как 30 или 70.





Как только индикатор достигает заданного пользователем условия, автоматически отправляется уведомление.

















«Фьючерсы» в верхнем меню. Войдите на официальный веб-сайт MEXC и перейдите в разделв верхнем меню.

В торговом интерфейсе нажмите на значок колокольчика (🔔) над свечным графиком , чтобы перейти на страницу настроек оповещений.













На странице «Настройки рыночных оповещений», если вы включите переключатель «Звук оповещений», при срабатывании ценового оповещения будет воспроизводиться звуковой сигнал.





На вкладке «Рекомендуемые» система автоматически отображает торговые пары из вашего списка отслеживаемых фьючерсов и устанавливает срабатывания движения цены по умолчанию. Просто переключите переключатель, чтобы включить оповещения, или переключите «Включить все», чтобы отслеживать все торговые пары фьючерсов.









Если условия срабатывания по умолчанию не соответствуют вашим ожиданиям, вы можете нажать «Создать оповещение», чтобы настроить параметры в соответствии с вашими предпочтениями. Введите следующие параметры:





Торговая пара (например, BTCUSDT)

Тип оповещения: Цена поднялась выше / Цена упала ниже / 24-часовой рост достиг / 5-минутное падение достигло и т. д. (всего шесть типов оповещений)

Частота оповещений: Выберите «Повторяющиеся», «Одноразовые» или «Один раз в день».

Способ уведомления: Включает в себя уведомления в приложении, уведомления и уведомления в браузере (убедитесь, что разрешения в браузере включены)





Примечание: В пользовательских настройках ценовых оповещений вы можете создать до 10 оповещений для каждой торговой пары и установить оповещения для 20 торговых пар. Если у вас установлены оповещения как в рекомендуемых, так и в пользовательских ценовых оповещениях, уведомления будут отправляться при достижении пороговых значений. Для индикаторных оповещений максимальное количество оповещений, которое вы можете установить, составляет 200.













1) Откройте приложение MEXC и войдите в свой аккаунт. Нажмите «Фьючерсы» внизу главной страницы.

2) На странице «Фьючерсы» нажмите значок настроек … в правом верхнем углу.

3) Выберите «Оповещения», чтобы перейти на страницу «Рыночные оповещения».

4) Нажмите «Добавить оповещение».

5) На странице «Настройка ценовых оповещений» выберите торговую пару, установите тип оповещения и изменение цены/процента, выберите частоту оповещений и способ уведомления, затем нажмите «Установить оповещение», чтобы завершить настройку.









Примечание: Как и веб-сайт, мобильное приложение поддерживает как ценовые оповещения, так и оповещения по индикаторам. Вы можете настроить до 10 оповещений на одну торговую пару, настроить оповещения для 20 торговых пар, а общее количество оповещений ограничено 200.









В1: Почему я не могу включить уведомления в браузере?

Если уведомления в браузереотображаются серым цветом и их невозможно выбрать, вероятно, это связано с настройками вашей системы или браузера, которые отключают уведомления. Вам необходимо включить их и обновить страницу, чтобы активировать этот параметр. Для получения инструкций ознакомьтесь с руководством: « Как включить уведомления MEXC в браузере ».





В2: Будут ли оповещения срабатывать повторно?

Если вы выберете опцию «Повторяющиеся», вы будете получать уведомление каждый раз, когда будет выполнено условие. Если вы не хотите получать частые уведомления, выберите «Одноразовые» или «Один раз в день».





В3: Какие торговые пары поддерживают оповещения?

ETHUSDT, SOLUSDT и Поддерживаются все торговые пары фьючерсов, включая такие популярные, как BTCUSDT SUIUSDT . Вы можете просмотреть и выбрать больше пар на странице « Фьючерсы » в своем списке наблюдения.





BTN-Установить ценовые оповещения по фьючерсам&BTNURL= https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT









Функция «Ценовое оповещение» — это не просто сторожевой пес, а важный инструмент управления рисками при торговле фьючерсами. Независимо от того, новичок вы или опытный стратег, система оповещений MEXC поможет вам эффективно реагировать на изменения рынка, оптимизировать точки входа и выхода и не пропустить ключевые сделки.





Войдите в MEXC сейчас, включите оповещения о ценах и пусть умные уведомления станут вашим самым надежным помощником в торговле!





BTN-Установить ценовые оповещения по фьючерсам&BTNURL= https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT





Recommended Reading:



