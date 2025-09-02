1. Что такое премаркет торговля? Премаркет торговля – это внебиржевая (OTC) услуга, предлагаемая MEXC, которая позволяет пользователям покупать и продавать новые токены до их официального листинга на 1. Что такое премаркет торговля? Премаркет торговля – это внебиржевая (OTC) услуга, предлагаемая MEXC, которая позволяет пользователям покупать и продавать новые токены до их официального листинга на
Часто задаваемые вопросы — Премаркет торговля

2 сентября 2025 г.
1. Что такое премаркет торговля?


Премаркет торговля – это внебиржевая (OTC) услуга, предлагаемая MEXC, которая позволяет пользователям покупать и продавать новые токены до их официального листинга на бирже. Эта услуга позволяет трейдерам устанавливать предпочтительные цены и находить подходящие сделки, предоставляя возможность торговать по выгодным ценам до публичного запуска. Участвуя в премаркет торговле, пользователи MEXC могут получить конкурентное преимущество до официального выпуска токенов. Всегда знакомьтесь с процессом торговли и требованиями, чтобы максимально повысить свой успех.

2. Как работает премаркет торговля?


1）В рамках премаркет торговли MEXC пользователи могут покупать или продавать токены до их официального выпуска.
2）Трейдеры могут выступать в роли мейкера, выставляя ордера по заранее установленным ценам, или тейкера, сопоставляя существующие на платформе ордера.
3）Как покупатели, так и продавцы должны обеспечивать свои активы на MEXC для обеспечения своевременных расчетов. При успешном расчете продавца залог будет возвращен после завершения расчетов. При успешном расчете покупателя залог будет использован в качестве оплаты за расчет.
4）Премаркет торговля в настоящее время осуществляется на спотовых счетах MEXC.

3. Как участвовать в премаркет торговле


3.1 Как покупатель


Создайте ордер: Используйте функцию [Создать ордер], чтобы установить количество токенов, которые вы хотите купить по желаемой цене, а затем разместите ордер в книге ордеров.
Выберите ордер на продажу: Просмотрите книгу ордеров, чтобы найти соответствующий ордер на продажу и купить токен по цене, указанной продавцом.
Как только ваш ордер будет выполнен, просто подождите завершения расчетов.

3.2 Как продавец


Создайте ордер: Используйте функцию [Создать ордер], чтобы установить желаемую цену продажи и разместить свой ордер в книге ордеров.
Выберите ордер на покупку: Просмотрите книгу ордеров, чтобы найти подходящий ордер на покупку и продать свои токены по указанной цене покупателя. Как только ваш ордер будет выполнен, просто подождите завершения расчетов.

Если вы хотите узнать более подробную информацию о процессе торговли на премаркетном рынке, вы можете ознакомиться с руководствами: "Руководство по премаркетной торговле" и "Что такое премаркет торговля на MEXC?" для получения дополнительной информации.

4. Как завершить расчет?


4.1 Как покупатель


При размещении ордера залог и комиссии покупателя временно замораживаются. Как только ордер будет выполнен, покупателю нужно просто ожидать дату расчета.
Если продавец выполнит ордер, покупатель получит соответствующее количество токенов, и залог и торговые комиссии будут списаны при расчете.
Если продавец не выполнит ордер, залог покупателя будет разморожен, и покупатель получит залог продавца в качестве компенсации. Кроме того, комиссия за сделку будет списана с залога покупателя.

4.2 Как продавец


Когда продавец размещает ордер, его залог и комиссии за транзакцию временно замораживаются. В течение периода расчета продавец должен обеспечить, чтобы на его спотовом счете было достаточно токенов для выполнения обязательства по поставке.

При расчете, если продавец успешно предоставит токены, эти токены безопасно переводятся на спотовый счет покупателя, и спотовый счет продавца получает оплату от покупателя. В то же время залог продавца размораживается, и комиссия за транзакцию списывается.

Если поставка токенов не состоялась, залог продавца будет конфискован. Часть залога будет удержана платформой в качестве комиссии за ликвидацию, а остальная часть передана контрагенту в качестве компенсации. В данный момент MEXC не взимает никаких комиссий за транзакции, и весь залог будет компенсирован покупателю.

Важно отметить, что комиссии за транзакции все равно взимаются в случае неудачной поставки. MEXC возместит комиссии за транзакции только в случае, если ордер не был выполнен или если листинг проекта был отменен.

5. Можно ли отменить сделки на премаркет торговле?


Неисполненные ордера могут быть отменены в любое время. Как только ордер исполнен, он не может быть отменен, и вам нужно будет ожидать завершения расчетов.

Если листинг токена задерживается, исполненные ордера останутся действительными, и новое время расчета будет объявлено отдельно.

Если листинг токена отменяется, все исполненные ордера будут полностью возвращены, а неисполненные ордера будут отменены.

6. Что такое время расчета?


Время расчета — это установленное время, когда продавец передает покупателю всю сумму токенов, согласованную в сделке премаркет торговли. Конкретное время расчета можно найти в информационном разделе на странице премаркетной торговли.

7. Какие комисии связаны с премаркетной торговлей?


7.1 Структура комисии


Торговые комиссии: Обычно в качестве комиссии взимается определенный процент от общей суммы сделки. Однако в настоящее время MEXC предлагает нулевые торговые комиссии за премаркет торговлю.

Другие комиссии: Как правило, если продавец не успевает завершить расчеты в указанный срок, MEXC удерживает часть залога продавца в качестве комиссии, а оставшаяся часть передается покупателю в качестве компенсации. В настоящее время MEXC не взимает никаких дополнительных комиссий; весь залог возвращается покупателю в качестве компенсации.

Пожалуйста, обратите внимание, что за неисполненные ордера комиссия не взимается. Кроме того, комиссия на премаркет торговле отличается от комиссий в других торговых рынках MEXC. Для получения информации о конкретной комиссии, пожалуйста, ознакомьтесь с деталями токенов на странице премаркет торговли MEXC.

7.2 Комиссии за транзакции


Комиссия покупателя рассчитывается на основе суммы ордера и ставки комиссии, в то время как комиссия продавца определяется на основе суммы залога и ставки комиссии.

Ставка комиссии: Это определенный процент от стоимости сделки, который варьируется в зависимости от торгуемого токена. Для получения информации о конкретной ставке комиссии для токена, пожалуйста, ознакомьтесь с деталями токена на странице премаркетной торговли MEXC.

7.3 Ставка залога


Ставка залога представляет собой процент от стоимости ордера, который должен быть предоставлен в качестве залога. Невыполнение расчетов в указанный срок может привести к потере залога.

Ставка залога определяется на основе нескольких факторов, включая внутренний риск токена и рыночные условия. Для получения информации о ставке залога для конкретного токена, пожалуйста, ознакомьтесь с деталями токена на странице премаркетной торговли MEXC.

7.4 Замороженная сумма на премаркет торговле


Замороженная сумма покупателя = стоимость ордера
Замороженная сумма продавца = стоимость ордера x ставка залога (Z%)
Например, если Z = 100%, то замороженная сумма для покупки или продажи 1 000 USDT на премаркете будет равна 1 000 USDT x 100%, что составляет 1 000 USDT.

7.5 Комиссия за просроченные платежи


Если продавец не успевает завершить расчеты в указанный срок, платформа удерживает часть залога продавца в качестве комиссии, а оставшуюся часть отдает покупателю в качестве компенсации. В настоящее время MEXC не взимает никаких комиссий; весь залог компенсируется покупателю.

8. Частичное исполнение ордера


На данный момент премаркет торговля не поддерживает частичное исполнение ордеров.

9. Повлияет ли премаркет торговля на цену листинга на MEXC?


Цена на премаркет торговле MEXC определяется рыночным поведением как покупателей, так и продавцов. Эта цена может не точно отражать фактическую цену листинга нового токена при его запуске. Хотя премаркет торговля может дать представление о рыночных ожиданиях цены, фактическая цена листинга токена может зависеть от других факторов, и между ними нет прямой корреляции.

10. Каковы риски премаркет торговли?


Для продавцов: Несоблюдение обязательства по своевременной поставке полного количества токенов приведет к потере залога по ордеру.
Для покупателей: Если продавец не поставит токены в полном объеме или в срок, покупатель получит компенсацию, но не получит соответствующее количество токенов, указанное в ордере.


