MEXC запускает событие «Схватка золотой эры» с розыгрышем золотого слитка и BTC: Призовой фонд в 10 000 000 USDT ждет вас!





MEXC официально запустила событие « Схватка золотой эры: Розыгрыш золотого слитка и BTC » с общим призовым фондом в 10 миллионов USDT. Событие открыто для всех пользователей, как новых, так и опытных, и предлагает уникальную возможность принять участие и выиграть эксклюзивные награды. Событие призвано предоставить пользователям со всего мира первоклассный опыт, упростив процесс участия и получения щедрых призов.









Ранняя регистрация: 19:00, 13 июня – 18:55, 17 июня (МСК)

Общая регистрация: 19:00, 13 июня – 11:00, 4 июля (МСК)

Продолжительность события: 19:00, 13 июня – 11:00, 4 июля (МСК)

Период розыгрыша: 19:00, 13 июня – 11:00, 5 июля (МСК)

Выбор хэша блока BTC: Выигрышный номер будет основан на последних пяти цифрах первого хеша блока Bitcoin после 15:00:00, 4 июля 2025 года (МСК).









1) Пользователи из стран или регионов, не подпадающих под ограничения, имеют право участвовать в этом событии.

2) Аккаунты маркет-мейкеров и корпоративные субаккаунты не допускаются к участию.

3) Только фьючерсные сделки с ненулевой комиссией будут учитываться для участия в событии.

4) Большинство наград не требуют проверки KYC. Однако победители главного приза (стоимостью более 10 000 USDT) должны пройти расширенную проверку KYC в течение 7 дней, чтобы успешно получить призы.









Это событие MEXC в середине года состоит из четырех основных частей: бонус за раннюю регистрацию, ежедневные скретчи, еженедельные спины и розыгрыш главного приза.





Чтобы принять участие, просто нажмите на «Зарегистрироваться» в период проведения события и совершайте фьючерсные сделки. Количество шансов на участие в розыгрыше будет определяться на основе вашего объема торгов, что позволит вам принять участие в ежедневных скретчах, еженедельном спине и розыгрыше главного приза.













Как принять участие:

1) В период ранней регистрации посетите страницу события и нажмите на «Зарегистрироваться», чтобы завершить регистрацию.

2) Накопите общий объем торгов не менее 50 000 USDT во время события.

3) Первые 2 000 зарегистрированных пользователей, которые выполнят требование по объему торгов, разделят между собой ваучеры на общую сумму 40 000 USDT. Награды ограничены и доступны в порядке очереди.

4) Все награды будут распределены после окончания события.













Как принять участие:

1) Посетите страницу события и нажмите кнопку «Зарегистрироваться», чтобы зарегистрироваться.

2) Каждый день в течение события за каждые 50 000 USDT совокупного объема торгов вы получаете 1 шанс на скретч. В один день можно получить до 5 шансов на скретч.

3) После получения права на участие перейдите в раздел «Ежедневные награды» и воспользуйтесь скретч-зоной, чтобы открыть награды. Каждый скретч открывает случайную сумму бонуса. Пул наград ограничен и доступен до тех пор, пока не будет исчерпан.

4) Награды будут распределены в режиме реального времени или в течение 24 часов. Срок действия бонуса: 7 дней.





Примечаня:

1) Нажмите «Стереть сейчас», чтобы использовать один шанс, или «Стереть все», чтобы использовать все доступные шансы сразу.

2) Шансы на скретч могут накапливаться и использоваться в любое время в течение периода розыгрыша события.

Пример: Если в пердый день заработано 5 шансов, но призовой фонд исчерпан, а на второй день заработано еще 5 шансов, когда фонд активен, пользователь сможет использовать все 10 шансов на второй день.













Как принять участие:

1) Посетите страницу события и нажмите кнопку «Зарегистрироваться», чтобы зарегистрироваться.

2) Во время события за каждые 2 000 000 USDT совокупного недельного объема торгов участники получают 1 шанс на спин (до 5 раз в неделю).

3) После получения права на участие перейдите в раздел «Еженедельные сюрпризы» и воспользуйтесь колесом вращения, чтобы выиграть награды. Каждый спин дает случайный бонус. Призы предоставляются в зависимости от наличия.

4) Награды распределяются в режиме реального времени или в течение 24 часов. Срок действия бонуса: 7 дней.





Примечаня:

1) Нажмите на «Спин» в центре колеса, чтобы использовать одно вращение, или «Использовать все», чтобы использовать все доступные вращения сразу.

2) Шансы на спин могут накапливаться и использоваться в любое время в течение периода розыгрыша. Пример: Если в первую неделю заработано 5 шансов, но призовой фонд исчерпан, а на второй неделе заработано еще 5 шансов, когда фонд активен, пользователи могут вращать колесо в общей сложности 10 раз в течение второй недели.













Как принять участие:

1) Посетите страницу события и нажмите кнопку «Зарегистрироваться», чтобы зарегистрироваться.

2) За каждые 10 000 000 USDT совокупного объема торгов во время события участники получают один уникальный лотерейный код. Количество кодов не ограничено.

15:00, 4 июля 2025 года (МСК). Участник с наиболее близким совпадением выиграет главный приз, который включает в себя золотой слиток и BTC. Для обеспечения честности результат можно проверить на 3) Выигрышный номер будет определен на основе последних пяти цифр первого хеша блока Bitcoin, сгенерированного после. Участник с наиболее близким совпадением выиграет главный приз, который включает в себя. Для обеспечения честности результат можно проверить на blockchain.com

4) Призы будут распределены в течение 7 рабочих дней после окончания события.









Вы можете просмотреть свои лотерейные коды для розыгрыша Главного приза на странице события и проверить, является ли ваш билет выигрышным.









Подробную информацию о распределении призов, правилах участия и политике вознаграждений можно найти в полных правилах события на официальной странице события.













Отказ от ответственности: