MEXC запускает событие «Схватка золотой эры» с розыгрышем золотого слитка и BTC: Призовой фонд в 10 000 000 USDT ждет вас!

Ранняя регистрация: 19:00, 13 июня – 18:55, 17 июня (МСК)
Общая регистрация: 19:00, 13 июня – 11:00, 4 июля (МСК)
Продолжительность события: 19:00, 13 июня – 11:00, 4 июля (МСК)
Период розыгрыша: 19:00, 13 июня – 11:00, 5 июля (МСК)
Выбор хэша блока BTC: Выигрышный номер будет основан на последних пяти цифрах первого хеша блока Bitcoin после 15:00:00, 4 июля 2025 года (МСК).
1) Пользователи из стран или регионов, не подпадающих под ограничения, имеют право участвовать в этом событии.
2) Аккаунты маркет-мейкеров и корпоративные субаккаунты не допускаются к участию.
3) Только фьючерсные сделки с ненулевой комиссией будут учитываться для участия в событии.
4) Большинство наград не требуют проверки KYC. Однако победители главного приза (стоимостью более 10 000 USDT) должны пройти расширенную проверку KYC в течение 7 дней, чтобы успешно получить призы.
Это событие MEXC в середине года состоит из четырех основных частей: бонус за раннюю регистрацию, ежедневные скретчи, еженедельные спины и розыгрыш главного приза.
Чтобы принять участие, просто нажмите на «Зарегистрироваться» в период проведения события и совершайте фьючерсные сделки. Количество шансов на участие в розыгрыше будет определяться на основе вашего объема торгов, что позволит вам принять участие в ежедневных скретчах, еженедельном спине и розыгрыше главного приза.
Как принять участие:
1) В период ранней регистрации посетите страницу события и нажмите на «Зарегистрироваться», чтобы завершить регистрацию.
2) Накопите общий объем торгов не менее 50 000 USDT во время события.
3) Первые 2 000 зарегистрированных пользователей, которые выполнят требование по объему торгов, разделят между собой ваучеры на общую сумму 40 000 USDT. Награды ограничены и доступны в порядке очереди.
4) Все награды будут распределены после окончания события.
Как принять участие:
1) Посетите страницу события и нажмите кнопку «Зарегистрироваться», чтобы зарегистрироваться.
2) Каждый день в течение события за каждые 50 000 USDT совокупного объема торгов вы получаете 1 шанс на скретч. В один день можно получить до 5 шансов на скретч.
3) После получения права на участие перейдите в раздел «Ежедневные награды» и воспользуйтесь скретч-зоной, чтобы открыть награды. Каждый скретч открывает случайную сумму бонуса. Пул наград ограничен и доступен до тех пор, пока не будет исчерпан.
4) Награды будут распределены в режиме реального времени или в течение 24 часов. Срок действия бонуса: 7 дней.
Примечаня:
1) Нажмите «Стереть сейчас», чтобы использовать один шанс, или «Стереть все», чтобы использовать все доступные шансы сразу.
2) Шансы на скретч могут накапливаться и использоваться в любое время в течение периода розыгрыша события.
Пример: Если в пердый день заработано 5 шансов, но призовой фонд исчерпан, а на второй день заработано еще 5 шансов, когда фонд активен, пользователь сможет использовать все 10 шансов на второй день.
Как принять участие:
1) Посетите страницу события и нажмите кнопку «Зарегистрироваться», чтобы зарегистрироваться.
2) Во время события за каждые 2 000 000 USDT совокупного недельного объема торгов участники получают 1 шанс на спин (до 5 раз в неделю).
3) После получения права на участие перейдите в раздел «Еженедельные сюрпризы» и воспользуйтесь колесом вращения, чтобы выиграть награды. Каждый спин дает случайный бонус. Призы предоставляются в зависимости от наличия.
4) Награды распределяются в режиме реального времени или в течение 24 часов. Срок действия бонуса: 7 дней.
Примечаня:
1) Нажмите на «Спин» в центре колеса, чтобы использовать одно вращение, или «Использовать все», чтобы использовать все доступные вращения сразу.
2) Шансы на спин могут накапливаться и использоваться в любое время в течение периода розыгрыша. Пример: Если в первую неделю заработано 5 шансов, но призовой фонд исчерпан, а на второй неделе заработано еще 5 шансов, когда фонд активен, пользователи могут вращать колесо в общей сложности 10 раз в течение второй недели.
Как принять участие:
1) Посетите страницу события и нажмите кнопку «Зарегистрироваться», чтобы зарегистрироваться.
2) За каждые 10 000 000 USDT совокупного объема торгов во время события участники получают один уникальный лотерейный код. Количество кодов не ограничено.
3) Выигрышный номер будет определен на основе последних пяти цифр первого хеша блока Bitcoin, сгенерированного после 15:00, 4 июля 2025 года (МСК). Участник с наиболее близким совпадением выиграет главный приз, который включает в себя золотой слиток и BTC. Для обеспечения честности результат можно проверить на blockchain.com.
4) Призы будут распределены в течение 7 рабочих дней после окончания события.
Вы можете просмотреть свои лотерейные коды для розыгрыша Главного приза на странице события и проверить, является ли ваш билет выигрышным.
Подробную информацию о распределении призов, правилах участия и политике вознаграждений можно найти в полных правилах события на официальной странице события.
Отказ от ответственности:
Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.