Как экспортировать историю фьючерсных ордеров MEXC: Пошаговое руководство по скачиванию PDF-файлов исторических ордеров и потока капитала

В криптовалютной торговле история фьючерсных ордеров служит ключевым свидетельством торговой активности пользователя. Они особенно важны для анализа стратегий и эффективности. Экспорт этих записей необходим для точного отслеживания, аудита и документирования истории торговли.









Фьючерсный ордер – это тип ордера, размещаемый пользователями на централизованных биржах (таких как MEXC) и содержащий набор параметров и условий исполнения. К ним относятся торговая пара (например, BTCUSDT ), количество и цена ордера, тип ордера (лимитный, маркет и т. д.), направление позиции (открыть лонг, открыть шорт), срок действия и другие. Для получения более подробной информации см: « Что такое торговля фьючерсами?





После того как криптовалютный фьючерсный ордер размещен, биржа исполняет его в соответствии с установленными правилами. Если ордер соответствует рыночным условиям и имеется подходящий контрагент, сделка исполняется, и активы передаются между покупателем и продавцом.









Экспорт истории фьючерсных ордеров и записей о движении средств имеет большое значение для пользователей, прежде всего в следующих двух аспектах:









Торговля криптовалютами – частая и сложная операция, каждая из которых связана с движением средств и принятием инвестиционных решений. Экспорт исторических ордеров и записей о движении средств позволяет пользователям сохранять полную и точную историю торговли.





Независимо от того, нужно ли вам просмотреть детали конкретной сделки или провести более широкий анализ за определенный период, эти записи служат надежным источником информации. Они также помогают предотвратить потерю важной информации из-за разрыва во времени или изменений в данных платформы.









Исторические данные об ордерах – ценный ресурс для анализа и совершенствования торговых стратегий. Анализируя исторические ордера и потоки капитала, трейдеры могут четко оценить степень успешности различных стратегий и оценить время входов и выходов.





Например, можно рассчитать долю прибыльных и убыточных ордеров при использовании определенного метода технического анализа, тем самым выявив сильные и слабые стороны стратегии и обеспечив надежные ориентиры для последующей корректировки и оптимизации.









MEXC поддерживает экспорт PDF-версий исторических записей фьючерсных ордеров и потоков капитала как на веб-сайте, так и в приложении. Каждый пользователь имеет право на 10 попыток экспорта в месяц для выписок по фьючерсным счетам. Каждый созданный отчет может включать данные за последние 180 дней, что позволяет пользователям гибко получать необходимую торговую информацию.









Посетите официальный веб-сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. В верхней навигационной панели на главной странице наведите курсор на пункт «Ордера» и выберите «Фьючерсные ордера», чтобы перейти на соответствующую страницу.









На странице «Фьючерсные ордера» перейдите в раздел «История ордеров и сделок» и нажмите «Экспорт истории ордеров», чтобы открыть окно экспорта.









Вы можете выбрать торговую пару, направление и период времени для экспорта. Установите формат экспорта PDF, а затем нажмите кнопку «Экспорт», чтобы начать загрузку исторических данных ордеров в формате PDF. Обратите внимание: создание PDF-файла может занять некоторое время. Если экспорт содержит более 10 000 записей, он переключится в режим массового экспорта данных.





При выборе временного диапазона, например «Последние 180 дн.» или «Последние 360 дн.», система сообщит вам, что при экспорте больших данных можно получить данные за любые 360 дней в пределах последних 18 месяцев (вплоть до предыдущего дня). За один запрос можно экспортировать не более 100 000 записей, а каждый пользователь может загружать данные не более 10 раз в месяц.









Аналогичным образом перейдите в раздел «Поток капитала», затем нажмите «Экспорт движения средств», чтобы открыть окно экспорта.





Выбрав торговую пару, криптовалюту, тип актива, тип движения средств (приток или отток) и период времени, выберите PDF в качестве формата экспорта. Нажмите кнопку «Экспорт», чтобы начать загрузку данных о движении средств в формате PDF. Обратите внимание: создание PDF-файла может занять некоторое время. Если экспорт содержит более 10 000 записей, система перейдет в режим массового экспорта данных.





При выборе временного диапазона, например «Последние 180 дн.» или «Последние 360 дн.», система сообщит вам, что при экспорте больших данных можно получить данные за любые 360 дней в пределах последних 18 месяцев (вплоть до предыдущего дня). За один запрос можно экспортировать не более 100 000 записей, а каждый пользователь может загружать данные не более 10 раз в месяц.













Откройте приложение MEXC и войдите в свой аккаунт. Нажмите на значок профиля в левом верхнем углу, затем выберите «Транзакции» и «Фьючерсные ордера».









На странице «Фьючерсные ордера» выберите «История ордеров и сделок», затем нажмите на значок экспорта в правом верхнем углу.





Вы можете настроить период, торговую пару и направление. В настоящее время для экспорта поддерживаются только лимитные ордера. Когда все поля будут заполнены, нажмите кнопку «Сгенерировать», чтобы завершить экспорт истории ордеров.





Если вы не отметите опцию «Отправить по почте», вы получите уведомление по электронной почте или SMS. Следуйте инструкциям в сообщении, чтобы загрузить файл в течение 7 дней. Вы также можете вручную нажать «Отправить по почте» после завершения экспорта, а затем загрузить отчет из своего почтового ящика.









В приложении вы можете экспортировать данные за любые 360 дней в пределах последних 18 месяцев (вплоть до предыдущего дня). Каждый экспорт может содержать до 100 000 записей, и вы можете загружать данные не более 10 раз в месяц.





Функция экспорта фьючерсных ордеров MEXC – ценный инструмент для управления торговыми записями и анализа стратегий. Благодаря гибким настройкам на веб-сайте и в приложении пользователи могут быстро экспортировать PDF-версии своих исторических ордеров и записей о потоках капитала, что позволяет эффективно сохранять данные, проводить аудит и анализ. Освоив эту функцию, пользователи смогут значительно повысить эффективность ведения учета и прозрачность торговли.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



