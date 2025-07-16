MEXC DEX+ официально запускает вознаграждения DEX+ с полностью обновленной программой преимуществ

1. Что такое система вознаграждения пользователей MEXC DEX+? Вознаграждения MEXC DEX+ – это механизм роста и поощрения, разработанный для повышения активности пользователей, укрепления доверия к платф1. Что такое система вознаграждения пользователей MEXC DEX+? Вознаграждения MEXC DEX+ – это механизм роста и поощрения, разработанный для повышения активности пользователей, укрепления доверия к платф
16 июля 2025 г.MEXC
1. Что такое система вознаграждения пользователей MEXC DEX+?


Вознаграждения MEXC DEX+ – это механизм роста и поощрения, разработанный для повышения активности пользователей, укрепления доверия к платформе и устойчивого расширения пользовательской базы за счет положительного стимулирования.

Пользователи могут зарабатывать баллы, выполняя ряд определенных заданий на платформе MEXC DEX+, таких как торговля или приглашение новых пользователей. Эти баллы не только отражают уровень активности и вклад пользователей, но и служат виртуальными активами. На будущих этапах их можно будет использовать для доступа к различным преимуществам платформы или обменивать на токены DEX+, поощряя постоянное участие.

Чтобы узнать больше о MEXC DEX+, ознакомьтесь с руководствами: Как использовать MEXC DEX+ и Часто задаваемые вопросы MEXC DEX+.

2. Каковы преимущества баллов MEXC DEX+?


Баллы MEXC DEX+ являются основным инструментом поощрения в экосистеме платформы и предлагают ряд преимуществ:

  • Основаны на выполнении заданий и разнообразии: Зарабатывайте баллы, торгуя, приглашая рефералов, взаимодействуя с социальными сетями и другими способами. Разнообразные виды деятельности повышают вовлеченность пользователей, а также придают чувство достижения.
  • Бонусные множители и события с аирдропами: Периодически получайте множители баллов и бесплатные аирдропы, что делает процесс зарабатывания баллов более простым и выгодным.
  • Тесная интеграция с развитием платформы: Система баллов тесно связана со структурой членства и развитием пользователей, служа ключевым показателем их вклада и вовлеченности. Это способствует долгосрочному удержанию и более глубокому вовлечению.
  • Масштабируемость и ценность: По мере развития экосистемы платформы баллы можно будет использовать и в других функциях, включая будущую конвертацию в токены DEX+, что обеспечивает долгосрочный потенциал роста ценности.

3. Как заработать баллы MEXC DEX+


Пользователи могут накапливать баллы, выполняя задания платформы или участвуя в событиях ончейн аирдропов.

Пользователи получают баллы в качестве наград за ончейн аирдропы. Баллы основаны на общем объеме торгов ончейн в течение определенного периода. Актуальные правила и критерии распределения смотрите на официальных страницах событий.

Основные задания платформы включают:

Одноразовые задания: Это вводные задания, такие как привязка стороннего кошелька, внесение депозита или перевод средств, а также использование функции автопродажи, призванные помочь пользователям быстро освоиться с использованием основных функций.


Периодические задания: Например, получение баллов при достижении установленных пороговых значений суммарного объема торгов. Такие задания повторяются и стимулируют постоянную торговую активность.


Задания в социальных сетях: Такие задания, как подписка на официальный аккаунт X, ретвиты определенного контента или вступление в официальное сообщество Telegram, помогают установить более прочные социальные связи с платформой и повысить вовлеченность пользователей и чувство принадлежности к ней.

Мы рассмотрим пример события, чтобы показать, как зарабатывать и использовать баллы MEXC DEX+.

3.1 Как зарабатывать и использовать баллы MEXC DEX+


Нажмите кнопку «Награды» в верхней части главной страницы вознаграждений MEXC DEX+, чтобы перейти на страницу «Восходящая звезда». Прокрутите страницу вниз, чтобы просмотреть текущие доступные события.

Следуйте инструкциям для каждого задания и выполните его. Затем вернитесь на страницу вознаграждений DEX+ и нажмите кнопку «Получить баллы», чтобы получить соответствующее вознаграждение.


3.2 Просмотрите ваши баллы MEXC DEX+


На странице вознаграждений DEX+ вы можете просмотреть текущее общее количество баллов.


Нажав на «Мои баллы», вы также можете получить доступ к подробной истории начисленных вам баллов.


Обратите внимание: В зависимости от типа задания баллы могут быть начислены мгновенно или после периода проверки.

Мы рекомендуем вам выполнять различные задания, чтобы зарабатывать баллы, так как постоянное накопление баллов может открыть дополнительные преимущества и награды в будущем. Если у вас возникнут проблемы с выполнением заданий или получением баллов, обращайтесь в нашу Службу поддержки или на официальные ресурсы для получения дальнейшей помощи.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

