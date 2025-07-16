MEXC объявляет о стратегических инвестициях в TON (The Open Network)

MEXC Ventures, дочерняя компания глобальной криптовалютной биржи с самыми низкими комиссиями MEXC, объявила об официальном подписании стратегического инвестиционного соглашения с компанией TON (The OpMEXC Ventures, дочерняя компания глобальной криптовалютной биржи с самыми низкими комиссиями MEXC, объявила об официальном подписании стратегического инвестиционного соглашения с компанией TON (The Op
MEXC Ventures, дочерняя компания глобальной криптовалютной биржи с самыми низкими комиссиями MEXC, объявила об официальном подписании стратегического инвестиционного соглашения с компанией TON (The Open Network). TON – это блокчейн-экосистема, интегрированная с Telegram, цель которой - дать миллиардам пользователей возможность получить цифровое право собственности.

TON, сокращенное название The Open Network, официально дебютировала в 2021 году. Она выполняет роль моста, соединяющего почти 800 млн пользователей Telegram с миром криптовалют. Команда разработчиков стремится превратить TON в низкобарьерный сценарий использования и точку входа для массового трафика, что позволит большему числу пользователей быстро и удобно приобретать свои криптовалютные активы.

13 сентября 2023 года на конференции Token 2049 в Сингапуре TON Foundation публично объявила о стратегической интеграции с Telegram, расширив свои сервисы на базу пользователей, насчитывающую около 800 млн человек. Всплеск популярности ТГ-ботов в последнее время привлек повышенное внимание к сети TON и ее экосистемным сервисам. Ожидается, что эти события привлекут все большее число пользователей, что будет способствовать дальнейшему развитию сети TON.

Собственная криптовалюта сети TON, Toncoin, используется для оплаты исполнения смарт-контрактов, использования децентрализованных приложений (dApps) и участия в управлении. Кроме того, команда выделяет часть Toncoin в TON Foundation для стимулирования и поддержки развития экосистемы. На сегодняшний день экосистема TON имеет множество приложений, включая кошельки, протоколы DeFi, децентрализованные биржи (DEX), игры, NFT, кросс-чейн мосты и социальные сети, что позволяет ей иметь достаточно развитую базовую инфраструктуру.

MEXC Ventures уже давно стремится содействовать развитию криптовалютной индустрии. Стратегическое партнерство с TON Foundation направлено на создание удобного портала в мир криптовалют, содействие развитию экосистемы сети TON и предоставление пользователям MEXC более безопасного, удобного и насыщенного криптовалютного опыта.

Помимо первоначальных инвестиций, MEXC Ventures и TON Foundation планируют развивать еще более тесное сотрудничество в будущем, чтобы изучить развитие экосистемы блокчейн и углубить взаимодействие в плане предложения продукта и рыночных стратегий. MEXC уже предприняла шаги в этом направлении: еще в мае 2022 года она провела листинг TON и поддержала торговлю его нативным токеном на своей платформе. Сотрудничество MEXC и TON способно привести индустрию блокчейна к новой эре, создать новые возможности для пользователей, разработчиков и инвесторов, а также способствовать широкому распространению технологии блокчейн.

О MEXC


MEXC – централизованная криптовалютная биржа, использующая высокопроизводительную технологию подбора и неизменно занимающая лидирующие позиции в области торговли фьючерсами в криптовалютной индустрии. Благодаря самым низким на рынке торговым комиссиям, профессиональной команде, круглосуточно предоставляющей лучшие в отрасли сервисные услуги, и бесперебойной работе биржи MEXC высоко ценится пользователями в отрасли и насчитывает более 10 млн пользователей в более чем 170 странах мира. С момента своего основания MEXC всегда придерживалась принципа "Пользователи превыше всего, командная работа приводит к взаимному успеху". Удовлетворение потребностей клиентов всегда было главным критерием. Основополагающей причиной широкого признания MEXC в сфере услуг является ее стремление к достижению удовлетворенности клиентов. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите:
Официальный сайт

О MEXC Ventures


MEXC Ventures – это комплексный фонд под управлением MEXC Group, который занимается развитием инноваций в криптовалютной сфере посредством стратегических инвестиций, слияний и поглощений, FOF и инкубирования проектов. Mexc Ventures придерживается концепции "открывать возможности и расти вместе", полностью разделяя ресурсы фонда и обеспечивая надежную поддержку проектов. Наша команда рассредоточена по различным регионам мира, управляет активами, превышающими 100 миллионов долларов США, и имеет более 300 проектов инвестиционного портфеля.
Официальный сайт


