1. Является ли MEXC ИИ бесплатным? В настоящее время Список рекомендаций ИИ, Новостной радар ИИ и MEXC ИИ доступны для использования бесплатно. Если в будущем будет выпущена расширенная версия, структ1. Является ли MEXC ИИ бесплатным? В настоящее время Список рекомендаций ИИ, Новостной радар ИИ и MEXC ИИ доступны для использования бесплатно. Если в будущем будет выпущена расширенная версия, структ
Обучение/Руководства для начинающих/Спот/Часто задав... по MEXC ИИ

Часто задаваемые вопросы по MEXC ИИ

27 августа 2025 г.MEXC
0m
Sleepless AI
AI$0.04881-3.57%
EPNS
PUSH$0.01252--%

1. Является ли MEXC ИИ бесплатным?


В настоящее время Список рекомендаций ИИ, Новостной радар ИИ и MEXC ИИ доступны для использования бесплатно. Если в будущем будет выпущена расширенная версия, структура оплаты будет заранее объявлена посредством уведомлений и электронной почты.

2. Есть ли ограничения на количество взаимодействий с ИИ или скорость запросов?


Да. Система динамически распределяет дневную квоту сеансов ИИ в зависимости от вашего уровня KYC и объема торгов за последние 30 дней. Чем выше ваш объем торгов и уровень верификации, тем больше сеансов вы можете использовать. Квоты автоматически сбрасываются на следующий день после достижения лимита.

3. Какие языки поддерживает ИИ?


В настоящее время поддерживается более 50 языков, включая английский, китайский, вьетнамский, индонезийский, испанский и другие основные языки. Со временем будут добавлены и другие языки.

4. Есть ли скидки на покупку токенов, рекомендованных ИИ?


Нет. В настоящее время нет специальных комиссий или скидок. Рекомендации ИИ основаны исключительно на больших данных и рыночной информации в режиме реального времени для использования в качестве справочной информации при торговле и не являются рекламой платформы.

5. Если пользователь понес убытки при торговле на основе информации, предоставленной ИИ, несет ли платформа ответственность?


Обратите внимание, что информация, предоставляемая ИИ, носит исключительно справочный характер и не является обещанием или гарантией инвестиций. Все торговые решения принимаются пользователем, который принимает на себя связанные с ними риски.

6. Гарантируют ли рекомендации ИИ прибыль?


ИИ предоставляет интеллектуальный анализ на основе рыночных тенденций и информации, но прибыль не гарантируется. Пожалуйста, принимайте решения с осторожностью в соответствии с вашей личной толерантностью к риску.

7. Будет ли ИИ раскрывать данные частных аккаунтов пользователей?


Нет. ИИ имеет доступ только к анонимизированным рыночным и торговым данным и не собирает, не хранит и не передает никакую личную информацию об аккаунтах.

8. Каковы источники контента и информации, рекомендуемых ИИ?


Мы уделяем приоритетное внимание точности и прозрачности. Все рекомендации ИИ основаны на строгом механизме отбора данных, включая данные в режиме реального времени из официальных биржевых источников, основных аналитических платформ ончейн и авторитетных финансовых СМИ. Также учитываются тенденции обсуждений в сообществе (с фильтрацией спама) и исторические бэктесты, чтобы предоставить пользователям обоснованную справочную информацию.

9. Частота обновлений Новостного радара ИИ синхронизирована с социальными сетями?


Да. Новостной радар ИИ использует авторитетные сторонние источники данных и информацию об активности в публичных сетях, чтобы предоставлять обновления практически в режиме реального времени, синхронизированные с социальными сетями.

10. Как часто обновляются данные Списка рекомендаций ИИ?


Рейтинги основаны на модели расчета в режиме реального времени, при этом данные обновляются мгновенно по мере изменения рыночных условий.

11. На чем основан Список рекомендаций ИИ по токенам?


Система количественно оценивает токены на основе нескольких показателей, включая ценовые тенденции, объем торгов, изменения позиций, ончейн-данные и популярность новостей, и на их основе формирует рейтинги.

12. Как я могу увидеть причины изменения цены токена (Часто задаваемые вопросы по MEXC ИИ)?


На странице спотовой торговли веб-сайта нажмите на подсказку «AI анализ», отображаемую над свечным графиком, чтобы перейти в интерфейс общения с ИИ-ботом и получить объективный анализ и обоснование движения цены токена.


13. Что делать, если функции ИИ не работают?


Сначала попробуйте обновить страницу или повторно подключиться к сети. Если проблема не устраняется, попробуйте позже или обратитесь в онлайн Службу поддержки клиентов за помощью.

14. Почему я не могу найти интерфейс ИИ?


Убедитесь, что ваше приложение MEXC обновлено до версии 6.19.0 или выше, и перезапустите приложение после обновления. Если оно по-прежнему не отображается, проверьте номер версии в разделе «Настройки» → «О программе» или попробуйте очистить кэш и войти в систему заново.

15. Как отменить push-уведомления от новостей Радара ИИ?


Чтобы отменить push-уведомления от новостей Радара ИИ, перейдите на страницу новостей Радара ИИ и нажмите кнопку «Подписаны», чтобы отписаться. После отмены подписки вы больше не будете получать push-уведомления.


Рекомендуем к прочтению:


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Связанные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов