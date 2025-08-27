Часто задаваемые вопросы по MEXC ИИ









В настоящее время Список рекомендаций ИИ, Новостной радар ИИ и MEXC ИИ доступны для использования бесплатно. Если в будущем будет выпущена расширенная версия, структура оплаты будет заранее объявлена посредством уведомлений и электронной почты.









Да. Система динамически распределяет дневную квоту сеансов ИИ в зависимости от вашего уровня KYC и объема торгов за последние 30 дней. Чем выше ваш объем торгов и уровень верификации, тем больше сеансов вы можете использовать. Квоты автоматически сбрасываются на следующий день после достижения лимита.









В настоящее время поддерживается более 50 языков, включая английский, китайский, вьетнамский, индонезийский, испанский и другие основные языки. Со временем будут добавлены и другие языки.









Нет. В настоящее время нет специальных комиссий или скидок. Рекомендации ИИ основаны исключительно на больших данных и рыночной информации в режиме реального времени для использования в качестве справочной информации при торговле и не являются рекламой платформы.









Обратите внимание, что информация, предоставляемая ИИ, носит исключительно справочный характер и не является обещанием или гарантией инвестиций. Все торговые решения принимаются пользователем, который принимает на себя связанные с ними риски.









ИИ предоставляет интеллектуальный анализ на основе рыночных тенденций и информации, но прибыль не гарантируется. Пожалуйста, принимайте решения с осторожностью в соответствии с вашей личной толерантностью к риску.









Нет. ИИ имеет доступ только к анонимизированным рыночным и торговым данным и не собирает, не хранит и не передает никакую личную информацию об аккаунтах.









Мы уделяем приоритетное внимание точности и прозрачности. Все рекомендации ИИ основаны на строгом механизме отбора данных, включая данные в режиме реального времени из официальных биржевых источников, основных аналитических платформ ончейн и авторитетных финансовых СМИ. Также учитываются тенденции обсуждений в сообществе (с фильтрацией спама) и исторические бэктесты, чтобы предоставить пользователям обоснованную справочную информацию.









Да. Новостной радар ИИ использует авторитетные сторонние источники данных и информацию об активности в публичных сетях, чтобы предоставлять обновления практически в режиме реального времени, синхронизированные с социальными сетями.









Рейтинги основаны на модели расчета в режиме реального времени, при этом данные обновляются мгновенно по мере изменения рыночных условий.









Система количественно оценивает токены на основе нескольких показателей, включая ценовые тенденции, объем торгов, изменения позиций, ончейн-данные и популярность новостей, и на их основе формирует рейтинги.









На странице спотовой торговли веб-сайта нажмите на подсказку «AI анализ», отображаемую над свечным графиком, чтобы перейти в интерфейс общения с ИИ-ботом и получить объективный анализ и обоснование движения цены токена.













Сначала попробуйте обновить страницу или повторно подключиться к сети. Если проблема не устраняется, попробуйте позже или обратитесь в онлайн Службу поддержки клиентов за помощью.









«Настройки» → «О программе» или попробуйте очистить кэш и войти в систему заново.



15. Как отменить push-уведомления от новостей Радара ИИ?

Чтобы отменить push-уведомления от новостей Радара ИИ, перейдите на страницу новостей Радара ИИ и нажмите кнопку «Подписаны», чтобы отписаться. После отмены подписки вы больше не будете получать push-уведомления.

Убедитесь, что ваше приложение MEXC обновлено до версии 6.19.0 или выше, и перезапустите приложение после обновления. Если оно по-прежнему не отображается, проверьте номер версии в разделеили попробуйте очистить кэш и войти в систему заново.







