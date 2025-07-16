Мем-мания и шторм в сфере игр на TON: открытие новой арены для привлечения пользователей

За последнюю неделю основная сеть ETH продемонстрировала чрезвычайно активный ончейн-рынок. Сигналы Федеральной резервной системы о снижении процентной ставки еще больше подпитали рынок, вызвав новую волну ажиотажного роста.





Частые колебания цен на мем-токены (мемкоины) стали нормой, особенно в выходные, когда рынок входит в период интенсивной активности, и за день происходит несколько сильных рывков. Вместе с этими волнами рыночных скачков взлетели и комиссии за газ в основной сети, в один момент достигнув около 70 Gwei.





На фоне этого рыночного всплеска мини-игры на TON также оказались на высоте. Благодаря низкому порогу входа, разнообразным игровым механизмам и отличному пользовательскому опыту, они быстро привлекли большое количество пользователей. Восхождение мини-игр на TON не только предоставило пользователям больше возможностей для развлечений, но и вдохнуло новую жизнь в бурное развитие экосистемы блокчейна.









С 2024 года рынок мемов продолжает демонстрировать сильный рост, показывая огромный потенциал. Несмотря на возросшую волатильность, общие показатели остаются впечатляющими. Согласно последним данным CoinGecko, средняя доходность сектора мемкоинов во втором квартале достигла ошеломляющих 789,3%. Хотя это несколько ниже 1 312,6% первого квартала, данный показатель по-прежнему значительно превосходит другие категории криптовалют.





Стоит отметить, что, несмотря на общий сильный рост рынка, дифференциация между мемкоинами становится все более заметной. На ончейн-рынке идет ожесточенная «территориальная битва», и появляются различные инновационные концепции. От основателя Dogecoin до проекта Илона Маска «Mars City» и до межотраслевой интеграции серебряных монет Трампа — новые идеи появляются постоянно.





По мере развития рыночных трендов рынок мемкоинов вышел за пределы начальной фазы «поиска концепции» и вошел в более сложную эпоху «конкуренции углов». Недавно завершилась ожесточенная борьба между Neiro и NEIRO, и концепция "Mars City", предложенная Маском, быстро стала центром внимания рынка, породив несколько перспективных проектов, таких как $TERMINUS, $BAR и $THOG. Ethereum также вновь запустил производственную линию мемов с Doge, дав жизнь новым проектам, таким как $HANA, $ESTEE, $ESTI, $GOU и $EDOGE.





Тонкие различия в написании названий этих проектов символизируют сегментацию рынка и жесткую конкуренцию, ярко демонстрируя процветающую картину рынка мемов, где сотни различных проектов борются, каждый со своими уникальными сильными сторонами.









С начала 2024 года рыночная стоимость сектора Web3-игр сократилась на 33%, сталкиваясь с большими трудностями по сравнению с другими секторами криптоактивов. Однако Web3-игры остаются значимым игроком, составляя 30% всей активности в dApp, с 2,1 миллиона активных кошельков в день.





Примечательно, что экосистема TON выделилась на этом фоне, став новой движущей силой в пространстве Web3-игр. TON использует свою бесшовную интеграцию с Telegram для построения обширной социальной сети.





На данный момент Telegram имеет 950 миллионов активных пользователей в месяц, что предоставляет широкие возможности для вирусного маркетинга через социальные сети. Экосистема TON умело использует мощное влияние сети Telegram, поддерживая несколько проектов с базой пользователей в десятки миллионов, при этом игровые проекты занимают значительную долю в 60%. Проекты, такие как Notcoin, расширяют представления о возможностях в этой сфере, Hamster Kombat выделяется в борьбе за трафик, а Catizen демонстрирует более изысканный путь развития. Эти проекты не только подчеркивают жизнеспособность экосистемы TON, но и представляют будущее направление развития: переход от модели одноразового взаимодействия к созданию положительного цикла денежного потока с самого начала.





В этом контексте MEXC идет в ногу с рынком, создавая специальный раздел для TON и запуская несколько отобранных токенов, таких как $NOT, $CATI и $HMSTR, предоставляя инвесторам удобные и эффективные каналы для торговли.









Биржи не являются нейтральными арбитрами, а играют ведущую роль в чутком улавливании и активном реагировании на настроения сообщества и розничных инвесторов. Когда такие новые направления, как мем-культура и мини-игры на TON, начинают набирать популярность в сообществе и формируют сильный консенсус, биржи должны быстро адаптироваться и начать поддерживать мем-токены и мини-игры на TON.





MEXC известна тем, что первой анонсирует новые токены и предлагает самый широкий ассортимент криптовалют в индустрии. Ее исключительная скорость реакции позволяет платформе быстро сосредотачиваться на горячих рыночных точках, активно поддерживая растущие тенденции в мем-токенах и мини-играх на TON. MEXC стремится не только удовлетворить настоятельный спрос пользователей на диверсифицированное распределение активов, но и значительно снизить торговые издержки за счет применения политики сверхнизких комиссий, что приносит ощутимую пользу пользователям. Всегда на переднем крае индустрии, MEXC продолжает оптимизировать функции и услуги платформы с ориентированным на пользователя подходом, стремясь создать эффективную, удобную и всеобъемлющую экосистему криптовалютной торговли. Это позволяет инвесторам применять более гибкие инвестиционные стратегии, помогая им улавливать каждую рыночную возможность и достигать роста богатства.





С учетом того, что рынок мемов и экосистема мини-игр на TON продолжают набирать популярность, роль бирж, таких как MEXC, становится все более важной. Они должны не только сохранять острое чутье в быстро меняющемся рынке, но и обладать сильными возможностями реализации и инновациями, чтобы лучше удовлетворять растущие потребности сообщества, продвигая всю блокчейн-индустрию к большей разнообразности и инклюзивности.



