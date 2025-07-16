Отчет о событиях в Зоне MX за май





В мае, под влиянием одобрения спотового Ethereum ETF, общий рынок постепенно вырос на фоне колебаний. После последнего всплеска рост токена MX замедлился, и его цена вернулась к отметке около 4$. Токен MX вырос с 2,77$ в начале года до максимума в 5,86$, что составляет 111,6%, и в настоящее время сохраняет прирост в 44,4%.





Очевидно, что долгосрочное удерживание MX может принести значительную прибыль. Удержание токенов MX не только позволяет инвесторам получать выгоду от роста их цены, но и участвовать в эксклюзивных ежемесячных мероприятиях, получая за это бесплатные вознаграждения в виде аирдропа. Подробную информацию о преимуществах MX вы можете найти в статье " 3 основных преимущества для держателей MX ."









В мае 2024 года платформа MEXC провела в общей сложности 250 мероприятия по аирдропу, включая 2 мероприятий Launchpool и 248 мероприятий Kickstarter. В ходе этих мероприятий было распределено вознаграждений на сумму более 13,33$ миллиона, что позволило достичь впечатляющего показателя APY (Годовой процентной доходности) в 60%.





Согласно статистическим данным платформы MEXC, среди 250 аирдропов, проведенных в мае, 10 лучших токенов показали рост, превышающий 100%. Самый большой рост в мае показал токен MAGAETH, который вырос на впечатляющие 675,28%. За ним следуют второй токен KTC, рост цен которого составил 224,3%. В топ-10 токенов с наибольшим ростом цен все токены выросли более чем на 130%.





Название проекта Время аирдропа (Время удержания MX) Рост цены в % (на 31 мая) MAGAETH 22 мая 2024 г. 675,28% KTC 31 мая 2024 г. 224,30% SABAI 14 мая 2024 г. 185,33% MON 27 мая 2024 г. 156,67% RBT 16 мая 2024 г. 149,36% KARRAT 10 мая 2024 г. 149,20% MPC 31 мая 2024 г. 146,00% DSYNC 20 мая 2024 г. 144,20% FOMONET 2 мая 2024 г. 135,16% BEER 29 мая 2024 г. 130,25%









Launchpool и Kickstarter – это эксклюзивные бесплатные мероприятия по аирдропу для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, вам необходимо удерживать 1 000 токенов MX или более в течение 30 дней подряд или более, чтобы иметь право участвовать в этих мероприятиях.





Откройте официальный веб-сайт MEXC. В верхней части главной страницы наведите курсор на [Спот] в навигационной панели, и в выпадающем меню вы найдете ссылки для доступа к мероприятиям Launchpool и Kickstarter.













Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода. Как только вы выполните все условия, вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье " Купите MX за одну минуту " и следовать шагам в руководстве для покупки.



