Отчет о событиях в Зоне MX за май

Название проекта
Время аирдропа
(Время удержания MX)
Рост цены в %
(на 31 мая)
MAGAETH
22 мая 2024 г.
675,28%
KTC
31 мая 2024 г.
224,30%
SABAI
14 мая 2024 г.
185,33%
MON
27 мая 2024 г.
156,67%
RBT
16 мая 2024 г.
149,36%
KARRAT
10 мая 2024 г.
149,20%
MPC
31 мая 2024 г.
146,00%
DSYNC
20 мая 2024 г.
144,20%
FOMONET
2 мая 2024 г.
135,16%
BEER
29 мая 2024 г.
130,25%
Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни
Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по
Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со
При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж
События Kickstarter и Launchpool – это эксклюзивные события с аирдропами для держателей MX. Чтобы поощрить активное участие и увеличить вознаграждение, MEXC скорректировала правила коэффициента вознаг
1. Что такое Kickstarter?Мероприятие Kickstarter — это действие, инициированное на этапе предварительного запуска проекта, когда пользователи могут голосовать в поддержку своего любимого проекта на ME
Платформа MEXC предлагает эксклюзивные бесплатные аирдропы для держателей MX, помогая пользователям зарабатывать вознаграждения за аирдропы от различных проектов. Чтобы стимулировать участие пользоват
Kickstarter – это эксклюзивное событие по аирдропу для держателей MX на платформе MEXC. Удерживая определенное количество MX, пользователи могут бесплатно участвовать в событии и получать аирдропы ток