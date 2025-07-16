Matrixport: Bitcoin может войти в летнюю фазу консолидации, ключевые уровни под наблюдением

Последний рыночный отчет Matrixport предполагает, что Bitcoin ( BTC ) постепенно переходит от весеннего ралли к фазе «летней консолидации». Хотя краткосрочный импульс по-прежнему поддерживается политикой и потоками капитала, несколько факторов, таких как макроэкономическая неопределенность, замедление притока средств в ETF и снижение активности ончейн, начинают оказывать давление на рыночную динамику. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за ключевыми техническими уровнями и корректировать свои стратегии в зависимости от ситуации.









По данным Matrixport, Bitcoin упал более чем на 6% от недельного максимума на первой неделе июня, достигнув минимума в 103 068$: это самое резкое недельное падение (около 6,9%) с марта. Крупные альткойны, такие как Ether Solana , также упали более чем на 4% и 11% соответственно, что отражает широкую рыночную коррекцию.





Ключевые технические наблюдения:





Цена Bitcoin пробила важный уровень поддержки, что сигнализирует о ослаблении восходящего импульса.

Ротация капитала замедлилась, с быстрыми изменениями фокуса в секторах.

Аппетит к риску инвесторов снизился, что указывает на нестабильное рыночное позиционирование.









Matrixport отмечает, что индекс ISM Non-Manufacturing PMI (Индекс деловой активности в непроизводственном секторе) в США недавно упал до самого низкого уровня с июля 2024 года, что сигнализирует о слабой стагнации в секторе услуг и снижении ожиданий роста.





Другие макроэкономические сигналы также оказывают давление на рискованные активы:





Индекс доллара США остается относительно сильным, несмотря на краткосрочную слабость, что указывает на сохраняющуюся глобальную рисковую осторожность.

Цены на нефть продолжают падать, что говорит о снижении глобального спроса.

Ожидания рынка по поводу снижения ставок Федеральной резервной системы остаются волатильными, что добавляет неопределенности в политику.





Эти факторы в совокупности предполагают мягкий сценарий стагфляции, который ограничивает потенциал крипторынка для роста.









Данные как по ETF, так и ончейн указывают на ослабление рыночного импульса:





Спотовые Bitcoin ETF зафиксировали чистые оттоки более 144 миллионов долларов на прошлой неделе, при этом два дня подряд наблюдались отрицательные потоки.

В отличие от этого, Ethereum ETF зафиксировали приток 285 миллионов долларов, вероятно, обусловленный ожиданиями одобрения, что отражает дивергенцию в институциональных стратегиях.

Замедление роста предложения стейблкоинов и снижение количества активных адресов кошельков говорят о нехватке свежих потоков капитала.





Matrixport отмечает, что хотя одобрение Ethereum ETF является положительным в долгосрочной перспективе, краткосрочные потоки в основном обусловлены арбитражем, а не устойчивым спросом со стороны инвесторов.









Недавние данные ончейн выявляют критически важные психологические и структурные уровни в поведении цены Bitcoin. Отчет CryptoQuant от 8 июня определил 106 200$ как основную зону сопротивления, которая совпадает со средней ценой входа инвесторов, которые вошли в рынок за последние 1–4 недели. Когда BTC приближается к этому уровню, краткосрочные держатели обычно фиксируют прибыль, создавая давление на продажи.





«Краткосрочный держатель, находящийся в убытке, склонен паниковать», – сказал аналитик CryptoQuant Бурак Кесмеджи. «Когда цена вернется к его точке безубыточности, он может подумать: 'такого риска для меня достаточно' и нажать кнопку продажи – превращая эту зону в потенциальное сопротивление (например, 106,2 тыс. $).»





Тем временем уровень 97 500$ показывает сильную поддержку, соответствующую цене входа инвесторов, которые вошли в рынок 3–6 месяцев назад. В отличие от краткосрочных держателей, эти долгосрочные участники демонстрируют более сильную уверенность, предоставляя основательную поддержку рынку.









В неожиданном повороте событий исследовательская фирма Santiment заявила, что недавний публичный конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском в социальных сетях мог непреднамеренно снять рыночное напряжение. Хотя спор между двумя высокопрофильными сторонниками криптовалюты изначально вызвал беспокойство, Santiment утверждает, что открытая конфронтация могла сыграть роль вентиля для скрытого политического риска. По мнению фирмы, ранний выброс негативных настроений может способствовать краткосрочной стабилизации рынка.









С точки зрения рыночной структуры, Bitcoin в настоящее время находится на критическом перекрестке, где краткосрочный спекулятивный капитал и долгосрочные инвестиции находятся в прямой конкуренции. Эта дивергенция в паттернах удержания делает уровни 106 200$ и 97 500$ ключевыми для наблюдения. Инвесторам следует внимательно следить за движением цены вокруг этих двух уровней, поскольку они, вероятно, станут важными индикаторами следующего направления рынка.









С учетом как макроэкономических, так и структурных факторов, Matrixport прогнозирует, что Bitcoin может войти в «среднесрочную фазу консолидации», аналогичную той, что наблюдалась с сентября 2021 года по начало 2022 года, с возможной продолжительностью от 1,5 до 2 месяцев: «С учетом ранних признаков ослабления данных, мы можем войти в два месяца экономической турбулентности. В таком окружении маловероятно, что Bitcoin продолжит ралли без остановки, особенно учитывая, что ФРС вряд ли будет снижать ставки, в то время как ожидания инфляции остаются высокими.»





Ключевые факторы, поддерживающие этот взгляд, включают:





Замедление притока капитала в ETF и отсутствие значительного восстановления капитала ончейн.

Макроэкономическая политика в переходной фазе, без сильных стимулов в виде ставок или фискальных мер.

Технически Bitcoin находится в диапазоне на высоких уровнях без импульса для пробоя.









Matrixport подчеркивает, что инвесторы должны отслеживать два ключевых макроэкономических индикатора: международные цены на нефть и индекс доллара США. Цены на нефть служат барометром глобальной экономической активности; продолжающееся падение обычно сигнализирует о снижении спроса. Индекс доллара, в свою очередь, отражает изменения в ожиданиях относительно политики ФРС.





Текущие рыночные расценки, особенно боковое движение доходности облигаций, предполагают, что инвесторы пересматривают траекторию политики ФРС. Ставки могут оставаться высокими дольше, чем ожидалось ранее, в основном из-за обеспокоенности политиков тем, что новые тарифные меры могут привести к возрождению инфляции. Эта осторожная позиция становится новым ограничением для рынков.





Также важно учитывать запаздывающие эффекты тарифов: они могут привести к неожиданному ухудшению экономических данных в будущем. Эта растущая неопределенность в политике уже побудила инвесторов занять более консервативные позиции. Недавние макроэкономические индикаторы показывают ослабление импульса в глобальном экономическом росте, увеличивая риск повышенной волатильности в ближайшие два месяца.





На фоне этой макроэкономической ситуации корреляция Bitcoin с традиционными финансовыми активами растет. Особенно в условиях, когда ФРС сохраняет жесткую позицию, а инфляционные давления не разрешены, маловероятно, что крипторынок сможет отделиться и продолжать «независимое ралли». Инвесторы должны осознавать, что системные риски возрастают, и ни один класс активов не застрахован от макроэкономических сил.









Хотя в июне наблюдается сочетание технических коррекций и неопределенности в политике, долгосрочный прогноз все еще оставляет место для оптимизма. Структурные реформы, такие как институционализация ETF, ожидаемые макроэкономические изменения и рост новых нарративов, могут стать катализаторами следующего этапа бычьего цикла.





Инвесторы должны искать структурные возможности в условиях краткосрочной волатильности, оставаться рациональными и гибкими, а также интегрировать как сигналы ончейн, так и глобальные финансовые тренды для формирования устойчивой инвестиционной стратегии на среднесрочную и долгосрочную перспективу.



