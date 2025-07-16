Matchain (MAT): Децентрализованная ИИ-платформа для эпохи Web3

В эпоху Web3 данные и искусственный интеллект стали бесценными активами. Однако по-прежнему возникают насущные проблемы: Кто контролирует ваши персональные данные? Действительно ли искусственный интеллект служит вашим интересам или просто извлекает выгоду?





Matchain (MAT) дает однозначный ответ на этот вопрос. Будучи первой ИИ-платформой 2 уровня BNB Chain, Matchain дает пользователям возможность полностью владеть своими цифровыми идентификаторами и персональными данными. Используя децентрализованные технологии искусственного интеллекта, Matchain устанавливает новую планку для эволюции Web3. Что отличает Matchain от других платформ? Как устроена ее основная технология?





Следующий обзор проведет вас через экосистему Matchain и предоставит вам необходимую информацию для оценки и извлечения выгоды из этой предстоящей возможности.













1) Данные пользователей, контролируемые третьими сторонами:

В экосистеме Web2 такие платформы, как Google и Facebook, выступают в роли «хранителей» данных, хранящих, анализирующих и монетизирующих личную информацию миллиардов пользователей, не предлагая при этом справедливой компенсации. Пользователи практически не контролируют доступ к своим данным, их использование и распространение.





2) Фрагментарные цифровые данные и отсутствие совместимости:

Большинство приложений Web3 используют собственные изолированные системы аккаунтов, что приводит к фрагментации цифровых личных данных и ограниченной совместимости между платформами. Это не только усложняет проверку личности, но и вынуждает пользователей неоднократно проходить верификацию в различных децентрализованных приложениях (dApps), что приводит к ухудшению пользовательского опыта и значительной неэффективности использования ресурсов.





3) Централизованный ИИ и неправомерное использование данных:

Сегодня большинство систем искусственного интеллекта разрабатываются и контролируются централизованными организациями. Эти модели в значительной степени опираются на огромные объемы пользовательских данных, однако процессы, связанные со сбором и использованием данных, недостаточно прозрачны, что создает серьезные риски для конфиденциальности пользователей.













Matchain была создана для решения фундаментальных проблем, стоящих перед Web3 и ИИ. Построенная на базе BNB Chain, Matchain представляет собой ИИ-платформу 2 уровня, использующую передовые технологии, такие как доказательства нулевого знания (ZK) и OP Stack, для непосредственного решения проблем централизации данных, фрагментации личных данных и монополизации ИИ.





Matchain построена на трех основных принципах:





1) Децентрализованный ИИ: Расширение возможностей сообщества по развертыванию и обмену моделями ИИ без опоры на централизованные серверы, обеспечение большей прозрачности и контроля со стороны пользователей.





2) Децентрализованная идентификация (DID): Благодаря своей системе MatchID, отвечающей требованиям W3C, Matchain объединяет кошельки Web3 и аккаунты Web2 в единую цифровую идентификацию, обеспечивая беспрепятственный доступ к ней в рамках всей экосистемы.





3) Независимость данных: Пользователи сохраняют полную собственность и контроль над своими личными данными, имея возможность решать, как и кому они будут переданы, получая при этом справедливую компенсацию при использовании своих данных.





Сочетая блокчейн, искусственный интеллект и технологии сохранения конфиденциальности, Matchain – это не просто платформа, а важнейший шаг на пути к созданию будущего Web3, ориентированного на пользователя.





4) Значительные достижения









Первый ИИ 2 уровня на BNB Chain: Matchain стала первопроходцем в интеграции ИИ и блокчейна в экосистеме BNB, установив новый стандарт для будущего децентрализованного ИИ.





Интеграция с OP Stack и участие в экосистеме Superchain: Применив модульную систему расширения OP Stack от Optimism, Matchain обеспечивает повышенную безопасность и совместимость кроссчейн, что еще больше укрепляет ее технологическую основу.





Более 500 миллионов транзакций вскоре после запуска основной сети: Быстрый рост объема транзакций платформы подтверждает как высокий рыночный спрос, так и доказанную реальную полезность Matchain.









Matchain реализует свое видение с помощью трех основных механизмов:





1) Архитектура 2 уровня на основе OP Stack

Matchain использует модульный фреймворк OP Stack от Optimism, обеспечивая низкие комиссии за газ и высокую пропускную способность, а также предоставляя разработчикам беспрепятственный опыт. Благодаря полной совместимости с виртуальной машиной Ethereum (EVM), существующие dApp на Ethereum или Optimism могут мигрировать на Matchain без необходимости модификации кода.





2) BNB Smart Chain как уровень доступа к данным

BNB Smart Chain служит в качестве уровня хранения и проверки всех транзакций. Благодаря отделению уровня исполнения (2 уровень) от уровня доступности данных, Matchain повышает производительность, сохраняя при этом безопасность и возможность аудита ончейн.





3) Модель взаимодействия пользователя с данными и ИИ

3.1 Регистрация matchID:

Пользователи создают уникальный цифровой идентификатор, который связывает несколько кошельков Web3 и аккаунтов Web2, служа основой их присутствия ончейн.





3.2 Контролируемый обмен данными:

Личные данные, такие как социальные коммуникации, шифруются и предоставляются только с явного разрешения пользователя, что обеспечивает конфиденциальность и согласие.





3.3 Участие в обучении ИИ:

Разработчики могут развертывать модели ИИ и обучать их на разрешенных наборах данных, предоставленных пользователями, что обеспечивает машинное обучение с сохранением конфиденциальности.





3.4 Заработок за счет участия:

Пользователи могут зарабатывать токены MAT, делясь данными, совершая стейкинги, участвуя в добыче ликвидности или взаимодействуя с dApps, работающими на базе ИИ.





Эта взаимодополняющая модель, сочетающая масштабируемость 2 уровня, независимость данных и децентрализованный ИИ, позиционирует Matchain как основополагающий уровень для расширения прав и возможностей пользователей в экосистеме Web3, управляемой ИИ.









1) Безопасная цифровая идентификация для пользователей Web3:

Устраняет риск утечки данных на различных платформах, позволяя пользователям сохранять полный контроль над своей цифровой личностью с помощью matchID.





2) Ориентированная на пользователя ИИ-экосистема dApp:

Matchain поддерживает широкий спектр децентрализованных приложений на базе искусственного интеллекта в таких секторах, как DeFi, здравоохранение, образование и децентрализованные социальные сети. Все приложения могут легко интегрировать matchID и токен MAT для аутентификации и стимулирования.





3) Интеграция с метавселенной:

Позволяет пользователям создавать постоянные, проверяемые цифровые профили в виртуальных средах, включая идентификационные данные, сертификаты навыков и истории деятельности, что повышает постоянство и персонализацию в метавселенной.





4) Верификация образования и трудоустройства:

Академические и профессиональные сертификаты могут храниться в виде Soulbound Tokens (SBT), что позволяет работодателям безопасно и прозрачно проверять учетные данные ончейн.









Символ токена: MAT

Сеть: Основная сеть Matchain (2 уровень на BNB Chain)

Общее предложение: 100 000 000









Транзакции и комиссия за газ:

MAT используется для оплаты транзакций и исполнения смарт-контрактов в сети Matchain.





Управление:

Держатели MAT имеют право предлагать и голосовать за обновления протокола, активно участвуя в управлении сетью.





Вознаграждения и поощрения:

Поддерживает стейкинг, добычу ликвидности и программы поощрения разработчиков для стимулирования вовлечения в экосистему.





Монетизация данных:

Когда пользователи разрешают ИИ-моделям или dApps использовать их данные, они получают вознаграждение в виде токенов MAT.





Matchain официально запустила второй раунд публичной продажи Genesis License 21 апреля, продолжая развивать программу аирдропа, стартовавшую в октябре 2024 года, с постоянными вознаграждениями, направленными на стимулирование участия и расширение сообщества.









Шаг 1: Присоединитесь к Telegram-боту «MatchQuest»

Посетите официального бота по адресу t.me/matchain_fam_bot и выберите «Start Match Quest», чтобы начать





Шаг 2: Выполните основные задания

Подпишитесь на Matchain в Twitter/X

Присоединяйтесь к сообществам Telegram и Discord

Делитесь сообщениями и приглашайте друзей (получите дополнительные 3-10% бонусных баллов)





Шаг 3: Играйте в мини-игру «Catch M»

Зарабатывайте баллы, играя в мини-игру бота.

Зарабатывайте баллы, играя в мини-игру бота.

Примечание: Баллы можно будет обменять на токены MAT в фиксированном соотношении после официального запуска токенов в соответствии с объявлением.

















Petrix Barbosa (генеральный директор): Основатель и стратегический лидер Matchain.

Anastasia Drinevskaya (директор по маркетингу): Отвечает за маркетинг и коммуникационные стратегии.

Jessie Xiao (директор по развитию бизнеса): Руководит развитием бизнеса и стратегическими партнерствами.

Команда стремится к созданию экосистемы, основанной на конфиденциальности и независимости личных данных, признавая их в качестве основных прав человека.









Пари Сен-Жермен (ПСЖ):

Matchain стала эксклюзивным партнером ПСЖ по цифровой идентификации на 2024-2027 годы. Вместе они разрабатывают совместную инновационную студию для внедрения решений Web3, позволяющих болельщикам надежно контролировать свои персональные данные и цифровое общение.





RWA Inc:

Сотрудничает в разработке экосистемы токенизации активов на основе ИИ-технологии блокчейна Matchain.





Ankr:

Предоставляет услуги RPC для поддержки разработчиков в создании dApps на Matchain.





Matchain – это больше, чем просто блокчейн-проект. Это ворота в новую эру взаимодействия ИИ и цифровых данных. Благодаря передовым технологиям, партнерству с ПСЖ, интеграции с OP Stack и растущему спросу на децентрализованную идентификацию (DID), Matchain позиционирует себя как краеугольный камень инфраструктуры Web3 следующего поколения. Получив токены MAT на раннем этапе аирдропа, вы сможете стать частью этой высокопотенциальной экосистемы с самого начала.





Если вы ищете платформу, которая быстро адаптируется к тенденциям, удобна в использовании и активно поддерживает развивающиеся проекты, MEXC – идеальный выбор. Ее оптимизированные функции и удобство работы позволят вам без труда принять участие в проекте, как только MAT будет запущен.









Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+ , чтобы принять участие в соответствующих событиях, связанных с депозитами и торговлей. Выполняйте простые задания, чтобы получить шанс выиграть значительные вознаграждения.









Вопрос: Что такое Matchain (MAT)?

Ответ: Matchain – это первая ИИ-платформа 2 уровня, построенная на базе BNB Chain, объединяющая технологию блокчейн с децентрализованным ИИ для расширения возможностей пользователей по контролю над их идентичностью и данными. Платформа поддерживает децентрализованную идентификацию (DID), монетизацию данных и удобную ИИ-экосистему dApp.





Вопрос: Как работает Matchain?

Ответ: Matchain работает как решение 2 уровня, построенное на OP Stack, а в качестве уровня хранения данных выступает BNB Chain. Пользователи могут создать цифровой идентификатор (matchID), выборочно делиться своими данными и зарабатывать вознаграждения MAT, принимая участие в экосистеме.





Вопрос: В чем заключается полезность токена MAT?

Ответ: MAT – это нативный токен экосистемы Matchain. Он используется для оплаты комиссий за транзакции, участия в управлении, стейкинге, добыче ликвидности и вознаграждения пользователей за обмен данными. Кроме того, MAT служит ключевым ресурсом для обучения и работы децентрализованных ИИ-моделей.





Вопрос: Как я могу получить аирдроп MAT?

Ответ: Следите за официальным Telegram-ботом и участвуйте в программе MatchQuest. Выполняйте задания сообщества и играйте в мини-игры, чтобы заработать баллы, которые впоследствии можно будет обменять на токены MAT, когда состоится официальный запуск токенов.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



