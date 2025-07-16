Восстановление ликвидности рынка стимулирует рост DeFi: Многообещающее начало первого квартала 2025 года

Со второй половины 2024 года мировая экономика постепенно выходит из цикла ограничения денежно-кредитной политики. Центральные банки по всему миру перешли к более мягкой денежно-кредитной политике, что привело к заметному росту склонности рынка к риску. На этом фоне рынок цифровых активов стал свидетелем значительного притока капитала. В IV квартале 2024 года общая капитализация криптовалютного рынка выросла на 45,7%. Сектор DeFi, в частности, привлекает все большее внимание инвесторов, и его доля на рынке продолжает расти. Заглядывая в I квартал 2025 года, эксперты индустрии по-прежнему оптимистично оценивают перспективы DeFi. Ожидается, что благодаря притоку капитала, технологическим инновациям и мультичейн взаимодействию экосистем DeFi начнет новую волну взрывного роста.





TVL различных секторов DeFi (Источник данных: https://defillama.com/categories









Анализ основных секторов, включая ИИ, PayFi, Meme, GameFi, Уровень 1 и Уровень 2, выявил неоднозначные показатели. В то время как в некоторых секторах наблюдался спад, PayFi и DeFi выделялись заметной силой. Квартальная доходность DeFi достигла впечатляющих 87,55%, продемонстрировав огромный потенциал децентрализованных финансов. По мере стабилизации рынка и развития инноваций DeFi продолжает предоставлять ключевые возможности как для инвесторов, так и для разработчиков.





Сектор Еженедельная доходность Ежемесячная доходность Квартальная доходность ИИ 13,37% -13,79% -30,54% PayFi 11,25% -8,16% 241,72% Meme 8,16% -17,71% 101,86% Depin 6,17% -22,41% 38,13% GameFi 5,88% -24,66% 38,65% Уровень 2 5,26% -22,86% 25,66% Уровень 1 4,68% -8,72% 44,57% RWA 3,66% -13,95% 78,09% DeFi 2,48% -5,61% 87,55% NFT 2,17% -29,79% 52,31% CeFi 0,93% -0,07% 40,19% Социальные сети -1,28% -17,81% 6,37%

(Таблица MEXC, источник данных: SoSoValue)









Дальнейший рост экосистемы DeFi обусловлен не только рыночным капиталом, но и двойным толчком – технологическими инновациями и политическими изменениями.

Развитие кроссчейн технологий: В 2024 году крупные прорывы в кроссчейн протоколах, таких как LayerZero и Cosmos, решили проблему фрагментации ликвидности, которая давно беспокоила рынок DeFi. Теперь пользователи могут беспрепятственно переводить активы между различными сетями, значительно снижая транзакционные издержки.

Улучшение конфиденциальности: Внедрение технологий обеспечения конфиденциальности, таких как Zero-Knowledge Proofs (ZKPs), укрепило конфиденциальность пользователей в деятельности DeFi. Это не только повышает безопасность, но и привлекает более подходящий капитал.

Совершенствование политических рамок: За последний год несколько стран постепенно ввели нормативно-правовую базу для цифровых активов, такую как американская форма инвестирования блокчейн-проектов (STO) и европейская MiCA (законопроект о регулировании криптовалют в Евросоюзе), что стало сигналом к началу новой эры в регулировании цифровых активов. Эти нормативно-правовые акты обеспечивают четкое руководство для адекватного развития рынка DeFi, устраняя барьеры для институционального участия.









В экосистеме DeFi такие ключевые сектора, как майнинг ликвидности, протоколы кредитования, децентрализованные биржи (DEX) и агрегаторы доходности, переживают новые витки инноваций.





Обновления в майнинге ликвидности: В отличие от бума майнинга ликвидности во время лета DeFi 2020 года, сегодня майнинг ликвидности больше сосредоточен на долгосрочных стимулах и эффективности капитала. Протоколы, использующие механизмы динамического распределения вознаграждения, привлекают больше долгосрочного капитала.

Кроссчейн совместимость: Кроссчейн экосистема становится все более взаимосвязанной. Такие решения, как Cosmos и Polkadot, стали ключевыми мостами между экосистемами блокчейн, а такие протоколы, как LayerZero, предлагают более эффективные решения для кроссчейн передачи активов, значительно повышая удобство работы пользователей.

Синтетические активы и стейблкоины: Стейблкоины по-прежнему являются основным элементом DeFi. К началу 2025 года ожидается дальнейший рост рынка децентрализованных стейблкоинов, обусловленный более строгим соблюдением нормативных требований и расширением механизмов поддержки ликвидности. В то же время протоколы синтетических активов расширяют сферу своего применения, добившись заметного прогресса в отображении традиционных активов и сложных финансовых деривативов.

Интеграция ИИ и DeFi (DeFAI): Сектор ИИ-агентов расширяет возможности DeFi благодаря инструментам управления активами на основе ИИ, автоматизированным торговым стратегиям и интеллектуальным моделям риска. Эти инновации повышают операционную эффективность и безопасность протоколов DeFi, привлекая основных инвесторов.









В связи с восстановлением ликвидности рынка и улучшением инфраструктуры ожидается, что в первом квартале 2025 года DeFi будет демонстрировать хорошие показатели. Ключевые факторы включают:

Протоколы «голубых фишек» стимулируют рост: Устоявшиеся протоколы DeFi, такие как Uniswap, Aave и Curve, стали центрами ликвидности в экосистеме. Их постоянная оптимизация инноваций и пользовательского опыта обеспечивает новый импульс роста для сектора.

Зарождающиеся секторы на подъеме: Новые секторы, такие как децентрализованная торговля деривативами, страхование ончейн и NFT-финансирование, привлекают все больше разработчиков и пользователей. Эти секторы обладают значительным потенциалом роста и привносят в рынок новые силы.

Оптимизация токеномики: Все больше протоколов DeFi совершенствуют механизмы получения стоимости токенов путем выкупа, сжигания и корректировки вознаграждения, укрепляя доверие пользователей к удержанию токенов.









Несмотря на многообещающие перспективы, DeFi по-прежнему сталкивается с рядом проблем и потенциальных рисков:





Риски безопасности: Уязвимости смарт-контрактов и взломы остаются серьезными угрозами в пространстве DeFi. За последний год несколько проектов потерпели крупные неудачи из-за нарушения безопасности.

Фрагментация ликвидности: Несмотря на успехи технологии кроссчейн, проблема чрезмерной фрагментации ликвидности до конца не решена, и некоторые протоколы небольших сетей могут столкнуться с трудностями в обеспечении достаточного финансирования.

Неопределенность в сфере регулирования: Несмотря на то что нормативно-правовая база становится все более определенной, различия в политике разных стран могут создать проблемы для проектов DeFi, работающих по всему миру.









В первом квартале 2025 года рынок DeFi демонстрирует сильные признаки восстановления. Улучшение ликвидности, технологический прогресс и усовершенствованная политическая среда стимулируют рост. Однако для устойчивого расширения рынка по-прежнему важны безопасность и соответствие нормативным требованиям. Инвесторы и разработчики столкнутся с широкими возможностями, но и с серьезными проблемами.




