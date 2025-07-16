Со второй половины 2024 года мировая экономика постепенно выходит из цикла ограничения денежно-кредитной политики. Центральные банки по всему миру перешли к более мягкой денежно-кредитной политике, чтСо второй половины 2024 года мировая экономика постепенно выходит из цикла ограничения денежно-кредитной политики. Центральные банки по всему миру перешли к более мягкой денежно-кредитной политике, чт
Восстановление ликвидности рынка стимулирует рост DeFi: Многообещающее начало первого квартала 2025 года

Со второй половины 2024 года мировая экономика постепенно выходит из цикла ограничения денежно-кредитной политики. Центральные банки по всему миру перешли к более мягкой денежно-кредитной политике, что привело к заметному росту склонности рынка к риску. На этом фоне рынок цифровых активов стал свидетелем значительного притока капитала. В IV квартале 2024 года общая капитализация криптовалютного рынка выросла на 45,7%. Сектор DeFi, в частности, привлекает все большее внимание инвесторов, и его доля на рынке продолжает расти. Заглядывая в I квартал 2025 года, эксперты индустрии по-прежнему оптимистично оценивают перспективы DeFi. Ожидается, что благодаря притоку капитала, технологическим инновациям и мультичейн взаимодействию экосистем DeFi начнет новую волну взрывного роста.

TVL различных секторов DeFi (Источник данных: https://defillama.com/categories)

1. Рыночная ликвидность восстанавливается: DeFi набирает обороты


Анализ основных секторов, включая ИИ, PayFi, Meme, GameFi, Уровень 1 и Уровень 2, выявил неоднозначные показатели. В то время как в некоторых секторах наблюдался спад, PayFi и DeFi выделялись заметной силой. Квартальная доходность DeFi достигла впечатляющих 87,55%, продемонстрировав огромный потенциал децентрализованных финансов. По мере стабилизации рынка и развития инноваций DeFi продолжает предоставлять ключевые возможности как для инвесторов, так и для разработчиков.

Сектор
Еженедельная доходность
Ежемесячная доходность
Квартальная доходность
ИИ
13,37%
-13,79%
-30,54%
PayFi
11,25%
-8,16%
241,72%
Meme
8,16%
-17,71%
101,86%
Depin
6,17%
-22,41%
38,13%
GameFi
5,88%
-24,66%
38,65%
Уровень 2
5,26%
-22,86%
25,66%
Уровень 1
4,68%
-8,72%
44,57%
RWA
3,66%
-13,95%
78,09%
DeFi
2,48%
-5,61%
87,55%
NFT
2,17%
-29,79%
52,31%
CeFi
0,93%
-0,07%
40,19%
Социальные сети
-1,28%
-17,81%
6,37%
(Таблица MEXC, источник данных: SoSoValue)

2. Двойные движущие силы – технология и политика – укрепляют основу DeFi


Дальнейший рост экосистемы DeFi обусловлен не только рыночным капиталом, но и двойным толчком – технологическими инновациями и политическими изменениями.
Развитие кроссчейн технологий: В 2024 году крупные прорывы в кроссчейн протоколах, таких как LayerZero и Cosmos, решили проблему фрагментации ликвидности, которая давно беспокоила рынок DeFi. Теперь пользователи могут беспрепятственно переводить активы между различными сетями, значительно снижая транзакционные издержки.
Улучшение конфиденциальности: Внедрение технологий обеспечения конфиденциальности, таких как Zero-Knowledge Proofs (ZKPs), укрепило конфиденциальность пользователей в деятельности DeFi. Это не только повышает безопасность, но и привлекает более подходящий капитал.
Совершенствование политических рамок: За последний год несколько стран постепенно ввели нормативно-правовую базу для цифровых активов, такую как американская форма инвестирования блокчейн-проектов (STO) и европейская MiCA (законопроект о регулировании криптовалют в Евросоюзе), что стало сигналом к началу новой эры в регулировании цифровых активов. Эти нормативно-правовые акты обеспечивают четкое руководство для адекватного развития рынка DeFi, устраняя барьеры для институционального участия.


3. Популярные сектора и направления инноваций DeFi


В экосистеме DeFi такие ключевые сектора, как майнинг ликвидности, протоколы кредитования, децентрализованные биржи (DEX) и агрегаторы доходности, переживают новые витки инноваций.

Обновления в майнинге ликвидности: В отличие от бума майнинга ликвидности во время лета DeFi 2020 года, сегодня майнинг ликвидности больше сосредоточен на долгосрочных стимулах и эффективности капитала. Протоколы, использующие механизмы динамического распределения вознаграждения, привлекают больше долгосрочного капитала.
Кроссчейн совместимость: Кроссчейн экосистема становится все более взаимосвязанной. Такие решения, как Cosmos и Polkadot, стали ключевыми мостами между экосистемами блокчейн, а такие протоколы, как LayerZero, предлагают более эффективные решения для кроссчейн передачи активов, значительно повышая удобство работы пользователей.
Синтетические активы и стейблкоины: Стейблкоины по-прежнему являются основным элементом DeFi. К началу 2025 года ожидается дальнейший рост рынка децентрализованных стейблкоинов, обусловленный более строгим соблюдением нормативных требований и расширением механизмов поддержки ликвидности. В то же время протоколы синтетических активов расширяют сферу своего применения, добившись заметного прогресса в отображении традиционных активов и сложных финансовых деривативов.
Интеграция ИИ и DeFi (DeFAI): Сектор ИИ-агентов расширяет возможности DeFi благодаря инструментам управления активами на основе ИИ, автоматизированным торговым стратегиям и интеллектуальным моделям риска. Эти инновации повышают операционную эффективность и безопасность протоколов DeFi, привлекая основных инвесторов.

4. Причины оптимизма в отношении результатов деятельности DeFi в первом квартале 2025 года


В связи с восстановлением ликвидности рынка и улучшением инфраструктуры ожидается, что в первом квартале 2025 года DeFi будет демонстрировать хорошие показатели. Ключевые факторы включают:
Протоколы «голубых фишек» стимулируют рост: Устоявшиеся протоколы DeFi, такие как Uniswap, Aave и Curve, стали центрами ликвидности в экосистеме. Их постоянная оптимизация инноваций и пользовательского опыта обеспечивает новый импульс роста для сектора.
Зарождающиеся секторы на подъеме: Новые секторы, такие как децентрализованная торговля деривативами, страхование ончейн и NFT-финансирование, привлекают все больше разработчиков и пользователей. Эти секторы обладают значительным потенциалом роста и привносят в рынок новые силы.
Оптимизация токеномики: Все больше протоколов DeFi совершенствуют механизмы получения стоимости токенов путем выкупа, сжигания и корректировки вознаграждения, укрепляя доверие пользователей к удержанию токенов.

5. Потенциальные риски и проблемы: Для DeFi необходим постоянный прогресс


Несмотря на многообещающие перспективы, DeFi по-прежнему сталкивается с рядом проблем и потенциальных рисков:

Риски безопасности: Уязвимости смарт-контрактов и взломы остаются серьезными угрозами в пространстве DeFi. За последний год несколько проектов потерпели крупные неудачи из-за нарушения безопасности.
Фрагментация ликвидности: Несмотря на успехи технологии кроссчейн, проблема чрезмерной фрагментации ликвидности до конца не решена, и некоторые протоколы небольших сетей могут столкнуться с трудностями в обеспечении достаточного финансирования.
Неопределенность в сфере регулирования: Несмотря на то что нормативно-правовая база становится все более определенной, различия в политике разных стран могут создать проблемы для проектов DeFi, работающих по всему миру.

6. Заключение


В первом квартале 2025 года рынок DeFi демонстрирует сильные признаки восстановления. Улучшение ликвидности, технологический прогресс и усовершенствованная политическая среда стимулируют рост. Однако для устойчивого расширения рынка по-прежнему важны безопасность и соответствие нормативным требованиям. Инвесторы и разработчики столкнутся с широкими возможностями, но и с серьезными проблемами. В этом контексте выбор надежной и эффективной торговой платформы имеет решающее значение. MEXC, с ее ультранизкими комиссиями и отличной ликвидностью, пользуется большим уважением в индустрии. Здесь вы можете легко торговать широким спектром токенов в экосистеме DeFi (таких как *URLS-DOT_USDT* , *URLS-APT_USDT* и т. д.), пользуясь при этом защитой высшего уровня. Выбирайте MEXC, чтобы опередить тенденции рынка и воспользоваться инвестиционными возможностями DeFi.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


