Lorenzo Protocol (BANK): Раскрытие истинной ценности Bitcoin

Lorenzo Protocol (BANK) – это децентрализованный протокол, который разблокирует ликвидность Bitcoin (BTC), подключая BTC к DeFi и другим экосистемам блокчейна. Сочетая традиционные финансовые принципы с технологией блокчейн, протокол Lorenzo предлагает эффективную и безопасную структуру для стейкинга Bitcoin, управления ликвидностью и распределения дохода.













Lorenzo Protocol представляет собой децентрализованное, безопасное и гибкое решение для обеспечения ликвидности Bitcoin ( BTC ). Внедряя токены Liquidity Principal Tokens (LPT) и Yield Accruing Tokens (YAT), протокол повышает ликвидность BTC и увеличивает потенциал заработка, преодолевая при этом ограничения Bitcoin по программированию. Благодаря глубокой интеграции с различными платформами DeFi, Lorenzo превращает BTC из пассивного хранилища стоимости в активный финансовый актив для кредитования, ликвидного стейкинга и других операций DeFi. Пользователи могут стейкать BTC для получения stBTC и YAT, а затем использовать эти токены в качестве залога в различных сценариях DeFi.









Lorenzo Protocol предлагает следующие ключевые функции, чтобы помочь пользователям максимально эффективно использовать свои Bitcoin-активы в экосистеме DeFi:









Lorenzo Protocol позволяет пользователям совершать стейкинг Bitcoin и получать соответствующий ликвидный токен stBTC. Эти токены не только представляют собой Bitcoin, стейканный пользователем, но и позволяют участвовать в ряде видов деятельности DeFi, таких как кредитование и майнинг ликвидности.









Протокол вводит токены Liquidity Principal Tokens (LPTs) и Yield Accruing Tokens (YATs), чтобы разделить основную сумму и доходность. LPT представляют собой основную долю BTC, в то время как YAT отслеживают доходность, генерируемую этой долей. Такое разделение дает пользователям большую гибкость в управлении и размещении своих активов.









Благодаря интеграции с такими протоколами, как Wormhole и LayerZero, Lorenzo позволяет stBTC функционировать в нескольких блокчейнах. Эта кроссчейн возможность расширяет возможности использования Bitcoin-активов во всей экосистеме блокчейна.









Lorenzo поддерживает различные стратегии доходности, позволяя пользователям выбрать подход, который наилучшим образом соответствует их целям. В число опций входят майнинг ликвидности и кредитование по установленным протоколам DeFi, что помогает пользователям оптимизировать свой потенциал доходности.









Рабочий процесс Lorenzo Protocol состоит из нескольких этапов, направленных на обеспечение безопасности Bitcoin-активов, поддержание ликвидности и распределение доходов.









Lorenzo предоставляет модуль хранения, который поддерживает несколько доверенных хранителей, таких как Cobo, Ceffu и Chainup, для безопасного хранения и управления биткоинами пользователей. Каждая транзакция с закладом проходит процесс проверки подлинности ончейн Lorenzo, прежде чем быть принятой в протокол.









Как только пользователь совершает стейкинг Bitcoin на Lorenzo, протокол майнит эквивалентное количество токенов stBTC. Каждый токен проходит тщательную проверку, чтобы гарантировать точность обработки и подкрепление реальными BTC один к одному. Затем пользователи могут использовать stBTC в нескольких протоколах DeFi для получения дополнительной прибыли.









Вознаграждения, которые пользователи зарабатывают, совершая стейкинг Bitcoin, распределяются в виде токенов YAT. Эти токены YAT представляют собой вознаграждение, полученное за стейкинг, и могут быть получены по требованию через Lorenzo Protocol.









Разработка Lorenzo Protocol проходит в несколько этапов, каждый из которых имеет свои цели и расширяет возможности.









На первом этапе Lorenzo сосредоточится на ликвидности BTC, запустив ликвидный токен stBTC. Пользователи смогут хранить свои Bitcoin в кошельке Lorenzo Vault и участвовать в программе стейкинга экосистемы Babylon. Основная цель этого этапа – нарастить общую стоимость BTC (TVL) до запуска основной сети Babylon, чтобы пользователи могли начать получать вознаграждения как можно скорее.









На втором этапе Lorenzo будет поддерживать стейкинг более широкого набора BTC-эквивалентных активов, таких как wBTC, BTCB, FBTC и stBTC, и представит токены Yield Accrual Tokens (YATs) для разделения основной суммы и дохода. Протокол также расширит поддержку дополнительных сетей Proof-of-Stake и запустит более продвинутые продукты ликвидности, что еще больше расширит его охват в экосистеме DeFi.









Lorenzo Protocol представляет собой инновационную основу для децентрализованного ликвидного стейкинга Bitcoin, решая проблемы управления ликвидностью и доходностью BTC. Выпуская токены Liquidity Principal Token (LPT) и Yield Accrual Token (YAT) и обеспечивая кроссчейн совместимость, Lorenzo привносит Bitcoin в DeFi, предоставляя пользователям гибкие инструменты для управления активами и генерации доходности. По мере того как протокол будет входить во вторую фазу, он добавит поддержку большего количества активов ончейн и разнообразит свои стратегии доходности для дальнейшего повышения эффективности капитала и доходности. В то же время Lorenzo совершенствует свою кроссчейн инфраструктуру, чтобы позволить BTC и его производным беспрепятственно работать в различных экосистемах DeFi, полностью раскрывая финансовый потенциал Bitcoin.





BANK теперь доступен как для спотовой, так и для фьючерсной торговли на MEXC. Чтобы купить BANK на MEXC, выполните следующие действия:





1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт

2) В строке поиска введите BANK и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.

3) Выберите тип ордера, введите сумму и цену, затем разместите ордер.



