Lorenzo Protocol (BANK) – это децентрализованный протокол, который разблокирует ликвидность Bitcoin (BTC), подключая BTC к DeFi и другим экосистемам блокчейна. Сочетая традиционные финансовые принципыLorenzo Protocol (BANK) – это децентрализованный протокол, который разблокирует ликвидность Bitcoin (BTC), подключая BTC к DeFi и другим экосистемам блокчейна. Сочетая традиционные финансовые принципы
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/Lorenzo Pro...сти Bitcoin

Lorenzo Protocol (BANK): Раскрытие истинной ценности Bitcoin

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
Lorenzo Protocol
BANK$0.14829+11.24%
Биткоин
BTC$112,074.67-7.77%
DeFi
DEFI$0.001413-16.34%
Livepeer
LPT$4.811-27.16%
Wrapped BTC
WBTC$112,051.99-7.78%

Lorenzo Protocol (BANK) – это децентрализованный протокол, который разблокирует ликвидность Bitcoin (BTC), подключая BTC к DeFi и другим экосистемам блокчейна. Сочетая традиционные финансовые принципы с технологией блокчейн, протокол Lorenzo предлагает эффективную и безопасную структуру для стейкинга Bitcoin, управления ликвидностью и распределения дохода.

BANK теперь доступен для спотовой и фьючерсной торговли на MEXC. Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+, чтобы присоединиться к событию по депозиту и торговле BANK и разделить вознаграждение в размере 1 000 000 BANK и 50 000 USDT.

1. Основные концепции Lorenzo Protocol


Lorenzo Protocol представляет собой децентрализованное, безопасное и гибкое решение для обеспечения ликвидности Bitcoin (BTC). Внедряя токены Liquidity Principal Tokens (LPT) и Yield Accruing Tokens (YAT), протокол повышает ликвидность BTC и увеличивает потенциал заработка, преодолевая при этом ограничения Bitcoin по программированию. Благодаря глубокой интеграции с различными платформами DeFi, Lorenzo превращает BTC из пассивного хранилища стоимости в активный финансовый актив для кредитования, ликвидного стейкинга и других операций DeFi. Пользователи могут стейкать BTC для получения stBTC и YAT, а затем использовать эти токены в качестве залога в различных сценариях DeFi.

2. Функции и особенности Lorenzo Protocol


Lorenzo Protocol предлагает следующие ключевые функции, чтобы помочь пользователям максимально эффективно использовать свои Bitcoin-активы в экосистеме DeFi:

2.1 Ликвидный стейкинг


Lorenzo Protocol позволяет пользователям совершать стейкинг Bitcoin и получать соответствующий ликвидный токен stBTC. Эти токены не только представляют собой Bitcoin, стейканный пользователем, но и позволяют участвовать в ряде видов деятельности DeFi, таких как кредитование и майнинг ликвидности.

2.2 Разделение основной и доходной частей


Протокол вводит токены Liquidity Principal Tokens (LPTs) и Yield Accruing Tokens (YATs), чтобы разделить основную сумму и доходность. LPT представляют собой основную долю BTC, в то время как YAT отслеживают доходность, генерируемую этой долей. Такое разделение дает пользователям большую гибкость в управлении и размещении своих активов.

2.3 Кроссчейн совместимость


Благодаря интеграции с такими протоколами, как Wormhole и LayerZero, Lorenzo позволяет stBTC функционировать в нескольких блокчейнах. Эта кроссчейн возможность расширяет возможности использования Bitcoin-активов во всей экосистеме блокчейна.

2.4 Разнообразные стратегии доходности


Lorenzo поддерживает различные стратегии доходности, позволяя пользователям выбрать подход, который наилучшим образом соответствует их целям. В число опций входят майнинг ликвидности и кредитование по установленным протоколам DeFi, что помогает пользователям оптимизировать свой потенциал доходности.

3. Как работает Lorenzo Protocol


Рабочий процесс Lorenzo Protocol состоит из нескольких этапов, направленных на обеспечение безопасности Bitcoin-активов, поддержание ликвидности и распределение доходов.

3.1 Хранение и проверка


Lorenzo предоставляет модуль хранения, который поддерживает несколько доверенных хранителей, таких как Cobo, Ceffu и Chainup, для безопасного хранения и управления биткоинами пользователей. Каждая транзакция с закладом проходит процесс проверки подлинности ончейн Lorenzo, прежде чем быть принятой в протокол.

3.2 Минтинг stBTC


Как только пользователь совершает стейкинг Bitcoin на Lorenzo, протокол майнит эквивалентное количество токенов stBTC. Каждый токен проходит тщательную проверку, чтобы гарантировать точность обработки и подкрепление реальными BTC один к одному. Затем пользователи могут использовать stBTC в нескольких протоколах DeFi для получения дополнительной прибыли.

3.3 Распределение и погашение доходности


Вознаграждения, которые пользователи зарабатывают, совершая стейкинг Bitcoin, распределяются в виде токенов YAT. Эти токены YAT представляют собой вознаграждение, полученное за стейкинг, и могут быть получены по требованию через Lorenzo Protocol.

4. Дорожная карта Lorenzo Protocol


Разработка Lorenzo Protocol проходит в несколько этапов, каждый из которых имеет свои цели и расширяет возможности.

4.1 Первая фаза


На первом этапе Lorenzo сосредоточится на ликвидности BTC, запустив ликвидный токен stBTC. Пользователи смогут хранить свои Bitcoin в кошельке Lorenzo Vault и участвовать в программе стейкинга экосистемы Babylon. Основная цель этого этапа – нарастить общую стоимость BTC (TVL) до запуска основной сети Babylon, чтобы пользователи могли начать получать вознаграждения как можно скорее.

4.2 Вторая фаза


На втором этапе Lorenzo будет поддерживать стейкинг более широкого набора BTC-эквивалентных активов, таких как wBTC, BTCB, FBTC и stBTC, и представит токены Yield Accrual Tokens (YATs) для разделения основной суммы и дохода. Протокол также расширит поддержку дополнительных сетей Proof-of-Stake и запустит более продвинутые продукты ликвидности, что еще больше расширит его охват в экосистеме DeFi.

5. Как купить BANK на MEXC?


Lorenzo Protocol представляет собой инновационную основу для децентрализованного ликвидного стейкинга Bitcoin, решая проблемы управления ликвидностью и доходностью BTC. Выпуская токены Liquidity Principal Token (LPT) и Yield Accrual Token (YAT) и обеспечивая кроссчейн совместимость, Lorenzo привносит Bitcoin в DeFi, предоставляя пользователям гибкие инструменты для управления активами и генерации доходности. По мере того как протокол будет входить во вторую фазу, он добавит поддержку большего количества активов ончейн и разнообразит свои стратегии доходности для дальнейшего повышения эффективности капитала и доходности. В то же время Lorenzo совершенствует свою кроссчейн инфраструктуру, чтобы позволить BTC и его производным беспрепятственно работать в различных экосистемах DeFi, полностью раскрывая финансовый потенциал Bitcoin.

BANK теперь доступен как для спотовой, так и для фьючерсной торговли на MEXC. Чтобы купить BANK на MEXC, выполните следующие действия:

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт.
2) В строке поиска введите BANK и выберите спотовую или фьючерсную торговлю.
3) Выберите тип ордера, введите сумму и цену, затем разместите ордер.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов