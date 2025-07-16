Что означает аирдроп Arbitrum? 16 марта компания Arbitrum официально объявила о том, что 23 марта она выпустит аирдроп управляющий токен ARB для членов своего сообщества. Одновременно с этим компания Что означает аирдроп Arbitrum? 16 марта компания Arbitrum официально объявила о том, что 23 марта она выпустит аирдроп управляющий токен ARB для членов своего сообщества. Одновременно с этим компания
Обучение/Зона популярных токенов/События с популярными токенами/Узнайте об ...одну минуту

Узнайте об аиродропе Arbitrum за одну минуту

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Новости отрасли#Новички#Базовые концепции
Arbitrum
ARB$0.3194-25.37%
DAO Maker
DAO$0.0887-17.71%
NovaTrade
NOVA$0.0006118-9.71%
Ambire Wallet
WALLET$0.02355-7.53%
Trust The Process
TRUST$0.0003109-15.14%

Что означает аирдроп Arbitrum?

16 марта компания Arbitrum официально объявила о том, что 23 марта она выпустит аирдроп управляющий токен ARB для членов своего сообщества. Одновременно с этим компания объявила подробности долгожданного аирдропа. Была объявлена ссылка на запрос.

  • С этого момента Arbitrum официально переходит в статус децентрализованной автономной организации (DAO).

  • Держатели ARB, которые путем голосования будут управлять Arbitrum One и Arbitrum Nova.

Почему аирдроп Arbitrum так долго ожидается?

1. Компания Arbitrum занимает ключевую позицию в экосистеме шифрования:


  • Объем сетевого шифрования Aribtrum One составляет 3,69 миллиарда долларов США, а доля рынка второго уровня приближается к 55%, занимая первое место.

2. Спрос на токены Arbitrum (ARB) намного превышает предложение:

  • Первоначальный общий объем предложения составляет всего 10 миллиардов, а максимальная инфляция - 2% в год.

3. Доля "розничных инвесторов", владеющих токенами ARB, слишком мала:

  • С точки зрения аирдропа, только 11,62% первоначального предложения будет аирдропнуто пользователям Arbitrum.

Процент от начального предложения
Количество токенов
Выделяется на
42.78%
4 278 млрд.
Казна Arbitrum DAO
26.94%
2 694 млрд.
Команда Offchain Labs и будущая команда + консультанты
17.53%
1 753 млрд.
Инвесторы Offchain Labs
11.62%
1 162 млрд.
Пользователи платформы Arbitrum (через аирдроп на адреса кошельков пользователей)
1.13%
113 млн.
DAO, создающие приложения на Arbitrum (через аирдроп на адреса казну DAO)

Поэтому многие пользователи считают, что получить токены ARB - это то же самое, что получить акции Tesla и Apple. Пользователи, которые давно беспокоятся и инвестируют в экосистему криптовалют, даже рассматривают этот аирдроп как возможность "разбогатеть в одночасье".

Итак, кто имеет право на получение аирдроп ARB?

1. Эта квалификация присваивается посредством снэпшота скоринга

2. Скоринговая система:

  • Пользователи Arbitrum: пользователи, которые переводят средства в Arbitrum One или Arbitrum Nova.

  • Торговля в разные временные периоды: торговали в 2, 6 или 9 разных месяцев

  • Частота сделок и взаимодействий: совершили более 4, 10, 25 или 100 сделок или взаимодействовали с более чем 4, 10, 25 или 100 смарт-контрактами

  • Стоимость транзакций: Проводили сделки общей стоимостью свыше $10 000, $50 000 или $250 000

  • Обеспечить ликвидность: Депонировали ликвидность на сумму свыше 10 000, 50 000 или 250 000 долларов США

  • Участвовали в мероприятии Arbitrum Nova: совершили более 3, 5 или 10 транзакций

3. Право собственности:

Набранные баллы
Право на аирдроп
Менее 3
Не соответствует требованиям
3
1,200
4
1,700
5
2,200
6
3,200
7
3,700
8
4,200
9
6,200
10
6,700
11
7,200
12 и более
10,200

Как получить токены ARB?



  • Шаг 2: Выберите свой кошелек. Сейчас Arbitrum поддерживает только шесть кошельков: Rainbow, Coinbase Wallet, MetaMask, WalletConnect, Trust Wallet и Ledger Live. Если у вас есть один из них, нажмите на соответствующий кошелек. Если нет, нажмите Получить кошелек



  • Шаг 3: Если вы соответствуете требованиям, слева вы увидите количество токенов, которые вы получите во время дропа, а справа - одобренные действия, которые вы совершили. Вы также можете использовать знак +, чтобы развернуть список и увидеть больше подробностей.


Что это значит для пользователей MEXC?

  1. MEXC проведет листинг ARB/USDT 23 марта. 

  2. Если пользователям MEXC посчастливится получить токены ARB, то после внесения 50USDT ARB на MEXC, вы сможете бесплатно получить 5 000MX. Чем больше ARB вы внесете, тем больше MX вознаграждений вы получите. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с объявлением MEXC.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Узнайте в этой статье, что такое Telegram бот

Узнайте в этой статье, что такое Telegram бот

Telegram, одно из ведущих социальных приложений в мире, может похвастаться более чем 800 миллионами пользователей и более чем 2,5 миллионами новых регистраций каждый день. Пользователи предпочитают Te

Прощай медвежий рынок, здравствуй обратный отсчет до Халвинга Litecoin!

Прощай медвежий рынок, здравствуй обратный отсчет до Халвинга Litecoin!

Что такое Litecoin?ИстокиLitecoin был основан в 2011 году. Являясь дериватом Bitcoin, команда разработчиков Litecoin внесла специфические изменения в исходный код Bitcoin. Это позволило использовать L

Что такое NFT?

Что такое NFT?

NFT – это тип токена с уникальным идентификатором и дополнительными параметрами, позволяющими хранить на нем определенную информацию. Уникальный идентификатор – это то, что делает токен невзаимозаменя

Что такое децентрализованные финансы (DeFi)?

Что такое децентрализованные финансы (DeFi)?

В 2020 году начался расцвет DeFi, а в 2021 году рынок зажег DeFi Summer. В 2022 году общая стоимость блокировки достигла исторического максимума – 219,47 млрд. долл. Итак, что же такое децентрализован

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов