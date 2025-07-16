Узнайте об аиродропе Arbitrum за одну минуту

16 марта компания Arbitrum официально объявила о том, что 23 марта она выпустит аирдроп управляющий токен ARB для членов своего сообщества. Одновременно с этим компания объявила подробности долгожданного аирдропа. Была объявлена ссылка на запрос.





С этого момента Arbitrum официально переходит в статус децентрализованной автономной организации (DAO).





Держатели ARB, которые путем голосования будут управлять Arbitrum One и Arbitrum Nova.





1. Компания Arbitrum занимает ключевую позицию в экосистеме шифрования:





Объем сетевого шифрования Aribtrum One составляет 3,69 миллиарда долларов США, а доля рынка второго уровня приближается к 55%, занимая первое место.





2. Спрос на токены Arbitrum (ARB) намного превышает предложение:





Первоначальный общий объем предложения составляет всего 10 миллиардов, а максимальная инфляция - 2% в год.





3. Доля "розничных инвесторов", владеющих токенами ARB, слишком мала:





С точки зрения аирдропа, только 11,62% первоначального предложения будет аирдропнуто пользователям Arbitrum.





Процент от начального предложения Количество токенов Выделяется на 42.78% 4 278 млрд. Казна Arbitrum DAO 26.94% 2 694 млрд. Команда Offchain Labs и будущая команда + консультанты 17.53% 1 753 млрд. Инвесторы Offchain Labs 11.62% 1 162 млрд. Пользователи платформы Arbitrum (через аирдроп на адреса кошельков пользователей) 1.13% 113 млн. DAO, создающие приложения на Arbitrum (через аирдроп на адреса казну DAO)



Поэтому многие пользователи считают, что получить токены ARB - это то же самое, что получить акции Tesla и Apple. Пользователи, которые давно беспокоятся и инвестируют в экосистему криптовалют, даже рассматривают этот аирдроп как возможность "разбогатеть в одночасье".







1. Эта квалификация присваивается посредством снэпшота скоринга





2. Скоринговая система:





Пользователи Arbitrum: пользователи, которые переводят средства в Arbitrum One или Arbitrum Nova.





Торговля в разные временные периоды: торговали в 2, 6 или 9 разных месяцев





Частота сделок и взаимодействий: совершили более 4, 10, 25 или 100 сделок или взаимодействовали с более чем 4, 10, 25 или 100 смарт-контрактами





Стоимость транзакций: Проводили сделки общей стоимостью свыше $10 000, $50 000 или $250 000





Обеспечить ликвидность: Депонировали ликвидность на сумму свыше 10 000, 50 000 или 250 000 долларов США





Участвовали в мероприятии Arbitrum Nova: совершили более 3, 5 или 10 транзакций





3. Право собственности:





Набранные баллы Право на аирдроп Менее 3 Не соответствует требованиям 3 1,200 4 1,700 5 2,200 6 3,200 7 3,700 8 4,200 9 6,200 10 6,700 11 7,200 12 и более 10,200





Шаг 1 : Войдите на официальный сайт Arbitrum и нажмите кнопку







Шаг 2: Выберите свой кошелек. Сейчас Arbitrum поддерживает только шесть кошельков: Rainbow, Coinbase Wallet, MetaMask, WalletConnect, Trust Wallet и Ledger Live. Если у вас есть один из них, нажмите на соответствующий кошелек. Если нет, нажмите Получить кошелек











Шаг 3: Если вы соответствуете требованиям, слева вы увидите количество токенов, которые вы получите во время дропа, а справа - одобренные действия, которые вы совершили. Вы также можете использовать знак +, чтобы развернуть список и увидеть больше подробностей.









MEXC проведет листинг ARB/USDT 23 марта.



