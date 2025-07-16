Узнайте об аиродропе Arbitrum за одну минуту

Процент от начального предложения
Количество токенов
Выделяется на
42.78%
4 278 млрд.
Казна Arbitrum DAO
26.94%
2 694 млрд.
Команда Offchain Labs и будущая команда + консультанты
17.53%
1 753 млрд.
Инвесторы Offchain Labs
11.62%
1 162 млрд.
Пользователи платформы Arbitrum (через аирдроп на адреса кошельков пользователей)
1.13%
113 млн.
DAO, создающие приложения на Arbitrum (через аирдроп на адреса казну DAO)
Набранные баллы
Право на аирдроп
Менее 3
Не соответствует требованиям
3
1,200
4
1,700
5
2,200
6
3,200
7
3,700
8
4,200
9
6,200
10
6,700
11
7,200
12 и более
10,200
