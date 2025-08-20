LDO вырос на 73% за одну неделю: Сможет ли лидер в области ликвидного стейкинга удержать ралли?

Сектор ликвидного стейкинга давно стал объектом пристального внимания и стратегически важным направлением. Недавно Lido (LDO), ведущий проект в этой области, продемонстрировал сильную восходящую динамику и стал центром внимания на рынке.





Согласно рыночным данным MEXC, по состоянию на 11 августа, 19:00 (МСК), LDO продемонстрировал сильный и устойчивый восходящий импульс за последнюю неделю. Цена поднялась с отметки 0,92 USDT 6 августа до максимума 1,5913 USDT, что представляет собой совокупный рост почти на 73%. Хотя ралли включало несколько краткосрочных откатов, общий тренд оставался бычьим, со структурой последовательно более высоких максимумов и более высоких минимумов. В настоящее время LDO немного отступил и консолидируется около уровня 1,50 USDT в течение последних двух дней. В настоящее время он торгуется на уровне 1,4919 USDT.

















Lido (LDO) – это безопасное решение для ликвидного стейкинга криптовалют с доказательством доли владения (PoS). Оно поддерживает стейкинг Ethereum 2.0 (The Merge), а также развивающуюся экосистему других блокчейнов 1 уровня с PoS. Пользователи могут совершать стейкинг своих PoS-токенов через Lido и получать токенизированную версию депонированного актива в соотношении 1:1. Эти токенизированные активы можно использовать в других DeFi-протоколах для получения дополнительного дохода, при этом продолжая получать награды за стейкинг от активов, размещенных в Lido.





LDO является управляющим токеном протокола Lido и используется для стимулирования участников сети. Он также предоставляет держателям право управления в Lido DAO, позволяя им голосовать по ключевым решениям протокола. Чем больше LDO у пользователя, тем больше его право голоса.









LDO и протокол Lido обладают следующими заметными преимуществами:





Механизм ликвидного стейкинга: Благодаря автоматической эмиссии stETH, Lido обеспечивает ликвидность стейкинга, решая проблему заблокированных активов в традиционных моделях стейкинга.

Лидерство на рынке: Lido удерживает более 88% рыночной доли в сегменте децентрализованного стейкинга ETH, выступая основным входом как для институциональных, так и для розничных участников.

Расширение мультичейна: Помимо Ethereum, Lido продолжает расширяться за счет других экосистем, таких как Помимо Ethereum, Lido продолжает расширяться за счет других экосистем, таких как Solana , предлагая пользователям большую гибкость и больше возможностей для стейкинга.

Безопасность и прозрачное управление: Смарт-контракты Lido прошли множество раундов аудита. Открытая система управления позволяет сообществу голосовать за ключевые решения, что повышает безопасность и доверие.













TVL и объем торгов растут: Данные показывают, что общий объем закрытых сделок (TVL) Lido превысил 3,8 миллиарда долларов США (в диапазоне примерно от 3,817 до 3,84 миллиарда долларов США), а объем круглосуточных торгов значительно вырос по сравнению с прошлым годом.









Потоки капитала: Объем открытых позиций вырос до сотен миллионов долларов, а ставки финансирования на рынке деривативов остаются положительными, что указывает на склонность рынка к лонг позициям. Кроме того, крупные суммы капитала уходят с бирж в частные кошельки, что свидетельствует о растущем интересе к долгосрочным позициям.









В целом LDO продемонстрировала сильную динамику роста за короткий период. Данные, начиная с роста общей заблокированной стоимости (TVL) и заканчивая движением капитала, отражают как повышенное внимание рынка, так и растущее доверие инвесторов.













1) Регуляторная ясность как катализатор: В начале августа Комиссия по ценным бумагам и биржам США выпустила заявление под названием « В начале августа Комиссия по ценным бумагам и биржам США выпустила заявление под названием « Заявление о некоторых видах деятельности, связанных с ликвидным стейкингом », в котором разъяснялось, что ликвидный стейкинг не является предложением ценных бумаг, за исключением особых обстоятельств. Это значительно снизило неопределенность, существовавшую до этого, и послужило «бычьим» сигналом для сектора.





2) Предложение о выкупе вызывает интерес рынка: 7 августа член сообщества Lido под ником Kuzmich представил на форуме управления проект предложения «План обратного выкупа LDO». Предложение предполагает, что Lido должна инициировать динамический выкуп LDO на основе остатков в казначействе, с целью повышения эффективности капитала, поддержки цены токена и восстановления доверия рынка к стоимости LDO.









Перспектива ETF на ETH в стейкинге: Недавно BlackRock подала в SEC заявку на включение механизмов стейкинга в свой предлагаемый Недавно BlackRock подала в SEC заявку на включение механизмов стейкинга в свой предлагаемый спотовый Ethereum ETF . Хотя заявка все еще находится на рассмотрении, последние сигналы со стороны SEC предполагают, что процесс одобрения может не столкнуться с серьезными препятствиями. Учитывая, что Lido в настоящее время удерживает почти 25% рынка стейкинга Ethereum, потенциальное одобрение ETF со стейкингом, как широко ожидается, усилит бизнес-позиции Lido и привлечет новые притоки капитала. Этот фактор дополнительно укрепил рыночный оптимизм вокруг LDO.









Ключевой технический прорыв Lido заключается в способности автоматически генерировать ликвидные токены в стейкинге (например, stETH), позволяя пользователям получать вознаграждение за стейкинг и при этом участвовать в деятельности DeFi. Такая двойная функциональность – генерация доходности в сочетании с ликвидностью активов – значительно повышает эффективность капитала, позволяя активам в стейкинге оставаться активными в рамках более широкой криптовалютной экосистемы.





Кроме того, Lido активно создает сеть мультичейн-стейкинга, которая выходит за рамки Ethereum. Поддерживая услуги стейкинга на нескольких блокчейнах 1 уровня, Lido предлагает пользователям более широкий выбор и более гибкие инвестиционные стратегии. Мультичейн-расширение позволяет пользователям выбирать варианты стейкинга, основываясь на уникальных характеристиках и преимуществах каждой сети, что еще больше повышает удобство работы и эффективность использования капитала.









После перехода Ethereum на Доказательство доли владения (PoS) ликвидный стейкинг стал одним из основных секторов экосистемы DeFi. Как ведущий протокол в этой области, Lido (LDO) занимает более 88% децентрализованного рынка стейкинга ETH, что делает его предпочтительной точкой входа как для институциональных, так и для розничных участников, желающих ознакомиться с экономикой стейкинга.









При поддержке трех ключевых факторов – смягчения регулирования (разъяснения SEC), растущих ожиданий в отношении ETF со стейкингом и предложения о выкупе токенов, выдвинутого сообществом, – LDO, похоже, вступает в раннюю стадию переоценки своей стоимости. Его технические преимущества, рыночное доминирование и расширяющаяся экосистема создают прочный фундамент для долгосрочного роста.





Однако не следует забывать о неопределенности рынка. Быстрый рост цен на высоких уровнях также повышает вероятность краткосрочных коррекций. Особенно важно оценивать технические индикаторы вместе с данными о движении капитала и настроениях. Инвесторы должны оставаться терпеливыми и разборчивыми, используя как метрики ончейн, так и технический анализ для оценки рисков и возможностей и обеспечения наличия стратегий для преодоления потенциальной волатильности.





В целом, являясь ведущим игроком в секторе ликвидного стейкинга, LDO обладает значительным потенциалом роста. В условиях меняющегося криптовалютного ландшафта она имеет все шансы продолжить развитие инфраструктуры ликвидного стейкинга.













Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



