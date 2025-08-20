Сектор ликвидного стейкинга давно стал объектом пристального внимания и стратегически важным направлением. Недавно Lido (LDO), ведущий проект в этой области, продемонстрировал сильную восходящую динамСектор ликвидного стейкинга давно стал объектом пристального внимания и стратегически важным направлением. Недавно Lido (LDO), ведущий проект в этой области, продемонстрировал сильную восходящую динам
Обучение/Анализ рынка/Анализ актуальных тем/LDO вырос н...жать ралли?

LDO вырос на 73% за одну неделю: Сможет ли лидер в области ликвидного стейкинга удержать ралли?

20 августа 2025 г.MEXC
0m
#Новости отрасли
Lido DAO
LDO$0.6487-2.67%
DeFi
DEFI$0.000631+2.43%
DAO Maker
DAO$0.06231-1.23%
Lido Staked ETH
STETH$2,993.55-1.29%
Эфириум
ETH$2,990.58-1.47%

Сектор ликвидного стейкинга давно стал объектом пристального внимания и стратегически важным направлением. Недавно Lido (LDO), ведущий проект в этой области, продемонстрировал сильную восходящую динамику и стал центром внимания на рынке.

Согласно рыночным данным MEXC, по состоянию на 11 августа, 19:00 (МСК), LDO продемонстрировал сильный и устойчивый восходящий импульс за последнюю неделю. Цена поднялась с отметки 0,92 USDT 6 августа до максимума 1,5913 USDT, что представляет собой совокупный рост почти на 73%. Хотя ралли включало несколько краткосрочных откатов, общий тренд оставался бычьим, со структурой последовательно более высоких максимумов и более высоких минимумов. В настоящее время LDO немного отступил и консолидируется около уровня 1,50 USDT в течение последних двух дней. В настоящее время он торгуется на уровне 1,4919 USDT.


*BTN-Купить LDO&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/exchange/LDO_USDT*

1. Что такое LDO?


Lido (LDO) – это безопасное решение для ликвидного стейкинга криптовалют с доказательством доли владения (PoS). Оно поддерживает стейкинг Ethereum 2.0 (The Merge), а также развивающуюся экосистему других блокчейнов 1 уровня с PoS. Пользователи могут совершать стейкинг своих PoS-токенов через Lido и получать токенизированную версию депонированного актива в соотношении 1:1. Эти токенизированные активы можно использовать в других DeFi-протоколах для получения дополнительного дохода, при этом продолжая получать награды за стейкинг от активов, размещенных в Lido.

LDO является управляющим токеном протокола Lido и используется для стимулирования участников сети. Он также предоставляет держателям право управления в Lido DAO, позволяя им голосовать по ключевым решениям протокола. Чем больше LDO у пользователя, тем больше его право голоса.

2. Ключевые особенности и сильные стороны LDO


LDO и протокол Lido обладают следующими заметными преимуществами:

Механизм ликвидного стейкинга: Благодаря автоматической эмиссии stETH, Lido обеспечивает ликвидность стейкинга, решая проблему заблокированных активов в традиционных моделях стейкинга.
Лидерство на рынке: Lido удерживает более 88% рыночной доли в сегменте децентрализованного стейкинга ETH, выступая основным входом как для институциональных, так и для розничных участников.
Расширение мультичейна: Помимо Ethereum, Lido продолжает расширяться за счет других экосистем, таких как Solana, предлагая пользователям большую гибкость и больше возможностей для стейкинга.
Безопасность и прозрачное управление: Смарт-контракты Lido прошли множество раундов аудита. Открытая система управления позволяет сообществу голосовать за ключевые решения, что повышает безопасность и доверие.


3. Обзор показателей рынка: Динамика объемов и потоки капитала


TVL и объем торгов растут: Данные показывают, что общий объем закрытых сделок (TVL) Lido превысил 3,8 миллиарда долларов США (в диапазоне примерно от 3,817 до 3,84 миллиарда долларов США), а объем круглосуточных торгов значительно вырос по сравнению с прошлым годом.


Потоки капитала: Объем открытых позиций вырос до сотен миллионов долларов, а ставки финансирования на рынке деривативов остаются положительными, что указывает на склонность рынка к лонг позициям. Кроме того, крупные суммы капитала уходят с бирж в частные кошельки, что свидетельствует о растущем интересе к долгосрочным позициям.


В целом LDO продемонстрировала сильную динамику роста за короткий период. Данные, начиная с роста общей заблокированной стоимости (TVL) и заканчивая движением капитала, отражают как повышенное внимание рынка, так и растущее доверие инвесторов.

4. Драйверы стоимости: Технологические обновления, интеграция экосистемы и нарративный импульс


4.1 Макропоказатели и политические ветры набирают силу


1) Регуляторная ясность как катализатор: В начале августа Комиссия по ценным бумагам и биржам США выпустила заявление под названием «Заявление о некоторых видах деятельности, связанных с ликвидным стейкингом», в котором разъяснялось, что ликвидный стейкинг не является предложением ценных бумаг, за исключением особых обстоятельств. Это значительно снизило неопределенность, существовавшую до этого, и послужило «бычьим» сигналом для сектора.

2) Предложение о выкупе вызывает интерес рынка: 7 августа член сообщества Lido под ником Kuzmich представил на форуме управления проект предложения «План обратного выкупа LDO». Предложение предполагает, что Lido должна инициировать динамический выкуп LDO на основе остатков в казначействе, с целью повышения эффективности капитала, поддержки цены токена и восстановления доверия рынка к стоимости LDO.


Перспектива ETF на ETH в стейкинге: Недавно BlackRock подала в SEC заявку на включение механизмов стейкинга в свой предлагаемый спотовый Ethereum ETF. Хотя заявка все еще находится на рассмотрении, последние сигналы со стороны SEC предполагают, что процесс одобрения может не столкнуться с серьезными препятствиями. Учитывая, что Lido в настоящее время удерживает почти 25% рынка стейкинга Ethereum, потенциальное одобрение ETF со стейкингом, как широко ожидается, усилит бизнес-позиции Lido и привлечет новые притоки капитала. Этот фактор дополнительно укрепил рыночный оптимизм вокруг LDO.

4.2 Основные движущие силы технологического прогресса


Ключевой технический прорыв Lido заключается в способности автоматически генерировать ликвидные токены в стейкинге (например, stETH), позволяя пользователям получать вознаграждение за стейкинг и при этом участвовать в деятельности DeFi. Такая двойная функциональность – генерация доходности в сочетании с ликвидностью активов – значительно повышает эффективность капитала, позволяя активам в стейкинге оставаться активными в рамках более широкой криптовалютной экосистемы.

Кроме того, Lido активно создает сеть мультичейн-стейкинга, которая выходит за рамки Ethereum. Поддерживая услуги стейкинга на нескольких блокчейнах 1 уровня, Lido предлагает пользователям более широкий выбор и более гибкие инвестиционные стратегии. Мультичейн-расширение позволяет пользователям выбирать варианты стейкинга, основываясь на уникальных характеристиках и преимуществах каждой сети, что еще больше повышает удобство работы и эффективность использования капитала.

4.3 Интеграция экосистем как катализатор


После перехода Ethereum на Доказательство доли владения (PoS) ликвидный стейкинг стал одним из основных секторов экосистемы DeFi. Как ведущий протокол в этой области, Lido (LDO) занимает более 88% децентрализованного рынка стейкинга ETH, что делает его предпочтительной точкой входа как для институциональных, так и для розничных участников, желающих ознакомиться с экономикой стейкинга.

5. Заключение: Сможет ли LDO сохранить свою силу в условиях меняющегося рыночного ландшафта?


При поддержке трех ключевых факторов – смягчения регулирования (разъяснения SEC), растущих ожиданий в отношении ETF со стейкингом и предложения о выкупе токенов, выдвинутого сообществом, – LDO, похоже, вступает в раннюю стадию переоценки своей стоимости. Его технические преимущества, рыночное доминирование и расширяющаяся экосистема создают прочный фундамент для долгосрочного роста.

Однако не следует забывать о неопределенности рынка. Быстрый рост цен на высоких уровнях также повышает вероятность краткосрочных коррекций. Особенно важно оценивать технические индикаторы вместе с данными о движении капитала и настроениях. Инвесторы должны оставаться терпеливыми и разборчивыми, используя как метрики ончейн, так и технический анализ для оценки рисков и возможностей и обеспечения наличия стратегий для преодоления потенциальной волатильности.

В целом, являясь ведущим игроком в секторе ликвидного стейкинга, LDO обладает значительным потенциалом роста. В условиях меняющегося криптовалютного ландшафта она имеет все шансы продолжить развитие инфраструктуры ликвидного стейкинга.

*BTN-Купить LDO&BTNURL=https://www.mexc.com/ru-RU/exchange/LDO_USDT*

Рекомендуем к прочтению:


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Связанные статьи

Что такое фан-токены? 80 токенов, объединяющих глобальных фанатов с ежедневным объемом торгов более 52 миллионов долларов

Что такое фан-токены? 80 токенов, объединяющих глобальных фанатов с ежедневным объемом торгов более 52 миллионов долларов

Откройте для себя фан-токены от спортивных гигантов на MEXC: Крупные события уже идутФан-токены – это официальный класс цифровых активов для спорта. Созданные на Chiliz Chain, работающие на CHZ и запу

Что такое JESSE? Подробный анализ децентрализованного контент-койна, разработанного командой Base Core.

Что такое JESSE? Подробный анализ децентрализованного контент-койна, разработанного командой Base Core.

Ключевые моменты1) JESSE – это персональный токен, созданный Джесси Поллаком, ключевым разработчиком сети Base.2) Позиционируемый как &#34;Контент-койн&#34;, JESSE устанавливает прямые связи между соз

Полное руководство по Реферальной программе амбассадоров MEXC: Повышайте свой уровень и получайте высокие награды с пассивным доходом

Полное руководство по Реферальной программе амбассадоров MEXC: Повышайте свой уровень и получайте высокие награды с пассивным доходом

Реферальная программа амбассадоров MEXC предоставляет всем пользователям долгосрочную систему поощрений, основанную на сообществе. В этом руководстве объясняются структура программы, правила повышения

Развивающийся проект 1 уровня вызывает интерес: Может ли Monad переломить ситуацию на рынке?

Развивающийся проект 1 уровня вызывает интерес: Может ли Monad переломить ситуацию на рынке?

Monad – это высокопроизводительный проект блокчейна 1 уровня, разработанный для преодоления ограничений по пропускной способности и масштабируемости традиционных блокчейнов, таких как Ethereum, при со

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов