LayerBank: Создание децентрализованного финансового рынка с кроссчейн совместимостью





LayerBank – это децентрализованный, некастодиальный протокол кредитования без разрешений, поддерживающий несколько основных блокчейн сетей, включая Ethereum, Arbitrum и Optimism. Пользователи могут вносить свои криптоактивы в LayerBank в качестве залога для получения займов или получения дохода от депозитов.





Цель LayerBank – создать универсальный децентрализованный денежный рынок, который поможет пользователям более эффективно управлять своими криптоактивами, улучшать использование капитала и максимизировать прибыль, что в конечном итоге приведет к созданию всеобъемлющей кроссчейн финансовой экосистемы.









Децентрализованное кредитование: LayerBank предлагает открытый рынок кредитования, позволяя пользователям брать в долг другие активы, используя в качестве залога основные криптовалюты, такие как BTC, ETH и USDC. В отличие от традиционных банковских кредитов, LayerBank устраняет посредников, обеспечивая прямое движение капитала между пользователями.





Кроссчейн совместимость: Протокол поддерживает кроссчейн взаимодействия активов, позволяя пользователям свободно конвертировать активы между различными блокчейн-сетями. Это значительно повышает ликвидность и доступность активов.





Динамическая корректировка процентных ставок: LayerBank использует смарт-контракты для автоматической корректировки процентных ставок в зависимости от спроса и предложения на рынке. Когда спрос на средства растет, процентные ставки повышаются, чтобы стимулировать увеличение депозитов; когда спрос падает, процентные ставки снижаются, чтобы стимулировать заимствования.





Безопасность и прозрачность: Все транзакции и потоки средств публично регистрируются и прозрачны в блокчейне, что позволяет пользователям отслеживать движение средств с помощью смарт-контрактов. Кроме того, LayerBank придерживается высоких стандартов аудита для обеспечения безопасности своих смарт-контрактов.





Майнинг ликвидности и оптимизация доходности: LayerBank оснащен механизмом майнинга ликвидности, который вознаграждает пользователей за депозит. Платформа также поддерживает стратегии автоматического пополнения счета, помогая пользователям максимизировать свою доходность.













В отличие от централизованных кредитных платформ, LayerBank не требует от пользователей прохождения процедуры KYC (верификации личности). Любой желающий может свободно вносить депозиты и выводить средства, а транзакции осуществляются напрямую через смарт-контракты.









LayerBank оснащен механизмом автоматической корректировки ставок, благодаря которому система может автоматически балансировать риски в периоды резкой волатильности цен на активы, защищая интересы как заемщиков, так и кредиторов.









LayerBank обеспечивает бесшовное кредитование в различных блокчейн сетях, уменьшая изоляцию, обычно наблюдаемую в традиционных платформах кредитования DeFi.









Экосистема LayerBank вращается вокруг своего нативного токена ULAB. ULAB выполняет несколько функций:





Голосование по вопросам управления: Держатели ULAB могут участвовать в управлении сообществом и определять будущее направление развития платформы.

Распределение доходов: Держатели ULAB могут получать дополнительные вознаграждения, совершая стейкинг своих токенов.

Механизм выкупа и сжигания: Платформа будет использовать часть своих доходов для выкупа и сжигания ULAB, уменьшая объем циркулирующего предложения и увеличивая стоимость токенов.









Традиционные процессы кредитования громоздки и часто требуют от заемщиков физического предоставления залога в финансовые учреждения. LayerBank разрушает эту традиционную модель, устраняя посредников в торговле активами, фьючерсными контрактами и сберегательными аккаунтами, тем самым создавая более прямую и эффективную среду кредитования для пользователей. Более того, LayerBank поддерживает все сети EVM-L2, не ограничиваясь определенным блокчейном, а позволяя пользователям наслаждаться повышенной ликвидностью и удобством использования во всей экосистеме блокчейна, что обеспечивает беспрецедентный уровень удобства.





Как платформа для кредитования DeFi, LayerBank постоянно расширяет свои функциональные границы. Он поддерживает больше кроссчейн активов, чтобы диверсифицировать платформу и удовлетворить разнообразные потребности различных пользователей. В то же время LayerBank оптимизирует алгоритмы своих смарт-контрактов, чтобы сделать динамические корректировки процентных ставок более точными и эффективными, обеспечивая сбалансированный рынок между спросом и предложением. Кроме того, LayerBank планирует внедрить функции управления децентрализованной автономной организацией, чтобы наделить сообщество большими полномочиями по принятию решений и способствовать демократизации платформы.



