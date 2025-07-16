LayerBank – это децентрализованный, некастодиальный протокол кредитования без разрешений, поддерживающий несколько основных блокчейн сетей, включая Ethereum, Arbitrum и Optimism. Пользователи могут внLayerBank – это децентрализованный, некастодиальный протокол кредитования без разрешений, поддерживающий несколько основных блокчейн сетей, включая Ethereum, Arbitrum и Optimism. Пользователи могут вн
LayerBank: Создание децентрализованного финансового рынка с кроссчейн совместимостью

LayerBank – это децентрализованный, некастодиальный протокол кредитования без разрешений, поддерживающий несколько основных блокчейн сетей, включая Ethereum, Arbitrum и Optimism. Пользователи могут вносить свои криптоактивы в LayerBank в качестве залога для получения займов или получения дохода от депозитов.

Цель LayerBank – создать универсальный децентрализованный денежный рынок, который поможет пользователям более эффективно управлять своими криптоактивами, улучшать использование капитала и максимизировать прибыль, что в конечном итоге приведет к созданию всеобъемлющей кроссчейн финансовой экосистемы.

1. Основные функции


Децентрализованное кредитование: LayerBank предлагает открытый рынок кредитования, позволяя пользователям брать в долг другие активы, используя в качестве залога основные криптовалюты, такие как BTC, ETH и USDC. В отличие от традиционных банковских кредитов, LayerBank устраняет посредников, обеспечивая прямое движение капитала между пользователями.

Кроссчейн совместимость: Протокол поддерживает кроссчейн взаимодействия активов, позволяя пользователям свободно конвертировать активы между различными блокчейн-сетями. Это значительно повышает ликвидность и доступность активов.

Динамическая корректировка процентных ставок: LayerBank использует смарт-контракты для автоматической корректировки процентных ставок в зависимости от спроса и предложения на рынке. Когда спрос на средства растет, процентные ставки повышаются, чтобы стимулировать увеличение депозитов; когда спрос падает, процентные ставки снижаются, чтобы стимулировать заимствования.

Безопасность и прозрачность: Все транзакции и потоки средств публично регистрируются и прозрачны в блокчейне, что позволяет пользователям отслеживать движение средств с помощью смарт-контрактов. Кроме того, LayerBank придерживается высоких стандартов аудита для обеспечения безопасности своих смарт-контрактов.

Майнинг ликвидности и оптимизация доходности: LayerBank оснащен механизмом майнинга ликвидности, который вознаграждает пользователей за депозит. Платформа также поддерживает стратегии автоматического пополнения счета, помогая пользователям максимизировать свою доходность.

2. Технические преимущества LayerBank


2.1 Децентрализованная архитектура без разрешений


В отличие от централизованных кредитных платформ, LayerBank не требует от пользователей прохождения процедуры KYC (верификации личности). Любой желающий может свободно вносить депозиты и выводить средства, а транзакции осуществляются напрямую через смарт-контракты.

2.2 Автоматизированный механизм корректировки ставок


LayerBank оснащен механизмом автоматической корректировки ставок, благодаря которому система может автоматически балансировать риски в периоды резкой волатильности цен на активы, защищая интересы как заемщиков, так и кредиторов.

2.3 Кроссчейн совместимость


LayerBank обеспечивает бесшовное кредитование в различных блокчейн сетях, уменьшая изоляцию, обычно наблюдаемую в традиционных платформах кредитования DeFi.

3. Токеномика


Экосистема LayerBank вращается вокруг своего нативного токена ULAB. ULAB выполняет несколько функций:


  • Голосование по вопросам управления: Держатели ULAB могут участвовать в управлении сообществом и определять будущее направление развития платформы.
  • Распределение доходов: Держатели ULAB могут получать дополнительные вознаграждения, совершая стейкинг своих токенов.
  • Механизм выкупа и сжигания: Платформа будет использовать часть своих доходов для выкупа и сжигания ULAB, уменьшая объем циркулирующего предложения и увеличивая стоимость токенов.

4. Почему LayerBank?


Традиционные процессы кредитования громоздки и часто требуют от заемщиков физического предоставления залога в финансовые учреждения. LayerBank разрушает эту традиционную модель, устраняя посредников в торговле активами, фьючерсными контрактами и сберегательными аккаунтами, тем самым создавая более прямую и эффективную среду кредитования для пользователей. Более того, LayerBank поддерживает все сети EVM-L2, не ограничиваясь определенным блокчейном, а позволяя пользователям наслаждаться повышенной ликвидностью и удобством использования во всей экосистеме блокчейна, что обеспечивает беспрецедентный уровень удобства.

Как платформа для кредитования DeFi, LayerBank постоянно расширяет свои функциональные границы. Он поддерживает больше кроссчейн активов, чтобы диверсифицировать платформу и удовлетворить разнообразные потребности различных пользователей. В то же время LayerBank оптимизирует алгоритмы своих смарт-контрактов, чтобы сделать динамические корректировки процентных ставок более точными и эффективными, обеспечивая сбалансированный рынок между спросом и предложением. Кроме того, LayerBank планирует внедрить функции управления децентрализованной автономной организацией, чтобы наделить сообщество большими полномочиями по принятию решений и способствовать демократизации платформы.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


