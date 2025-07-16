Запуск спотовых ETF на базе Ethereum неизбежен: Как должны реагировать инвесторы?





Краткое содержание: Несмотря на взлеты и падения, его появление будет неизбежным.





Ожидается, что долгожданные спотовые ETF на Ethereum будут официально утверждены и включены в листинг для торговли на этой неделе.





Хотя на прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США вновь вернула эмитенту спотовых ETF ETH форму S-1, что может привести к очередной задержке листинга, ожидается, что он будет утвержден не позднее лета этого года.





Если оглянуться на 20 мая, то по мере распространения новостей цена ETH выросла на 20% за один день, а максимальный недельный рост составил 30%. Какое влияние окажет официальный запуск спотовых ETF на ETH на рынок на этот раз, и какие торговые стратегии могут использовать инвесторы в ответ?









Для официального запуска спотовых ETH-ETF необходимо утвердить два ключевых документа: форму 19B-4 и форму S-1, которые являются обязательными. Проще говоря, форма 19B-4 подается биржей и служит вступительным документом, позволяющим ETF котироваться на бирже, а форма S-1 подается эмитентом и содержит подробную информацию о ETF.





24 мая этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США официально утвердила формы 19B-4 для восьми спотовых ETF на Ethereum, в том числе от BlackRock, Fidelity и Grayscale. Затем внимание переключилось на формы S-1, которые должны быть введены в действие эмитентами ETF до начала торгов. После представления первого проекта документов S-1 31 мая Комиссия по ценным бумагам и биржам США представила свои комментарии в середине июня. 21 июня компании представили пересмотренные версии форм S-1, завершив тем самым первый раунд рассмотрения.





Аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас в своей статье заявил, что, судя по изменениям, внесенным каждым эмитентом, запуск спотовых ETF на Ethereum ожидается 2 июля. Этот прогноз получил широкое признание на рынке, поскольку все предыдущие анализы Эрика по криптовалютным спотовым ETF подтвердились, что делает его анализы надежным торговым индикатором.





Однако произошло неожиданное событие. 29 июня SEC вернула формы S-1 с несколькими замечаниями, попросив эмитентов устранить эти замечания и повторно подать их до 8 июля. Это означает, что до начала торгов ETF потребуется еще как минимум один раунд подачи документов. Поэтому маловероятно, что ETF будут запущены в начале июля.





Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер ранее публично заявлял, что утверждение S-1 ожидается летом этого года. «Сроки, когда биржевые фонды (ETF), привязанные к криптовалюте Ether, смогут начать торговлю, во многом зависят от того, как быстро эмитенты ответят на запросы Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Комиссия завершит рассмотрение документов S-1 как можно быстрее, обеспечивая при этом прозрачность рынка и защиту интересов инвесторов».





Замечания Гэри Генслера небезосновательны. Обычно общий срок рассмотрения S-1 занимает от 60 до 120 дней, так что рынок определенно увидит спотовые ETF на ETH не позднее сентября. Если эмитенты будут более активно реагировать на требования SEC, спотовые ETF на ETH могут быть одобрены даже «внезапно».









Инвесторы больше всего обеспокоены тем, как изменится рыночная цена, если спотовые ETF на ETH будут одобрены.





Если рассматривать спотовые ETF на Bitcoin, то после их утверждения 10 января этого года цена BTC в один момент упала с 49 000$ до 38 500$, то есть более чем на 20%. Причиной такого падения стало влияние Grayscale на рынок – комиссия за управление спотовыми ETF Grayscale Bitcoin (GBTC) составляет 1,5%, в то время как у других провайдеров комиссия составляет около 0,2%. Некоторые пользователи Grayscale, нуждаясь в ребалансировке своих портфелей, вызвали падение цены.





Такая же ситуация может сложиться и со спотовыми ETF на ETH. В настоящее время комиссия за управление фондом Grayscale Ethereum Trust (ETHE) составляет 1,5%, а общий объем его активов составляет 2,931 млн ETH (около 9,95 млрд долларов). У некоторых других претендентов комиссия за управление ниже, чем у Grayscale. Например, комиссия за управление Franklin Templeton составляет 0,19%, а VanEck даже отменяет комиссию за управление – до 2025 года она не будет взиматься с первых 1,5 млрд долларов в активах, после чего будет применяться комиссия в размере 0,2%. При таком раскладе «распродажа Grayscale», скорее всего, повторится, что может привести к падению цены ETH более чем на 20%. Поэтому инвесторам не рекомендуется покупать сразу после листинга.





После первоначального падения цены BTC в последующие месяцы вырос более чем на 90%. Основную роль в этом росте сыграла BlackRock, чей IBIT демонстрирует самые высокие показатели и обладает наилучшей ликвидностью, а общая стоимость чистых активов составляет 18,52 млрд долларов, что превосходит показатель Grayscale.





BlackRock также неравнодушна к Ethereum. Генеральный директор Ларри Финк заявил в интервью, что видит ценность в запуске спотовых ETF на Ethereum и считает это частью технологической революции на финансовых рынках. Он считает токенизацию будущим трендом, и фонд BUIDL BlackRock, фонд цифровой ликвидности, залистингован на Ethereum.





Легко представить, что после официального утверждения спотовых ETF на ETH BlackRock начнет активную скупку, что может привести к росту цен на ETH более чем на 50% или даже удвоению. В конце концов, на Уолл-стрит есть поговорка: «BlackRock хочет, BlackRock получает». Финансовый гигант, управляющий активами на сумму 10 триллионов долларов, даже SEC, похоже, уступит дорогу BlackRock.





Инсайдеры отрасли также с оптимизмом смотрят на развитие спотовых ETF на ETH. По оценкам стратега J.P. Morgan Николаоса Панигиртзоглу, в этом году спотовые ETF на Ethereum привлекут от 1 до 3 млрд долларов чистого притока. Старший аналитик K33 Research Ветле Лунде прогнозирует, что только за первые пять месяцев чистый приток средств может составить 4 млрд долларов, что сократит оборотное предложение ETH и приведет к росту его цены. Глава отдела деривативов Bitfinex Джаг Кунер считает, что спотовые ETF на Ethereum могут привлечь 10-20% средств, которые сейчас направляются в ETF на Bitcoin.









Поскольку после запуска ETF вероятна «распродажа Grayscale», инвесторам рекомендуется не покупать ETH сразу. Вместо этого им следует подождать, пока цена упадет, а затем покупать партиями, чтобы усреднить стоимость. Инвесторы также могут открыть лонг позиции по курсу ETH/BTC, который с конца мая вырос с 0,046% до текущих 0,055%.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.