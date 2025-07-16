LABUBU: От модных игрушек до мемов – фантастическое путешествие мировой сенсации

Даже если вы еще не являетесь владельцем Labubu, скорее всего, вы слышали об этом мировом культурном феномене.









Labubu , главный герой серии «Монстры», созданной бельгийско-китайским художником Касингом Лунгом с 2015 года, быстро покорил поклонников по всему миру своим уникальным «милым, но свирепым» обликом. В 2019 году мощное сотрудничество с Pop Mart, использующее магию слепых коробок и импульс трендовой культуры, привело к взрывному росту популярности Labubu, став желанной «социальной валютой» среди молодого поколения.





Labubu – это не просто модная игрушка IP, он олицетворяет эмоциональную связь и резонанс. Его острые уши, широко раскрытый рот и острые клыки создают характерный контраст, который глубоко привлекает поколение Z. На таких социальных платформах, как Xiaohongshu, Douyin и Instagram, Labubu присутствует повсеместно, символизируя как трафик, так и актуальные темы.













Путь Labubu в Web3 начался как мем-проект, созданный сообществом на блокчейне Solana. Изначально проект был вдохновлен мемом с элементами Labubu и не претендовал на официальную принадлежность к IP. Однако благодаря эмоционально захватывающим визуальным эффектам и эффективному управлению сообществом LABUBU быстро привлек большое количество держателей токенов.





Токен LABUBU ловко сочетает в себе популярность модных игрушечных IP с мемами экосистемы Solana, быстро завоевывая популярность на таких рынках, как Таиланд, Вьетнам и Южная Корея. Многие инвесторы рассматривают его как потенциальный «культурный криптоактив», подобный ранним мемкоинам, таким как DOGE PEPE : движимый настроениями сообщества и подкрепленный культурным символизмом.









Популярность LABUBU уже давно вышла за пределы рынка физических модных игрушек, успешно распространившись на криптовалютное пространство.





Недавно популярность мемкоина LABUBU, названного Labubu, резко возросла после выпуска новой серии продуктов, и он снова стал центром внимания рынка. Многие влиятельные криптокороли, включая известного Ansem, опубликовали твиты с изображениями Labubu, вызвав большой резонанс в сообществе.





По данным GMGN, рыночная капитализация LABUBU выросла с сотен тысяч до 18 миллионов долларов США, увеличившись в десятки раз; на пике объем торгов за 24 часа превысил 9,5 миллиона долларов США, что сделало его одним из самых популярных мем-проектов в сети Solana. Одновременно с этим резко возросла активность в социальных сетях: сообщества Telegram быстро выросли до десятков тысяч участников, популярность тем в Twitter постоянно росла, а объем поиска в Google увеличивался в геометрической прогрессии.









Примечательно, что из-за «полуофициального» стиля его изображений и IP некоторые пользователи ошибочно считали его официальным Web3-проектом, запущенным Pop Mart, что еще больше повысило его внимание. Хотя ажиотаж несколько спал, в целом популярность LABUBU намного превышает популярность других мемов, демонстрируя большую устойчивость в культуре.









Будущее LABUBU привлекло пристальное внимание рынка. С одной стороны, его взрывная популярность на рынке модных игрушек неоспорима – он стал «универсальной валютой» в социальных сценах среди молодежи по всему миру и привел в действие маховик бизнес-модели Pop Mart. Серия MONSTERS принесла Pop Mart значительный доход, а ее виниловые плюшевые изделия стали ежегодными бестселлерами.





С другой стороны, LABUBU сталкивается с проблемами, связанными с «пузырями» на рынке и рисками ажиотажа. Подобно всемирно разрекламированным NFT прошлого, LABUBU подстегивает рыночные спекуляции, создавая дефицит и используя страх потребителей пропустить интересное событие (FOMO). Однако история учит нас, что после такого сильного ажиотажа многие продукты в конечном итоге возвращаются к спокойствию или даже страдают от последствий лопания спекулятивного пузыря.





Мнения участников рынка относительно траектории развития LABUBU расходятся. Одни считают, что компания может столкнуться с волатильностью рынка, подобной NFT, в то время как другие утверждают, что уникальная культурная привлекательность и комплексные коммерческие возможности LABUBU позволят ей сохранить сильную динамику как на рынке модных игрушек, так и на криптовалютном рынке. Независимо от этого, глобальный подъем LABUBU представляет собой отличный пример для наблюдения за культурной экономикой нового поколения.





Несомненно, Labubu – это новый вид криптофеномена, рожденный культурным резонансом. От модной игрушки до сенсационного мемкоина он успешно соединяет искусство, моду, социальное взаимодействие и Web3. Успех токена LABUBU не случаен; он представляет собой новую тенденцию превращения влиятельных визуальных IP из реального мира в эмоциональный двигатель и контейнер ценности в криптопространстве. В будущем Labubu может перестать быть просто игрушкой или мемом – он может стать частью «цифровой идентичности» следующего поколения, ведя нас в новую цифровую эру.





