Начинается битва за стейблкоин южнойкорейской воны: Кто возьмет верх – банки, технологические компании или инноваторы?

С глобальным развитием цифровых валют и технологии блокчейн, стейблкоины – важный компонент цифровой экономики – быстро становятся предметом внимания регулирующих органов и коммерческих структур в различных странах. Южная Корея, ключевой центр инноваций в области финансовых технологий в Азии, сейчас является ареной полномасштабной гонки по разработке стейблкоинов, привязанных к южнойкорейской воне. В этой статье представлен подробный анализ последних шагов южнокорейских банковских альянсов, технологических гигантов и компаний Web3, а также рассмотрено, кто может возглавить эту волну трансформации цифровых валют.









После введения Закона о защите пользователей виртуальных активов в 2023 году южнокорейские регулирующие органы четко дали понять, что стейблкоины, особенно привязанные к южнокорейской воне, будут рассматриваться как категория, требующая приоритетного регулирования. Это изменение политики обусловлено несколькими ключевыми факторами:





Последствия краха Terra: Инцидент с Инцидент с LUNA и UST в 2022 году принес значительные убытки южнокорейским пользователям. В ответ на это регулирующие органы обязали все проекты, связанные со стейблкоинами, внедрить прозрачные и поддающиеся аудиту механизмы резервирования.

Растущая потребность в безопасности платежей и контроле системных рисков: Стейблкоины все чаще рассматриваются как жизнеспособные инструменты для платежей, сбережений и трансграничных переводов. Без регулирования они могут представлять риск для финансовой системы.

Поддержка инноваций в области финансовых технологий и блокчейна: Несмотря на осторожность регулирующих органов, правительство Южной Кореи по-прежнему открыто для стейблкоинов, которые могут сыграть роль в будущем развитии финансовых технологий, и стремится привлечь соответствующие требованиям проекты и иностранные инвестиции.





Проект закона о регулировании стейблкоинов, опубликованный в июне 2025 года, стал важным поворотным моментом для рынка. Правительство активно продвигает законодательство по Основному закону о цифровых активах, который официально поддерживает выпуск стейблкоинов, привязанных к воне, лицензированными организациями. Это обеспечивает прочную правовую и политическую основу для сектора. Ожидается, что период с конца 2025 по начало 2026 года станет критическим этапом для взрывного роста стейблкоинов, привязанных к южнокорейской воне.





Хорошо регулируемая среда, вероятно, повысит доверие рынка, привлечет больше инвестиций от финансовых учреждений и инновационных компаний и ускорит внедрение стейблкоинов в платежных расчетах, трансграничных денежных переводах и более широкой экосистеме цифровых финансов.









Согласно последнему проекту нормативной базы, Южная Корея установила высокие требования к выпуску стейблкоинов, сделав акцент на двойной цели финансового соответствия и технологического контроля. Ключевые аспекты включают:









Только институциональные организации, отвечающие следующим требованиям, имеют право подать заявку на выпуск стейблкоина южнокорейской воны со следующими критериями:





Необходимо иметь опыт работы в финансовой организации или быть сертифицированным финансовыми регуляторами.

Необходимо обеспечить 100% резервное обеспечение (резервы должны быть в виде наличных средств или краткосрочных государственных облигаций).

Необходимо проводить ежедневные или еженедельные аудиты и публично раскрывать состав резервных активов.

Необходимо открыть счет в местном банке и предоставить регуляторам доступ к нему в режиме реального времени.









Стейблкоины запрещено размещать на нелицензированных биржах.

Биржи должны предоставлять интерфейсы, обеспечивающие прозрачность торговых записей.

В случае разрыва привязки цены платформы обязаны выдавать предупреждения и ограничивать торговлю.









Использование таких терминов, как «стейблкоин» или «привязанный к воне», запрещено без предварительного разрешения регулирующих органов;

Проекты, которые вводят пользователей в заблуждение, будут немедленно исключены из списка, а ответственные лица могут понести административную или уголовную ответственность.

















После объявления о новой политике южнокорейские банки быстро отреагировали. Несколько банковских групп уже зарегистрировали или подали заявки на регистрацию товарных знаков и документов, связанных с «KRW Stablecoin» (стейблкоином южнокорейской воны). Примеры включают:





IBK Industrial Bank of Korea , Shinhan Financial Group и Hana Bank , сформировали команды по разработке стейблкоинов, соответствующих нормативным требованиям. Крупные учреждения, такие как, сформировали команды по разработке стейблкоинов, соответствующих нормативным требованиям.

Платежные платформы, поддерживаемые финтех-компаниями, такие как Kakao Pay и Toss, изучают модели, которые интегрируют стейблкоины с платежами в электронной коммерции и играх.

KB Bank, по сообщениям, сотрудничает с корейской блокчейн-компанией ICON над технической песочницей для тестирования сценариев, сочетающих механизмы привязки к воне, ончейн-клиринг/расчеты и интеграцию финансового регулирования. , по сообщениям, сотрудничает с корейской блокчейн-компанией ICON над технической песочницей для тестирования сценариев, сочетающих механизмы привязки к воне, ончейн-клиринг/расчеты и интеграцию финансового регулирования.





Эти банки не только реагируют на требования по соблюдению нормативных требований, но и рассматривают долгосрочный потенциал внутренних стейблкоинов в местных платежах, трансграничных денежных переводах и расчетах, интегрированных в Web3.









Ведущий южнокорейский провайдер мобильных платежей Kakao Pay ускоряет свои инициативы в области стейблкоинов, подавая в Корейское ведомство по интеллектуальной собственности несколько заявок на регистрацию товарных знаков с такими ключевыми словами, как «KRW», «K» и «P». Эти заявки охватывают торговлю виртуальными активами, электронные переводы и услуги финансовых посредников.





За Kakao Pay стоит публичная блокчейн-сеть Kaia, совместно разработанная дочерней компанией Kakao Ground X и блокчейн-подразделением LINE Finschia. Проект направлен на обеспечение кроссчейн-связи между 250 миллионами пользователей KakaoTalk и LINE, продвигая интегрированную экосистему блокчейна, социальной коммуникации и платежей. Председатель KaiaChain публично заявил, что сеть будет поддерживать комплексную эмиссию стейблкоинов южнокорейской воны в своей основной сети, позиционируя себя как новую инфраструктуру цифровых активов.









Компании, работающие в сфере Web3, такие как Nexus, запустили стейблкоин южнокорейской воны под названием KRWx, зарегистрировали соответствующие товарные знаки и активно расширяются на международные ончейн-рынки. Между тем, традиционные платежные компании, такие как Danal, возрождают свои стратегии в области цифровых активов, используя свои передовые POS- и клиринговые системы для поддержки приложений стейблкоина в офлайн-платежах и потребительских транзакциях. Эти фирмы делают акцент на технологических инновациях и интеграции экосистем, гибко реагируя на рыночный спрос и демонстрируя большой потенциал в таких нишевых секторах, как трансграничные платежи и DeFi.









Исходя из текущей нормативной базы и развития рынка, ожидается, что стейблкоины южнокорейской воны получат распространение в следующих ключевых областях:









Благодаря развитой игровой индустрии и активному рынку NFT в Южной Корее, стейблкоины в южнокорейской воны могут служить ончейн-валютой для систем начисления баллов или транзакций с игровыми предметами. Это повысит уровень соответствия нормативным требованиям и увеличит удержание пользователей в игровых экосистемах.









Интегрированные с существующей в Корее инфраструктурой KYC , стейблкоины южнокорейской воны могут обеспечить быстрые платежи по всей Восточной Азии, включая коридоры денежных переводов в Японию, Тайвань и Гонконг. Это может способствовать глобальной экспансии корейских брендов за счет предоставления стабильного и эффективного платежного решения.









Некоторые банки тестируют использование стейблкоинов для межбанковского клиринга, стремясь соединить традиционные внутренние банковские системы с ончейн-активами. Это создаст альтернативы на основе блокчейна для расчетов B2B и валютных потоков.





Несмотря на четкое направление регулирования и многообещающие перспективы, остается несколько проблем:





Интеграция технического и финансового аудита является сложной задачей: Банки должны тесно сотрудничать с командами блокчейна для создания верифицируемых и удобных для регуляторов систем резервирования.

Высокие капитальные барьеры для эмиссии: Стартапы могут столкнуться с трудностями при вхождении в эту сферу, что потенциально может привести к олигополистическому рынку стейблкоинов.

Сохраняются пробелы в правоприменении: Некоторые зарубежные платформы могут продолжать предлагать услуги для не утвержденных стейблкоинов, привязанных к вону, что затрудняет полный регуляторный контроль.









Введение регулирования стейблкоинов является важным шагом в формировании политики Южной Кореи в отношении цифровых активов. Это не только усиливает защиту активов инвесторов, но и дает четкий сигнал к входу на рынок для банков и инновационных проектов. С глобальной точки зрения, Южная Корея стремится создать комплексную экосистему, сочетающую в себе соответствующие требованиям стейблкоины, институциональную поддержку и поддающуюся аудиту технологическую реализацию. Эта гонка касается не только финансовых инноваций – она призвана стимулировать развитие цифровой экономики Кореи и повысить ее конкурентоспособность в сфере международных платежей. Тот, кто возьмет на себя лидерство, вполне может задать тон глобальному ландшафту стейблкоинов, что делает это развитие достойным пристального внимания.





Как ведущая глобальная платформа для торговли цифровыми активами, MEXC внимательно следит за прогрессом корейских инициатив в области стейблкоинов. MEXC стремится предоставлять высококачественные услуги по торговле и обеспечению ликвидности для проектов, соответствующих требованиям, поддерживая их быстрое внедрение и рост на глобальных рынках. Благодаря обширным ресурсам экосистемы и технологическим преимуществам, MEXC становится важным мостом между инновационными проектами и пользователями по всему миру.



