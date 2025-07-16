Узнайте всё о предстоящем "обновлении Ethereum Shanghai": Почему его так ждут?





Прежде всего, «Обновление Shanghai» Эфириума не имеет существенного отношения к Шанхаю, оно просто принимает название «Shanghai». Проще говоря, «Обновление Shanghai» можно понимать как название версии обновления технологии Ethereum.





Кроме того, мы все знаем, что Ethereum как публичная сеть была обновлена с версии 1.0 до версии 2.0 в 2022 году, и это шанхайское обновление является важным обновлением до версии 2.0.





Так почему же это обновление привлекает внимание и называется крупным обновлением? Мы можем найти ответ в изменениях до и после обновления.













До обновления Shanghai в Ethereum был завершен метод генерации от майнинга (PoW) до стейкинга (PoS).













Добавлены три основных протокола Ethereum:



EIP-4895: Обеспечение более гибкого механизма стейкинга .



EIP-3855: направлен на увеличение скорости транзакций в сети Ethereum.



EIP-3860: направлен на снижение комиссий за транзакции.







Это помогает улучшить опыт использования сети Ethereum в таких приложениях, как DeFi и NFT, а также повышает удобство использования и привлекательность экосистемы Ethereum.









До обновления:





залога (PoS) перед апгрейдом в экологическую цепочку Ethereum заложено большое количество ETH, и нет дохода, который можно было бы вывести. Из-заперед апгрейдом в экологическую цепочку Ethereum заложенои нет дохода, который можно было бы вывести.





После обновления:





ETH, заложенный в Ethereum, и доход может вероятно быт снят . заложенный в Ethereum,





В целом, мы можем понять, что листинговые компании блокируют некоторые акции на срок до двух лет. Когда компания завершит технологические инновации, эти акции будут выпущены на рынок вместе с дивидендами.









Это Обновление Shanghai повлияет на всю экономическую экологию всей сети Ethereum.









Подъем NFT можно проследить до 2021 года. Благодаря безумному созданию NFT в 2021 и начале 2022 года экологическая сеть Ethereum приобрела хороший пользовательский опыт и высокие комиссии за газ. Это обновление повысит скорость транзакций ETH и снизит транзакционные издержки, а также, несомненно, снова повысит способность экосистемы NFT «поглощать золото». Это возможность получить доход от инвестиций в проекты NFT и Web3.0.









Когда стоимость использования ETH снизится и появятся собственные технические инновации, эндогенная ценность ETH будет постоянно улучшаться. Вот почему с начала года цена ETH выросла примерно с 1200 долларов до 1800 долларов, увеличившись примерно на 50%.













Ethereum пообещает ETH создать механизм ограничения вывода средств:





В каждую эпоху примерно каждые 6,4 минуты только 6 валидаторов могут вывести заложенный ETH. Максимум 1350 валидаторов выходят из стейкинга каждый день. Исходя из этой оценки, после обновления Shanghai, Ethereum позволяет выводить не более 43 200 ETH каждый день.





Стейкинг "хеджирование":





Основные протоколы ETH2.0 обеспечивают минимальную APY (годовую доходность) около 4,8%, и есть еще много возможностей для роста. Если залогодатель отказывается от участия, вполне вероятно, что значительное количество пользователей хлынет в залог.













