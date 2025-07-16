1. Что такое обновление Ethereum Shanghai? Прежде всего, «Обновление Shanghai» Эфириума не имеет существенного отношения к Шанхаю, оно просто принимает название «Shanghai». Проще говоря, «Обновление S1. Что такое обновление Ethereum Shanghai? Прежде всего, «Обновление Shanghai» Эфириума не имеет существенного отношения к Шанхаю, оно просто принимает название «Shanghai». Проще говоря, «Обновление S
Обучение/Анализ рынка/Анализ актуальных тем/Узнайте всё...о так ждут?

Узнайте всё о предстоящем "обновлении Ethereum Shanghai": Почему его так ждут?

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Новости отрасли#Новички#Ethereum#Базовые концепции
DeFi
DEFI$0.001414-16.28%
NFT
NFT$0.000000419-2.55%
Эфириум
ETH$3,832.7-11.75%
MX Token
MX$2.4956-5.69%


1. Что такое обновление Ethereum Shanghai?


  • Прежде всего, «Обновление Shanghai» Эфириума не имеет существенного отношения к Шанхаю, оно просто принимает название «Shanghai». Проще говоря, «Обновление Shanghai» можно понимать как название версии обновления технологии Ethereum.

  • Кроме того, мы все знаем, что Ethereum как публичная сеть была обновлена с версии 1.0 до версии 2.0 в 2022 году, и это шанхайское обновление является важным обновлением до версии 2.0.

Так почему же это обновление привлекает внимание и называется крупным обновлением? Мы можем найти ответ в изменениях до и после обновления.

2. До обновления и после обновления


2.1 Фон обновленя


До обновления Shanghai в Ethereum был завершен метод генерации от майнинга (PoW) до стейкинга (PoS).

2.2 Эволюция


2.2.1 Технические аспекты


  • Добавлены три основных протокола Ethereum:

    • EIP-4895: Обеспечение более гибкого механизма стейкинга.

    • EIP-3855: направлен на увеличение скорости транзакций в сети Ethereum.

    • EIP-3860: направлен на снижение комиссий за транзакции.

Это помогает улучшить опыт использования сети Ethereum в таких приложениях, как DeFi и NFT, а также повышает удобство использования и привлекательность экосистемы Ethereum.

2.2.2 Экономические аспекты


  • До обновления:

Из-за залога (PoS) перед апгрейдом в экологическую цепочку Ethereum заложено большое количество ETH, и нет дохода, который можно было бы вывести.

  • После обновления:

ETH, заложенный в Ethereum, и доход может вероятно быт снят.

В целом, мы можем понять, что листинговые компании блокируют некоторые акции на срок до двух лет. Когда компания завершит технологические инновации, эти акции будут выпущены на рынок вместе с дивидендами.

3. Влияние обновления Shanghai


Это Обновление Shanghai повлияет на всю экономическую экологию всей сети Ethereum.

3.1 Возрождение NFT?


Подъем NFT можно проследить до 2021 года. Благодаря безумному созданию NFT в 2021 и начале 2022 года экологическая сеть Ethereum приобрела хороший пользовательский опыт и высокие комиссии за газ. Это обновление повысит скорость транзакций ETH и снизит транзакционные издержки, а также, несомненно, снова повысит способность экосистемы NFT «поглощать золото». Это возможность получить доход от инвестиций в проекты NFT и Web3.0.

3.2 Увеличение эндогенной стоимости ETH


Когда стоимость использования ETH снизится и появятся собственные технические инновации, эндогенная ценность ETH будет постоянно улучшаться. Вот почему с начала года цена ETH выросла примерно с 1200 долларов до 1800 долларов, увеличившись примерно на 50%.


3.3 Запуск ETH?


  • Ethereum пообещает ETH создать механизм ограничения вывода средств:

В каждую эпоху примерно каждые 6,4 минуты только 6 валидаторов могут вывести заложенный ETH. Максимум 1350 валидаторов выходят из стейкинга каждый день. Исходя из этой оценки, после обновления Shanghai, Ethereum позволяет выводить не более 43 200 ETH каждый день.

  • Стейкинг "хеджирование":

Основные протоколы ETH2.0 обеспечивают минимальную APY (годовую доходность) около 4,8%, и есть еще много возможностей для роста. Если залогодатель отказывается от участия, вполне вероятно, что значительное количество пользователей хлынет в залог.

4. Что обновление Shanghai означает для пользователей MEXC?


4.1 Пользователи MEXC, которые уже владеют ETH


  • Для пользователей MEXC, которые уже владеют ETH, поскольку у ETH есть ожидания повышения, это хороший выбор, чтобы продолжать удерживать и использовать сбережения MEXC для получения большего дохода ETH.

  • В то же время, стейкинг ETH для получения двойного дохода BETH + MX, вы можете наслаждаться сверхвысоким ожиданием повышения стоимости спота MX.

4.2 Пользователи MEXC, которые еще не владеют ETH


В MEXC вы можете получить ETH. В то же время благодаря этому «Обновлению Shanghai» MEXC также предоставит вам финансовые услуги высочайшего качества, независимо от того, покупаете ли вы NFT или инвестируете в проекты Web3.0.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое децентрализованные финансы (DeFi)?

Что такое децентрализованные финансы (DeFi)?

В 2020 году начался расцвет DeFi, а в 2021 году рынок зажег DeFi Summer. В 2022 году общая стоимость блокировки достигла исторического максимума – 219,47 млрд. долл. Итак, что же такое децентрализован

Что такое децентрализованное кредитование?

Что такое децентрализованное кредитование?

Как и DEX, децентрализованное кредитование также является одним из ключевых компонентов DeFi. Если &#34;лето DeFi&#34; 2020 года было подогрето конкуренцией между различными DEX, вызвавшей гонку ликви

Что такое децентрализованная биржа?

Что такое децентрализованная биржа?

Известные биржи, такие как MEXC, Binance, Coinbase и другие, относятся к категории централизованных бирж (CEX). И наоборот, существуют децентрализованные биржи, обычно называемые DEX.1. Различия между

Что такое Ethereum?

Что такое Ethereum?

Ethereum, часто называемый &#34;компьютером мира&#34;, представляет собой глобальную децентрализованную вычислительную инфраструктуру с открытым исходным кодом, в которой могут выполняться программы,

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов