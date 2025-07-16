KiloEx – это децентрализованная биржа (бессрочная DEX), ориентированная на торговлю бессрочными контрактами. Ее цель – предоставить пользователям удобный и эффективный опыт торговли, повышая стабильноKiloEx – это децентрализованная биржа (бессрочная DEX), ориентированная на торговлю бессрочными контрактами. Ее цель – предоставить пользователям удобный и эффективный опыт торговли, повышая стабильно
KiloEx: От бесшовной торговли до инноваций в механизмах, переосмысление концепции бессрочной DEX

16 июля 2025 г.
KiloEx – это децентрализованная биржа (бессрочная DEX), ориентированная на торговлю бессрочными контрактами. Ее цель – предоставить пользователям удобный и эффективный опыт торговли, повышая стабильность и надежность транзакций за счет инновационных механизмов. KiloEx поддерживает несколько блокчейнов, включая BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko и Base.

KiloEx использует разницу в ставках финансирования для привязки цен бессрочных контрактов к спотовым ценам, обеспечивая стабильность цен. Торгуя на платформе KiloEx, пользователи могут воспользоваться следующими преимуществами:

  • Не нужны нативные газовые токены: Поддерживает платежи за газ с помощью USDT или USDC, устраняя необходимость в дополнительных конвертациях.
  • Плавные транзакции без газа: Отсутствие громоздких процессов подписания транзакций, что обеспечивает удобство торговли.
  • Эффективное исполнение, сравнимое с CEX: Оптимизированная технология повышает скорость торговли и эффективность взаимодействия.

Согласно официальным данным, общий объем торгов на KiloEx превысил 36 миллиардов долларов, а открытый интерес – 8 миллионов долларов (в том числе 24-часовой открытый интерес составил почти 1,3 миллиона долларов). Платформа насчитывает около 8 миллионов пользователей, а ее сообщество в Telegram выросло до более чем 1 миллиона участников.


1. Основные функции и преимущества KiloEx


KiloEx предлагает полностью децентрализованный протокол бессрочных фьючерсов, поддерживающий торговлю с кредитным плечом до 125x для более чем 70 криптоактивов, включая BTC, ETH, мемкоины, токены DeFi, активы, связанные с искусственным интеллектом, и торговые пары на Форекс. Благодаря уникальной модели пула ликвидности Vault, KiloEx повышает эффективность использования ликвидности и обеспечивает стабильную доходность.

1.1 Архитектура с двумя пулами для снижения риска


KiloEx заменяет традиционную модель книги ордеров инновационной системой с двумя пулами. Это позволяет пользователям торговать напрямую с пулами ликвидности в режиме реального времени. Она также устраняет проскальзывание и снижает риски ликвидности, вызванные односторонним движением рынка.

1.2 Инновационный механизм распределения доходов


  • Разделение комиссии: 30% торговых комиссий пользователей направляются в хранилище, а оставшаяся часть используется для выплат и развития экосистемы.
  • Вознаграждение за стейкинг: Стейкеры базового пула получают долю торговых комиссий, а долгосрочное накопление буферного пула обеспечивает конкурентоспособную доходность даже на медвежьих рынках, превосходящую показатели основных агрегаторов доходности.
Фиксируя доходы от возврата денег с помощью смарт-контрактов, KiloEx привлекает широкую сеть партнеров, обеспечивая экспоненциальный рост пользователей платформы.

1.3 Удобный для новичков и интуитивно понятный дизайн


KiloEx обладает упрощенным торговым интерфейсом, рассчитанным на новичков. Он скрывает сложные параметры и позволяет открывать и закрывать позиции всего за три шага. В случае риска ликвидации реализован механизм частичной ликвидации, чтобы пользователи не потеряли всю основную сумму.


1.4 Hybrid Vault (Гибридное хранилище) обеспечивает ликвидность по нескольким активам


Hybrid Vault позволяет пользователям предоставлять ликвидность в нескольких типах активов, оптимизируя структуру капитала и обеспечивая реальную и существенную доходность для LST и других основных активов. Hybrid Vault состоит из двух частей: USDT составляет половину от общей стоимости хранилища, а другая половина состоит из активов, не относящихся к USDT. Такая высокая доходность обеспечивается за счет торговых комиссий, вносимых пользователями в рамках модели Vault.

1.5 Развертывание нескольких сетей для бесперебойной кроссчейн торговли


KiloEx поддерживает множество блокчейнов, включая BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko и Base. Благодаря встроенному кроссчейн мосту пользователи могут беспрепятственно переключаться между сетями. В будущем KiloEx планирует расширить свою деятельность на другие публичные сети, такие как Solana.

2. Как купить токены KiloEx на MEXC


KILO – это нативный токен платформы KiloEx, общее предложение которого составляет 1 миллиард. Он предоставляет пользователям множество преимуществ, включая участие в управлении платформой, разделение торговой комиссии и вознаграждение за стейкинг. Более подробно о токеномике KiloEx читайте в статье «KiloEx: Создание децентрализованной торговой платформы с инновационной экономикой токенов».

MEXC официально включила KILO в листинг спотовой и фьючерсной торговли, что позволяет пользователям торговать токеном с чрезвычайно низкими комиссиями.

Шаги для покупки KILO на MEXC:
1）Откройте приложение МЕХС и войдите в аккаунт или посетите официальный сайт MEXC.
2）В строке поиска найдите KILO, затем выберите спотовуюилифьючерсную торговлю.
3）Выберите тип ордера, введите количество, цену и завершите сделку.

Являясь ведущей мировой биржей цифровых активов, MEXC предлагает низкие торговые комиссии, высокоскоростные транзакции, широкий охват активов и высокую ликвидность, помогая инвесторам использовать возможности быстро развивающегося криптовалютного рынка.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является консультацией по вопросам инвестиций, налогообложения, юридических, финансовых, бухгалтерских или любых других услуг, а также не является рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет эту информацию только для справочных целей и не предоставляет инвестиционных рекомендаций. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете риски, связанные с инвестированием, и действуйте с осторожностью. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


