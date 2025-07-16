KiloEx: От бесшовной торговли до инноваций в механизмах, переосмысление концепции бессрочной DEX





KiloEx – это децентрализованная биржа (бессрочная DEX), ориентированная на торговлю бессрочными контрактами. Ее цель – предоставить пользователям удобный и эффективный опыт торговли, повышая стабильность и надежность транзакций за счет инновационных механизмов. KiloEx поддерживает несколько блокчейнов, включая BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko и Base.





KiloEx использует разницу в ставках финансирования для привязки цен бессрочных контрактов к спотовым ценам, обеспечивая стабильность цен. Торгуя на платформе KiloEx, пользователи могут воспользоваться следующими преимуществами:





Не нужны нативные газовые токены: Поддерживает платежи за газ с помощью USDT или USDC, устраняя необходимость в дополнительных конвертациях.

Плавные транзакции без газа: Отсутствие громоздких процессов подписания транзакций, что обеспечивает удобство торговли.

Эффективное исполнение, сравнимое с CEX: Оптимизированная технология повышает скорость торговли и эффективность взаимодействия.





Согласно официальным данным, общий объем торгов на KiloEx превысил 36 миллиардов долларов, а открытый интерес – 8 миллионов долларов (в том числе 24-часовой открытый интерес составил почти 1,3 миллиона долларов). Платформа насчитывает около 8 миллионов пользователей, а ее сообщество в Telegram выросло до более чем 1 миллиона участников.













KiloEx предлагает полностью децентрализованный протокол бессрочных фьючерсов, поддерживающий торговлю с кредитным плечом до 125x для более чем 70 криптоактивов, включая BTC, ETH, мемкоины, токены DeFi, активы, связанные с искусственным интеллектом, и торговые пары на Форекс. Благодаря уникальной модели пула ликвидности Vault, KiloEx повышает эффективность использования ликвидности и обеспечивает стабильную доходность.









KiloEx заменяет традиционную модель книги ордеров инновационной системой с двумя пулами. Это позволяет пользователям торговать напрямую с пулами ликвидности в режиме реального времени. Она также устраняет проскальзывание и снижает риски ликвидности, вызванные односторонним движением рынка.









Разделение комиссии: 30% торговых комиссий пользователей направляются в хранилище, а оставшаяся часть используется для выплат и развития экосистемы.

Вознаграждение за стейкинг: Стейкеры базового пула получают долю торговых комиссий, а долгосрочное накопление буферного пула обеспечивает конкурентоспособную доходность даже на медвежьих рынках, превосходящую показатели основных агрегаторов доходности.

Фиксируя доходы от возврата денег с помощью смарт-контрактов, KiloEx привлекает широкую сеть партнеров, обеспечивая экспоненциальный рост пользователей платформы.









KiloEx обладает упрощенным торговым интерфейсом, рассчитанным на новичков. Он скрывает сложные параметры и позволяет открывать и закрывать позиции всего за три шага. В случае риска ликвидации реализован механизм частичной ликвидации, чтобы пользователи не потеряли всю основную сумму.













Hybrid Vault позволяет пользователям предоставлять ликвидность в нескольких типах активов, оптимизируя структуру капитала и обеспечивая реальную и существенную доходность для LST и других основных активов. Hybrid Vault состоит из двух частей: USDT составляет половину от общей стоимости хранилища, а другая половина состоит из активов, не относящихся к USDT. Такая высокая доходность обеспечивается за счет торговых комиссий, вносимых пользователями в рамках модели Vault.









KiloEx поддерживает множество блокчейнов, включая BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko и Base. Благодаря встроенному кроссчейн мосту пользователи могут беспрепятственно переключаться между сетями. В будущем KiloEx планирует расширить свою деятельность на другие публичные сети, такие как Solana.









«KiloEx: Создание децентрализованной торговой платформы с инновационной экономикой токенов». KILO – это нативный токен платформы KiloEx, общее предложение которого составляет 1 миллиард. Он предоставляет пользователям множество преимуществ, включая участие в управлении платформой, разделение торговой комиссии и вознаграждение за стейкинг. Более подробно о токеномике KiloEx читайте в статье





MEXC официально включила KILO в листинг спотовой фьючерсной торговли, что позволяет пользователям торговать токеном с чрезвычайно низкими комиссиями.





