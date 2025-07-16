KiloEx: Создание децентрализованной торговой платформы с инновационной экономикой токенов

KiloEx – это инновационный блокчейн-проект, направленный на создание многофункциональной децентрализованной торговой платформы. Он предлагает пользователям бесшовный, безопасный и эффективный опыт торговли криптовалютами. Помимо основных торговых функций, KiloEx интегрирует стейкинг, пулы ликвидности и механизмы вознаграждения, чтобы предоставить комплексный сервис для криптоэнтузиастов и инвесторов.
В криптовалютном и DeFi пространстве токеномика является ключевым фактором успеха проекта. KiloEx обеспечивает долгосрочную устойчивость, стимулирует участие пользователей и привлекает поставщиков ликвидности благодаря своей инновационной модели экономики токенов.
Экономика токенов KiloEx вращается вокруг двух основных токенов: KILO и xKILO. Каждый токен выполняет свою функцию, но при этом работают вместе для поддержания стабильной экосистемы платформы.
KILO: Нативный утилитарный токен платформы KiloEx, используемый для оплаты транзакций, участия в управлении, вознаграждений пользователей и многого другого.
xKILO: Непередаваемый и неликвидный токен, предназначенный в первую очередь для распределения доходов, стимулирующих механизмов и управления рисками.
xKILO играет центральную роль в механизме распределения доходов KiloEx. Когда пользователи конвертируют KILO в xKILO, они получают право на распределение доходов платформы. В частности, пользователи, участвующие в односторонних пулах стейкинга, могут получать вознаграждения в xKILO и USDT, а также долю торговых комиссий.
Распределение торговых комиссий соответствует следующей структуре:
40% направляется на развитие платформы и операционную деятельность.
30% выплачивается держателям xKILO, поощряя долгосрочное удержание и участие.
30% направляется в пулы ликвидности для обеспечения стабильности рынка и бесперебойности операций.
Совершая стейкинг xKILO, пользователи не только получают доступ к распределению доходов, но и открывают VIP-привилегии, такие как сниженные торговые комиссии и приоритетный доступ к новым функциям платформы. Такая структура поощряет долгосрочное удержание и стейкинг, способствуя созданию более здоровой экосистемы для KiloEx.
Пользователи могут выкупить свои стейканные xKILO обратно в KILO, используя настраиваемые варианты выкупа. Этот процесс позволяет пользователям выбрать процент выкупа (от 50% до 100%) и сроки (от 15 дней до 6 месяцев). Такая гибкость позволяет пользователям стратегически управлять своими вознаграждениями KILO, адаптируясь к рыночным условиям и личным инвестиционным целям.
Помимо распределения торговых комиссий, xKILO служит ключевым механизмом вознаграждения и стимулирования в KiloEx. Он используется в операциях платформы, включая вознаграждения партнеров и пользователей, а также играет важную роль в казначействе платформы и других специфических сценариях использования.
KiloEx построен на основе экосистемного полезного токена KILO и эскроу-токена xKILO с общим объемом предложения в 1 миллиард токенов. Первоначальный объем предложения составляет 21,17%, что определяется событием генерации токенов (TGE) и аирдропами токенов для участников раннего белого списка. Распределение будет следующим:
27% выделено на экосистему и будет выпущено линейно в течение четырех лет
10% распределяются через аирдроп среди лояльных пользователей
8% зарезервировано для будущих вознаграждений за стейкинг и будет выпущено в течение четырех лет
20% направлено на развитие команды и планы будущего расширения, с блокировкой на один год и трехлетним периодом выпуска
8% предназначено для частных продаж, с блокировкой на один год и трехлетним периодом выпуска
10% отводится на стратегические инвестиции, с блокировкой на один год и трехлетним периодом выпуска
5% выделяется советникам, с блокировкой на один год и трехлетним периодом выпуска
5% выделяется поставщикам ликвидности
5% выделены для эксклюзивной публичной продажи TGE через кошелек Binance
2% зарезервировано для маркетинга
Для этого аирдропа TGE, KiloEx распределит 8,5% токенов $KILO и $xKILO на BNB Chain, в то время как оставшиеся 1,5% будут распределены через будущие кампании аирдропов. В первый год с момента запуска токены команды и инвесторов останутся заблокированными, что обеспечит справедливый и ориентированный на сообщество процесс запуска.
Распределение торговых комиссий – важнейшая часть модели токеномики KiloEx. Распределяя комиссии между различными заинтересованными сторонами, платформа обеспечивает сбалансированность интересов, способствуя созданию стабильной и здоровой экосистемы.
Распределение торговых комиссий: Комиссии, уплачиваемые трейдерами, пропорционально распределяются между экосистемой платформы, держателями xKILO и пулами ликвидности. Этот механизм не только стимулирует пользователей удерживать xKILO, но и обеспечивает платформу достаточными средствами для будущего развития.
Казначейство и прибыльность платформы: Управление казначейством KiloEx позволяет трейдерам, точно предсказывающим рыночные тенденции, получать прибыль, в то время как те, кто делает неверные прогнозы, получают компенсацию маржи из казначейства. Такая конструкция обеспечивает справедливую и стабильную торговую среду при сохранении хорошо обеспеченного пула ликвидности.
Модель токеномики KiloEx призвана обеспечить устойчивость платформы и стимулировать долгосрочное участие пользователей. Сочетание KILO и xKILO не только обеспечивает ликвидность и стимулы для биржи, но и предлагает пользователям разделение доходов, управление рисками и гибкие варианты инвестирования. Поскольку децентрализованные финансы продолжают развиваться, инновационная модель KiloEx может стать отраслевым эталоном, привлекая все больше пользователей, поставщиков ликвидности и партнеров для стимулирования роста платформы.
Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является консультацией по вопросам инвестиций, налогообложения, юридических, финансовых, бухгалтерских или любых других услуг, а также не является рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет эту информацию только для справочных целей и не предоставляет инвестиционных рекомендаций. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете риски, связанные с инвестированием, и действуйте с осторожностью. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.