KiloEx: Создание децентрализованной торговой платформы с инновационной экономикой токенов

KiloEx – это инновационный блокчейн-проект, направленный на создание многофункциональной децентрализованной торговой платформы. Он предлагает пользователям бесшовный, безопасный и эффективный опыт торговли криптовалютами. Помимо основных торговых функций, KiloEx интегрирует стейкинг, пулы ликвидности и механизмы вознаграждения, чтобы предоставить комплексный сервис для криптоэнтузиастов и инвесторов.





В криптовалютном и DeFi пространстве токеномика является ключевым фактором успеха проекта. KiloEx обеспечивает долгосрочную устойчивость, стимулирует участие пользователей и привлекает поставщиков ликвидности благодаря своей инновационной модели экономики токенов.









Экономика токенов KiloEx вращается вокруг двух основных токенов: KILO и xKILO. Каждый токен выполняет свою функцию, но при этом работают вместе для поддержания стабильной экосистемы платформы.





KILO : Нативный утилитарный токен платформы KiloEx, используемый для оплаты транзакций, участия в управлении, вознаграждений пользователей и многого другого.

xKILO: Непередаваемый и неликвидный токен, предназначенный в первую очередь для распределения доходов, стимулирующих механизмов и управления рисками.













xKILO играет центральную роль в механизме распределения доходов KiloEx. Когда пользователи конвертируют KILO в xKILO, они получают право на распределение доходов платформы. В частности, пользователи, участвующие в односторонних пулах стейкинга, могут получать вознаграждения в xKILO и USDT, а также долю торговых комиссий.





Распределение торговых комиссий соответствует следующей структуре:

40% направляется на развитие платформы и операционную деятельность.

30% выплачивается держателям xKILO, поощряя долгосрочное удержание и участие.

30% направляется в пулы ликвидности для обеспечения стабильности рынка и бесперебойности операций.









Совершая стейкинг xKILO, пользователи не только получают доступ к распределению доходов, но и открывают VIP-привилегии, такие как сниженные торговые комиссии и приоритетный доступ к новым функциям платформы. Такая структура поощряет долгосрочное удержание и стейкинг, способствуя созданию более здоровой экосистемы для KiloEx.









Пользователи могут выкупить свои стейканные xKILO обратно в KILO, используя настраиваемые варианты выкупа. Этот процесс позволяет пользователям выбрать процент выкупа (от 50% до 100%) и сроки (от 15 дней до 6 месяцев). Такая гибкость позволяет пользователям стратегически управлять своими вознаграждениями KILO, адаптируясь к рыночным условиям и личным инвестиционным целям.









Помимо распределения торговых комиссий, xKILO служит ключевым механизмом вознаграждения и стимулирования в KiloEx. Он используется в операциях платформы, включая вознаграждения партнеров и пользователей, а также играет важную роль в казначействе платформы и других специфических сценариях использования.









KiloEx построен на основе экосистемного полезного токена KILO и эскроу-токена xKILO с общим объемом предложения в 1 миллиард токенов. Первоначальный объем предложения составляет 21,17%, что определяется событием генерации токенов (TGE) и аирдропами токенов для участников раннего белого списка. Распределение будет следующим:





10% распределяются через аирдроп среди лояльных пользователей

8 % зарезервировано для будущих вознаграждений за стейкинг и будет выпущено в течение четырех лет

20% направлено на развитие команды и планы будущего расширения, с блокировкой на один год и трехлетним периодом выпуска

8 % предназначено для частных продаж, с блокировкой на один год и трехлетним периодом выпуска

10% отводится на стратегические инвестиции, с блокировкой на один год и трехлетним периодом выпуска

5% выделяется советникам, с блокировкой на один год и трехлетним периодом выпуска

5 % выделяется поставщикам ликвидности

5% выделены для эксклюзивной публичной продажи TGE через кошелек Binance

2% зарезервировано для маркетинга





Для этого аирдропа TGE, KiloEx распределит 8,5% токенов $KILO и $xKILO на BNB Chain, в то время как оставшиеся 1,5% будут распределены через будущие кампании аирдропов. В первый год с момента запуска токены команды и инвесторов останутся заблокированными, что обеспечит справедливый и ориентированный на сообщество процесс запуска.













Распределение торговых комиссий – важнейшая часть модели токеномики KiloEx. Распределяя комиссии между различными заинтересованными сторонами, платформа обеспечивает сбалансированность интересов, способствуя созданию стабильной и здоровой экосистемы.





Распределение торговых комиссий: Комиссии, уплачиваемые трейдерами, пропорционально распределяются между экосистемой платформы, держателями xKILO и пулами ликвидности. Этот механизм не только стимулирует пользователей удерживать xKILO, но и обеспечивает платформу достаточными средствами для будущего развития.

Казначейство и прибыльность платформы: Управление казначейством KiloEx позволяет трейдерам, точно предсказывающим рыночные тенденции, получать прибыль, в то время как те, кто делает неверные прогнозы, получают компенсацию маржи из казначейства. Такая конструкция обеспечивает справедливую и стабильную торговую среду при сохранении хорошо обеспеченного пула ликвидности.









Модель токеномики KiloEx призвана обеспечить устойчивость платформы и стимулировать долгосрочное участие пользователей. Сочетание KILO и xKILO не только обеспечивает ликвидность и стимулы для биржи, но и предлагает пользователям разделение доходов, управление рисками и гибкие варианты инвестирования. Поскольку децентрализованные финансы продолжают развиваться, инновационная модель KiloEx может стать отраслевым эталоном, привлекая все больше пользователей, поставщиков ликвидности и партнеров для стимулирования роста платформы.



