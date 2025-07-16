KernelDAO: Новатор в области рестейкинга, повышающий эффективность капитала в Web3





MEXC рада объявить об официальном листинге KERNEL на споте и фьючерсах 14 апреля 2025 года. Подробное расписание представлено ниже:





Спотовая торговля KERNEL/USDT : 15:00, 14 апреля 2025 года (МСК) : 15:00, 14 апреля 2025 года (МСК)

Фьючерсная торговляя KERNELUSDC: 15:20, 14 апреля 2025 года (МСК) : 15:20, 14 апреля 2025 года (МСК)





Депозиты токена KERNEL теперь доступны на MEXC. Пользователи могут заранее вносить депозиты токенов KERNEL для подготовки к торговле. Пользователи могут заранее вносить депозиты токенов KERNEL для подготовки к торговле.





Кроме того, мы приглашаем вас принять участие в событии KERNEL Airdrop+ на MEXC. Выполняйте задания по депозиту и торговле, чтобы разделить призовой фонд в 135 000 USDT.









KernelDAO – это новаторский протокол рестейкинга, который меняет экосистему Proof-of-Stake (PoS). Разблокируя общую безопасность и создавая дополнительные возможности для получения прибыли, KernelDAO значительно повышает эффективность капитала, обеспечивая экономически эффективную безопасность децентрализованных сетей.





На сегодняшний день KernelDAO применяется в более чем 10 блокчейн-экосистемах, включая Ethereum, BNB Chain, Arbitrum и Optimism, а общая стоимость блокировки (TVL) превышает 2 миллиарда долларов, и эта цифра продолжает неуклонно расти.





Инфраструктура KernelDAO построена на трех основных продуктах:





Kernel: Ведущая инфраструктура рестейкинга в BNB Chain, которая всего за три месяца после запуска превысила объем TVL в 660 миллионов долларов, поддерживая среднемесячный темп роста на уровне 40%.





Kelp LRT: Второй по величине протокол рестейкинга ликвидных токенов (LRT) в экосистеме Ethereum, в котором на сегодняшний день задействовано более 600 000 ETH.





Gain: Токенизированное решение для вознаграждений, разработанное для того, чтобы помочь пользователям максимизировать потенциал заработка и получить беспрепятственный доступ к аирдропам высшего уровня. Благодаря интуитивно понятной модели вознаграждений рыночная капитализация Gain достигла более 120 миллионов долларов в ходе органического роста.





Расширяя возможности стейкеров, разработчиков и протоколов, KernelDAO стремится продвигать следующее поколение инноваций в области рестейкинга. Ее более широкая миссия заключается в том, чтобы создать инклюзивный доступ к новым технологиям и служить основой для обеспечения безопасности децентрализованной экономики.









Токен KERNEL функционирует как единый управляющий актив в экосистемах Kernel, Kelp LRT и Gain, играя основополагающую и интегрирующую роль во всем наборе протоколов KernelDAO.





Общее предложение KERNEL ограничено 1 миллиардом токенов, а начальный объем циркулирующего предложения составляет 162 317 496 KERNEL, что составляет 16,23% от общего объема эмиссии на момент запуска.





KernelDAO использует систему распределения токенов, ориентированную на сообщество, которая соответствует основным принципам децентрализованного управления, устойчивого развития экосистемы, создания ценности в долгосрочной перспективе и справедливого распределения. Как указано в официальном документе, стратегия распределения токенов построена следующим образом:

Пользователи и сообщество (55%) 10% выделено на аирдроп 1-го сезона По 5% на 2-й и 3-й сезоны 35% зарезервировано для долгосрочных вознаграждений сообщества, которые постепенно разблокируются с течением времени Команда (20%) Подлежат 30-месячному периоду вестинга. На старте токены не выделяются. Частная продажа (20%) —— Фонд экосистемы (5%) ——













Токен KERNEL играет важную и интегрированную роль в экосистемах Kernel и Kelp. Его основные функции включают следующее:





1) Совместная безопасность через Kernel KERNEL может стейкаться пользователями для обеспечения экономической безопасности децентрализованных приложений, построенных на платформе Kernel, что способствует повышению прочности и надежности экосистемы.





2) Сокращение механизма страхования Стейканные токены KERNEL служат страховкой от инцидентов со слэшингом, в которых участвуют rsETH и другие участники протокола. Взамен стейкеры могут получить часть вознаграждения, распределяемого протоколом. Кроме того, эти стейканные токены помогают покрывать события штрафования, которые могут произойти на самой платформе Kernel, предлагая дополнительный уровень смягчения рисков при стимулировании участия через распределение вознаграждений.





3) Участие в управлении

Управление платформой Kernel : Держатели KERNEL имеют право голосовать по ключевым вопросам управления, включая сборы за протокол, условия слэшинга и другие параметры, связанные с платформой.

Управление Kelp LRT и Gain: Держатели токенов могут участвовать в управленческих решениях по всей экосистеме, включая выбор и ребалансировку активно валидируемых сервисов (AVS), предложения операторов и другие стратегические инициативы.





По сути, KERNEL служит как основой управления, так и механизмом повышения экономической безопасности экосистем Kernel и Kelp, что делает его важнейшим компонентом децентрализованного развития инфраструктуры в долгосрочной перспективе.









В 2024 году KernelDAO успешно привлекла 10 миллионов долларов стратегического финансирования, возглавляемого известными институциональными инвесторами, включая Binance Labs, Laser Digital, SCB Limited и Hypersphere Ventures.





Кроме того, KernelDAO запустила стратегический фонд экосистемы в размере 40 миллионов долларов при поддержке ключевых инвестиционных партнеров, таких как Laser Digital, SCB Limited, Hypersphere Ventures и Cypher Capital. Этот фонд предназначен для ускорения разработки более 45 инновационных проектов, в которые будет интегрирована инфраструктура рестайлинга Kernel, что еще больше повысит полезность KERNEL и расширит его присутствие в экосистеме BNB Chain.









KernelDAO занимает стратегически выгодное положение, чтобы воспользоваться рядом новых рыночных возможностей, включая:





Предоставление решений для рестейкинга ликвидности для Ethereum и других ведущих блокчейн-активов;

Создание надежной инфраструктуры для рестейкинга в экосистемах 1 уровня, таких как BNB Chain, с планами расширения на дополнительные блокчейн-сети;

Содействие конвергенции DeFi, CeFi и традиционных финансов через разработку токенизированного DeFi, CeDeFi и интеграции реальных активов (RWA).





Постоянно разрабатывая устойчивые инновационные продукты и инфраструктуру, KernelDAO стремится изменить ландшафт DeFi и создать устойчивый долгосрочный эффект для участников своей экосистемы.









Если вы ищете торговую платформу, которая предлагает высокую ликвидность, низкие комиссии, гибкое кредитное плечо и безопасный, удобный пользовательский интерфейс, MEXC – ваш идеальный выбор. MEXC станет первой биржей, на которой токен KERNEL пройдет листинг для торговли на споте, так и на фьючерсах. Выполните три простых шага, чтобы начать торговать KERNEL на MEXC:





1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт

2) Введите «KERNEL» в строку поиска и выберите торговую пару на споте или фьючерсах

3) Выберите тип ордера, укажите количество и цену и разместите ордер.







