Токеномика Kaspa: Честный запуск, постепенное халвинг-снижение и устойчивое распределение





Экономика токенов Kaspa – это жизненно важный компонент экосистемы, призванный способствовать справедливому распределению, децентрализации и устойчивости в долгосрочной перспективе. Модель выпуска токенов основана на основных принципах, заложенных Сатоши Накамото в Bitcoin, и в то же время устраняет недостатки традиционного распределения токенов в блокчейне благодаря инновационным механизмам халвинга и справедливому процессу майнинга.









Общее предложение токена Kaspa (торговая пара: *URLS-KAS_USDT*) составляет 28,7 миллиардов токенов, а для регулирования эмиссии используется модель постепенного сокращения эмиссии. В отличие от четырехлетнего цикла халвинга Bitcoin, Kaspa применяет плавное ежемесячное снижение по формуле (1/2)^(1/12), что составляет примерно 8,33% и приводит к ежегодному снижению награды за блок на 50%. Такая структура сохраняет дефляционный эффект халвинга, при этом избегая резких рыночных потрясений, вызванных внезапным снижением эмиссии.









Kaspa была запущена в ноябре 2021 года без предварительного майнинга, предварительной продажи и частных распределений. Все токены распределяются исключительно через майнинг, что обеспечивает справедливый и прозрачный процесс распределения токенов. Первоначально для майнинга использовалось оборудование CPU, а по мере развития проекта участники сообщества разработали программное обеспечение для майнинга на GPU, чтобы еще больше демократизировать доступ и участие.









Архитектура блокчейна Kaspa поддерживает генерацию блоков за доли секунды, что значительно снижает волатильность вознаграждения и повышает целесообразность одиночного майнинга. Это позволяет майнерам с меньшей вычислительной мощностью получать стабильную прибыль без необходимости вступать в крупные майнинговые пулы. В результате протокол снижает риск централизации майнинга и усиливает децентрализацию и безопасность сети.









Майнинг на процессорах: В первый месяц после запуска сети майнинг осуществлялся в основном с помощью процессоров. Это обеспечило первым членам сообщества доступный вход в сеть и возможность участвовать в ней с самого начала.





Майнинг на GPU: В декабре 2021 года члены сообщества Kaspa представили первое программное обеспечение для майнинга на GPU, что значительно повысило эффективность майнинга и привлекло более широкую базу участников.





Майнинг на FPGA: Последующие усовершенствования привели к постепенному внедрению майнинга на FPGA (Field-Programmable Gate Array), что еще больше увеличило хэш-мощность сети и эффективность работы.





ASIC-майнинг: Апрель 2023 года ознаменовал начало эры ASIC для Kaspa: компания IceRiver выпустила первые майнеры на специализированных интегральных схемах (ASIC), оптимизированные для протокола Kaspa, что позволило выйти на новый уровень производительности и масштабируемости майнинговых операций.









Нативный токен Kaspa, KAS , распределяется исключительно через майнинг, избегая предварительных продаж и частных распределений, которые могут привести к централизации и неравному доступу. Эта справедливая и прозрачная модель распределения гарантирует, что все майнеры имеют равные возможности заработать токены, укрепляя доверие сообщества и способствуя созданию более децентрализованной сети. Механизм постепенного сокращения эмиссии дополнительно поддерживает устойчивость стоимости в долгосрочной перспективе, обеспечивая контролируемое предложение токенов с течением времени.









Токен KAS функционирует не только как средство обмена, но и как ключевой механизм стимулирования в экосистеме Kaspa. Майнеры получают вознаграждение KAS за использование вычислительных ресурсов для обеспечения безопасности сети, а пользователи используют KAS для проведения транзакций и оплаты комиссии сети. Ожидается, что по мере развития экосистемы токен будет играть все более важную роль в дополнительных сценариях использования, включая смарт-контракты, децентрализованные финансы (DeFi) и более широкие приложения Web3, что повысит его общую полезность и ценностное предложение.









В основе токеномики Kaspa лежат принципы справедливости и устойчивости, основанные на первоначальных принципах дизайна Bitcoin, а также инновационные механизмы эмиссии и методы майнинга для достижения большей децентрализации и более широкого участия. Его модель токенов не только обеспечивает прочный фундамент для экосистемы Kaspa, но и предлагает ценные идеи и рекомендации для дальнейшего развития технологии блокчейн.



