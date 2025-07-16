1. Что такое KAITO AI？ На быстрорастущем криптовалютном рынке фрагментация информации представляет собой серьезную проблему для инвесторов. Чтобы решить эту проблему, бывший количественный трейдер Cit1. Что такое KAITO AI？ На быстрорастущем криптовалютном рынке фрагментация информации представляет собой серьезную проблему для инвесторов. Чтобы решить эту проблему, бывший количественный трейдер Cit
Kaito AI: создание интеллектуальной информационной платформы для Web3

16 июля 2025 г.MEXC
1. Что такое KAITO AI？


На быстрорастущем криптовалютном рынке фрагментация информации представляет собой серьезную проблему для инвесторов. Чтобы решить эту проблему, бывший количественный трейдер Citadel Ху Юй основал платформу Kaito AI. Используя технологию искусственного интеллекта, платформа собирает информацию из X, Discord, различных форумов управления и других источников, предоставляя инвесторам всестороннюю оперативную информацию в режиме реального времени. Ее называют «Google и Bloomberg Terminal» для криптовалютного мира.

2. Программа стимулирования сообщества Kaito AI и эмиссия NFT


Для дальнейшего развития сообщества и поощрения участия пользователей Kaito AI ввела систему баллов под названием «Yap». Пользователи могут зарабатывать очки Yap, повышая уровень своих знаний, создавая качественный контент и взаимодействуя с другими пользователями платформы. Согласно официальным заявлениям, платформа планирует раздать вознаграждения на общую сумму 150 ETH первой 1 000 пользователей, что еще больше активизирует сообщество.

В дополнение к поощрительным токенам Kaito AI также запустила коллекцию генезисных NFT. Эти NFT не только обладают коллекционной ценностью, но и могут предложить держателям дополнительные экономические выгоды за счет будущих распределений токенов, укрепляя привлекательность экосистемы платформы.

3. Yap: Токенизация внимания


Токен KAITO служит не только средством совершения транзакций в рамках платформы, но и механизмом, позволяющим владельцам влиять на поток информации в экосистеме InfoFi. Ключевое приложение, Kaito Connect, позволяет пользователям голосовать за проекты, используя баллы Yap, при этом проекты, набравшие наибольшее количество голосов, отображаются на панели Kaito Mindshare. Хотя на первых порах были случаи, когда проекты давали взятки держателям Yap за голоса, со временем эта практика уменьшилась, поскольку циклы голосования сократились. Качественные проекты естественным образом привлекают к себе внимание после освещения.

Yap токенизирует внимание, являясь мерой влияния создателя. Пользователи могут использовать Yap для поиска ценных источников информации, а бренды – для выявления аутентичных, влиятельных создателей. Платформа оценивает влияние Yap по трем основным показателям:

  • Объем тематически релевантного контента: Количество сообщений, посвященных соответствующей тематике.
  • Вовлеченность, взвешенная по репутации: Взаимодействие с «Внутренним кругом Yappers» приносит более высокие баллы.
  • Качество контента: Оригинальность и глубина – ключевые факторы для получения более высоких баллов.

4. Токеномика и история финансирования Kaito AI


В качестве основного компонента своей экосистемы Kaito AI собирается запустить свой собственный токен KAITO. Этот токен будет служить основополагающим строительным блоком для сети InfoFi (Information Finance) с общим запасом в один миллиард токенов. Примерно 54% от общего объема выпуска выделено сообществу для развития экосистемы, первоначальных требований сообщества и будущих стимулов.

Токен KAITO будет использоваться для управления, стейкинга и в качестве средства оплаты услуг платформы. Его смарт-контракт развернут на блокчейне Base, Ethereum 2 уровня, что повышает скорость транзакций и снижает затраты.

С момента своего создания Kaito AI получил поддержку от нескольких известных венчурных компаний, включая Dragonfly, Mirana и Folius Ventures. На сегодняшний день проект успешно завершил два значительных раунда финансирования:

Февраль 2023 года: Kaito AI привлекла 5,3 млн $ при оценке в 40 млн $ во главе с Dragonfly.
Июнь 2023 года: Компания привлекла еще 5,5 млн $, в результате чего ее рыночная оценка достигла 87,5 млн $.

5. Заключение


С наступлением эры Web3 доступ к информации и ее использование становятся критически важными для достижения успеха в криптовалютных инвестициях. Kaito AI использует искусственный интеллект для консолидации и анализа разрозненных данных, предлагая инвесторам более полные и точные инструменты исследования. После официального выпуска токена KAITO, Kaito AI станет важным инструментом для криптоинвесторов, повышая ценность и вовлеченность в экосистему Web3.


