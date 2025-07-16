KAI Battle of Three Kingdoms: Инновационное сочетание стратегической карточной игры и блокчейна

KAI Battle of Three Kingdoms (далее – KAI Battle) – это стратегическая карточная игра в жанре авто-баттлера, разработанная на основе классической IP SEGA – Sangokushi Taisen (Battle of Three Kingdoms), с целью предложить игрокам свежий опыт стратегических сражений эпохи Трех царств.









Battle of Three Kingdoms – это блокчейн-стратегия с карточным геймплеем, совместно разработанная компаниями Double Jump Tokyo и SEGA. Проект официально получил лицензию на использование классической аркадной IP SEGA – Sangokushi Taisen (впервые выпущенной в 2005 году) и был адаптирован под несколько платформ: PC, iOS и Android.













Игра сохраняет основную механику Sangokushi Taisen – авто-бои в три раунда с акцентом на «интеллектуальное противостояние». Игрокам не требуются сложные действия – успех зависит от грамотного выбора героев, построения команды и стратегического планирования. Бои проходят автоматически, а значит, именно ранние стратегические решения определяют исход, делая продуманность критически важной.









Традиционные карточные игры часто страдают от дисбаланса, связанного с редкостью карт. В KAI Battle система «набора» смещает акцент с гонки за высокоранговыми картами на стратегию. Это возвращает дух интеллектуального соперничества, позволяя даже новичкам побеждать благодаря проницательности и тактическому размещению героев.









В игре представлены два типа карт: обычные карты героев и карты «Пробужденных Полководцев» (NFT). Обычные карты зарабатываются в процессе игры и не имеют NFT-атрибутов, что позволяет участвовать всем игрокам. Карты «Пробужденных Полководцев» – это ограниченные NFT с возможностью повышения уровня, редкими иллюстрациями и уникальными навыками, объединяющие коллекционную ценность с функциональностью игрового процесса.













Первичное размещение: Игроки выставляют стартовую команду героев с общей стоимостью до 4, чтобы обеспечить устойчивую позицию в начале боя.

Фаза набора: В каждом раунде можно нанимать разные типы войск – кавалерию, лучников, пехоту и колесницы, что добавляет стратегическое разнообразие.

Автоматические бои: Сражения проходят автоматически; успех зависит от продуманного до боя распределения атакующих и оборонительных ресурсов.

Трехэтапное сражение: Бои делятся на начало, середину и завершение, причем на каждом этапе доступен набор войск и размещение. Победа достигается путем захвата города противника.









Карты «Пробужденных Полководцев» – это NFT, которые можно свободно продавать и покупать на маркетплейсе. Игроки могут продавать улучшенные карты или зарабатывать на торговле, формируя Web3-экономику, где цифровые активы напрямую связаны с игровой ценностью.









Игра активно включает различные режимы, управляемые сообществом, такие как гильдейские или альянсовые GvG-баталии, турниры, организованные игроками, и официально поддерживаемые топовые события. Участники могут получать аирдропы баллов или токенов, что способствует росту и вовлеченности сообщества.









Проект построен на платформе Oasys — блокчейне, специально разработанном для игровых экосистем, который обеспечивает высокую пропускную способность (TPS) и низкие комиссии за транзакции, гарантируя пользователям плавный и экономичный опыт.













KAI Battle представляет SGC как основу своей внутриигровой экономики. SGC – это криптовалюта, выпущенная на блокчейне Oasys. Игроки могут получать награды в SGC за участие в игре, выполнение заданий и победы в матчах. Кроме того, SGC используется для покупки внутриигровых цифровых активов, участия в аукционах и обмена на физические призы.









Игроки могут получать SGC следующими способами:





Награды за место в таблице лидеров

Награды за победы в GvG-баталиях

Участие в официальных и сообщественных турнирах

Стейкинг токенов для получения дивидендов









Покупка наборов «Пробужденных карт» для получения NFT-карт

Открытие турниров, эндгейм-режимов и других функций

Оплата регистрационных взносов за участие в мероприятиях, организованных сообществом









KAI Battle of Three Kingdoms – это стратегическая карточная игра с автоматическими боями, созданная на основе классического IP SEGA. Игра сохраняет основные черты оригинала и одновременно внедряет инновационные блокчейн-технологии. Благодаря красиво оформленным картам героев, глубокому стратегическому геймплею, честной конкурентной среде и активному сообществу, KAI Battle предлагает игрокам совершенно новый опыт стратегических сражений в эпоху Троецарствия. В дополнение, внутриигровая экономика с токеном SGC предоставляет игрокам дополнительные возможности для заработка и потенциал роста стоимости.





