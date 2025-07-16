KAI Battle of Three Kingdoms (далее – KAI Battle) – это стратегическая карточная игра в жанре авто-баттлера, разработанная на основе классической IP SEGA – Sangokushi Taisen (Battle of Three Kingdoms)KAI Battle of Three Kingdoms (далее – KAI Battle) – это стратегическая карточная игра в жанре авто-баттлера, разработанная на основе классической IP SEGA – Sangokushi Taisen (Battle of Three Kingdoms)
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/KAI Battle ...и блокчейна

KAI Battle of Three Kingdoms: Инновационное сочетание стратегической карточной игры и блокчейна

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый
Story
IP$5.713-34.33%
NFT
NFT$0.0000004194-2.44%

KAI Battle of Three Kingdoms (далее – KAI Battle) – это стратегическая карточная игра в жанре авто-баттлера, разработанная на основе классической IP SEGA – Sangokushi Taisen (Battle of Three Kingdoms), с целью предложить игрокам свежий опыт стратегических сражений эпохи Трех царств.

1. Предыстория проекта KAI Battle


Battle of Three Kingdoms – это блокчейн-стратегия с карточным геймплеем, совместно разработанная компаниями Double Jump Tokyo и SEGA. Проект официально получил лицензию на использование классической аркадной IP SEGA – Sangokushi Taisen (впервые выпущенной в 2005 году) и был адаптирован под несколько платформ: PC, iOS и Android.

2. Три ключевые инновации KAI Battle


2.1 Аркадная стратегия встречает Web3: Легко начать – сложно освоить


Игра сохраняет основную механику Sangokushi Taisen – авто-бои в три раунда с акцентом на «интеллектуальное противостояние». Игрокам не требуются сложные действия – успех зависит от грамотного выбора героев, построения команды и стратегического планирования. Бои проходят автоматически, а значит, именно ранние стратегические решения определяют исход, делая продуманность критически важной.

2.2 Система «набора» обновляет опыт коллекционных карточных игр


Традиционные карточные игры часто страдают от дисбаланса, связанного с редкостью карт. В KAI Battle система «набора» смещает акцент с гонки за высокоранговыми картами на стратегию. Это возвращает дух интеллектуального соперничества, позволяя даже новичкам побеждать благодаря проницательности и тактическому размещению героев.

2.3 Двойной формат карт: Обычные и NFT-карты


В игре представлены два типа карт: обычные карты героев и карты «Пробужденных Полководцев» (NFT). Обычные карты зарабатываются в процессе игры и не имеют NFT-атрибутов, что позволяет участвовать всем игрокам. Карты «Пробужденных Полководцев» – это ограниченные NFT с возможностью повышения уровня, редкими иллюстрациями и уникальными навыками, объединяющие коллекционную ценность с функциональностью игрового процесса.

3. Четыре ключевые особенности KAI Battle


3.1 Основные игровые модули


  • Первичное размещение: Игроки выставляют стартовую команду героев с общей стоимостью до 4, чтобы обеспечить устойчивую позицию в начале боя.
  • Фаза набора: В каждом раунде можно нанимать разные типы войск – кавалерию, лучников, пехоту и колесницы, что добавляет стратегическое разнообразие.
  • Автоматические бои: Сражения проходят автоматически; успех зависит от продуманного до боя распределения атакующих и оборонительных ресурсов.
  • Трехэтапное сражение: Бои делятся на начало, середину и завершение, причем на каждом этапе доступен набор войск и размещение. Победа достигается путем захвата города противника.

3.2 Система NFT и маркетплейс


Карты «Пробужденных Полководцев» – это NFT, которые можно свободно продавать и покупать на маркетплейсе. Игроки могут продавать улучшенные карты или зарабатывать на торговле, формируя Web3-экономику, где цифровые активы напрямую связаны с игровой ценностью.

3.3 Конкурентная экосистема сообщества


Игра активно включает различные режимы, управляемые сообществом, такие как гильдейские или альянсовые GvG-баталии, турниры, организованные игроками, и официально поддерживаемые топовые события. Участники могут получать аирдропы баллов или токенов, что способствует росту и вовлеченности сообщества.

3.4 Поддержка сети и платформы Oasys


Проект построен на платформе Oasys — блокчейне, специально разработанном для игровых экосистем, который обеспечивает высокую пропускную способность (TPS) и низкие комиссии за транзакции, гарантируя пользователям плавный и экономичный опыт.

4. Что такое SGC?


4.1 Обзор SGC


KAI Battle представляет SGC как основу своей внутриигровой экономики. SGC – это криптовалюта, выпущенная на блокчейне Oasys. Игроки могут получать награды в SGC за участие в игре, выполнение заданий и победы в матчах. Кроме того, SGC используется для покупки внутриигровых цифровых активов, участия в аукционах и обмена на физические призы.

4.3 Как заработать SGC?


Игроки могут получать SGC следующими способами:

  • Награды за место в таблице лидеров
  • Награды за победы в GvG-баталиях
  • Участие в официальных и сообщественных турнирах
  • Стейкинг токенов для получения дивидендов

4.2 Механизмы расходования SGC


  • Покупка наборов «Пробужденных карт» для получения NFT-карт
  • Открытие турниров, эндгейм-режимов и других функций
  • Оплата регистрационных взносов за участие в мероприятиях, организованных сообществом

5. Как купить токены SGC на MEXC?


KAI Battle of Three Kingdoms – это стратегическая карточная игра с автоматическими боями, созданная на основе классического IP SEGA. Игра сохраняет основные черты оригинала и одновременно внедряет инновационные блокчейн-технологии. Благодаря красиво оформленным картам героев, глубокому стратегическому геймплею, честной конкурентной среде и активному сообществу, KAI Battle предлагает игрокам совершенно новый опыт стратегических сражений в эпоху Троецарствия. В дополнение, внутриигровая экономика с токеном SGC предоставляет игрокам дополнительные возможности для заработка и потенциал роста стоимости.

Токены SGC теперь доступны на MEXC. Воспользуйтесь возможностью и торгуйте с ультранизкими комиссиями. Чтобы купить SGC на MEXC, выполните следующие шаги:

1) Войдите в приложение MEXC или на официальный сайт
2) В строке поиска найдите «SGC» и выберите спотовую или фьючерсную торговлю
3) Выберите тип ордера, введите количество и цену, подтвердите сделку

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является инвестиционным, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским или иным видом консультирования и не служит рекомендацией к покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет эту информацию только для ознакомления и не дает инвестиционных советов. Пожалуйста, полностью осознавайте риски и проявляйте осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

На рынках криптовалют ценовые колебания могут быть чрезвычайно волатильными, а прибыль или убытки могут возникнуть в мгновение ока. Для трейдеров, торгующих фьючерсами, ордера тейк-профит и стоп-лосс

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

На рынках криптовалют и деривативов торговля фьючерсами с использованием кредитного плеча является мощным, но высокорисковым инструментом. Позволяя трейдерам контролировать значительные позиции с отно

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов