Криптовалютное регулирование в июне: Законодательство США и политика Азии в центре внимания

В этом месяце произошел важный перелом в глобальном регулировании криптовалют: страны по всему миру начали проводить крупные реформы в этой области. От законодательства о стейблкоинах до регуляторных песочниц, от полной легализации до бескомпромиссного правоприменения – волна новых правил меняет подход к регулированию криптоактивов и их интеграции в национальные правовые системы. В этой статье рассматриваются последние события во Вьетнаме, США, Малайзии и Сингапуре, а также дается обзор меняющейся глобальной карты регулирования цифровых активов.
17 июня Сенат США принял закон GENIUS (Stablecoin Regulation Framework) с решающим результатом голосования 68–30, что стало первым случаем создания комплексной федеральной системы регулирования криптовалютных активов, привязанных к доллару США.
Эмитенты должны иметь высоколиквидные резервные активы, такие как доллары США или краткосрочные казначейские облигации.
Требуется ежемесячное раскрытие информации о составе резервов для обеспечения полной возможности погашения в соотношении 1:1.
Будет создана система лицензирования, вводящая формальные стандарты проверки эмитентов.
Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Палате представителей и для вступления в силу потребует одобрения президента.
Закон GENIUS закладывает правовую основу для выпуска стейблкоинов в США, сигнализируя о постепенной интеграции стейблкоинов в федеральную систему финансового регулирования. Он также имеет далеко идущие последствия для крупных эмитентов, таких как Tether и Circle.
14 июня Национальное собрание Вьетнама приняло закон «О цифровой технологической индустрии», впервые официально включив цифровые активы в нормативную базу страны. Закон вступит в силу 1 января 2026 года.
Цифровые активы подразделяются на две категории: виртуальные активы и криптоактивы.
Ценные бумаги, фиатные валюты и производные финансовые инструменты исключаются из сферы применения данного закона.
Будет разработана нормативная база, включающая стандарты классификации активов, механизмы лицензирования и пруденциальный надзор.
Закон вводит требования по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности, соответствующие руководящим принципам FATF.
Помимо цифровых активов, законодательство определяет стратегические стимулы для ИИ, полупроводников и цифровой инфраструктуры, направленные на позиционирование Вьетнама как регионального технологического хаба.
Этот шаг знаменует собой важную веху в развитии цифрового финансового регулирования во Вьетнаме, сигнализируя о его стремлении к цифровому суверенитету и модернизации регулирования. Вьетнам может стать первой страной в Юго-Восточной Азии, которая создаст комплексную правовую базу для криптоактивов.
На симпозиуме Sasana в середине июня премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим объявил о создании Центра инноваций в области цифровых активов – регуляторной «песочницы», предназначенной для обеспечения контролируемой среды для тестирования новых финансовых технологий.
Стейблкоин, поддерживаемый ринггитом (MYR).
Исследование программируемых платежных приложений.
Поддержка финансирования цепочки поставок и токенизации активов.
Премьер-министр Анвар охарактеризовал эту инициативу как «новую главу в цифровой экономике Малайзии», подтвердив приверженность правительства интеграции инфраструктуры, политики и талантов с целью позиционирования страны как регионального центра финансовых технологий. В отличие от ужесточения регуляторной политики, наблюдаемого в некоторых юрисдикциях, Малайзия придерживается более инклюзивного и благоприятного для инноваций подхода. Снижая барьеры для входа на рынок с помощью механизмов «песочницы», страна стремится стимулировать эксперименты в контролируемой среде. Ожидается, что эта стратегия привлечет больше проектов Web3 из Юго-Восточной Азии для инкубации и масштабирования на местном уровне, ускорив рост экосистемы цифровых активов.
Сингапур, который когда-то считался безопасной гаванью для криптовалютных инноваций в Азии, резко изменил свою политику, приняв в июне новые правила, изданные Валютным управлением Сингапура (MAS). Эти меры направлены на ограничение регуляторного арбитража и распространения подставных компаний, а также на приведение в соответствие со стандартами FATF для усиления соблюдения требований по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).
Все организации, не имеющие лицензии поставщика цифровых токенов (DTSP), должны прекратить предоставление услуг зарубежным клиентам до 30 июня.
Льготный период не предусмотрен: нарушения могут повлечь за собой штрафы в размере до 250 000 сингапурских долларов и лишение свободы на срок до трех лет.
MAS уже ужесточила правила в прошлом году, обязав лицензированные платформы полностью отделять активы клиентов и запретив розничное участие в стейкинге токенов. Эти последние шаги отражают более широкую тенденцию к все более строгому регулированию.
Новые правила не являются внезапной мерой, а представляют собой кульминацию долгосрочной программы регулирования MAS. В то время как компании, соблюдающие требования, могут процветать в условиях нового режима, те, кто не имеет лицензии, теперь должны искать альтернативные юрисдикции. Индустрия быстро движется в направлении большей стандартизации и централизации. Влияние этого выходит за рамки институтов. Отдельные специалисты теперь сталкиваются с повышенной неопределенностью. Некоторым из них были приостановлены рабочие визы или заявления на постоянное проживание, что свидетельствует о личных издержках ужесточения регулирования. Это может вызвать локальную утечку талантов в криптосекторе Сингапура.
От законодательного признания во Вьетнаме до принятия закона о стейблкоинах в США, от поддержки инноваций в Малайзии до ужесточения регулирования в Сингапуре – глобальная политика в отношении криптовалют вступает в явно многополярную фазу:
Страна/Регион
Выработка политики
Ключевые слова в области регулирования
Вьетнам
Юридическое признание криптоактивов
Классифицированное регулирование, AML, ясность регулирования
США
Сенат принимает закон о стейблкоинах
Требования к резервам, прозрачность, федеральная структура
Малайзия
Официально запущена регуляторная «песочница»
Местный стейблкоин, программируемые платежи, испытания технологий
Сингапур
Немедленное вступление в силу без переходного периода
Порог лицензирования, борьба с арбитражем, региональная реорганизация
Ясность регулирования становится новым фактором привлекательности: Развивающиеся рынки, такие как Вьетнам и Малайзия, привлекают технологические инновации с помощью законодательства и механизмов «песочницы».
Более строгий надзор меняет ландшафт: Изменение регулирования в Сингапуре подталкивает капитал и таланты к более благоприятным с точки зрения политики центрам, таким как Гонконг, Дубай и Япония.
Стейблкоины становятся центром внимания в области соблюдения нормативных требований: От законодательства США до испытаний на азиатских рынках, как местные, так и обеспеченные долларом США стейблкоины подпадают под структурированные нормативные рамки.
Для криптовалютной индустрии это знаменует собой переломный момент, сопряженный как с возможностями, так и с вызовами. Регулирование в настоящее время меняет глобальные пути миграции проектов, потоки капитала и стоимость соблюдения нормативных требований. В будущем способность гибко ориентироваться в различных юрисдикциях будет иметь решающее значение для выживания и роста.
