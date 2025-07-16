Криптовалютное регулирование в июне: Законодательство США и политика Азии в центре внимания

В этом месяце произошел важный перелом в глобальном регулировании криптовалют: страны по всему миру начали проводить крупные реформы в этой области. От законодательства о стейблкоинах до регуляторных песочниц, от полной легализации до бескомпромиссного правоприменения – волна новых правил меняет подход к регулированию криптоактивов и их интеграции в национальные правовые системы. В этой статье рассматриваются последние события во Вьетнаме, США, Малайзии и Сингапуре, а также дается обзор меняющейся глобальной карты регулирования цифровых активов.









17 июня Сенат США принял закон GENIUS (Stablecoin Regulation Framework) с решающим результатом голосования 68–30, что стало первым случаем создания комплексной федеральной системы регулирования криптовалютных активов, привязанных к доллару США.









Эмитенты должны иметь высоколиквидные резервные активы, такие как доллары США или краткосрочные казначейские облигации.

Требуется ежемесячное раскрытие информации о составе резервов для обеспечения полной возможности погашения в соотношении 1:1.

Будет создана система лицензирования, вводящая формальные стандарты проверки эмитентов.





Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Палате представителей и для вступления в силу потребует одобрения президента.





Circle. Закон GENIUS закладывает правовую основу для выпуска стейблкоинов в США, сигнализируя о постепенной интеграции стейблкоинов в федеральную систему финансового регулирования. Он также имеет далеко идущие последствия для крупных эмитентов, таких как Tether









14 июня Национальное собрание Вьетнама приняло закон «О цифровой технологической индустрии», впервые официально включив цифровые активы в нормативную базу страны. Закон вступит в силу 1 января 2026 года.









Цифровые активы подразделяются на две категории: виртуальные активы и криптоактивы.

Ценные бумаги, фиатные валюты и производные финансовые инструменты исключаются из сферы применения данного закона.

Будет разработана нормативная база, включающая стандарты классификации активов, механизмы лицензирования и пруденциальный надзор.

Закон вводит требования по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности, соответствующие руководящим принципам FATF.





Помимо цифровых активов, законодательство определяет стратегические стимулы для ИИ , полупроводников и цифровой инфраструктуры, направленные на позиционирование Вьетнама как регионального технологического хаба.





Этот шаг знаменует собой важную веху в развитии цифрового финансового регулирования во Вьетнаме, сигнализируя о его стремлении к цифровому суверенитету и модернизации регулирования. Вьетнам может стать первой страной в Юго-Восточной Азии, которая создаст комплексную правовую базу для криптоактивов.









На симпозиуме Sasana в середине июня премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим объявил о создании Центра инноваций в области цифровых активов – регуляторной «песочницы», предназначенной для обеспечения контролируемой среды для тестирования новых финансовых технологий.









Стейблкоин, поддерживаемый ринггитом (MYR).

Исследование программируемых платежных приложений.

Поддержка финансирования цепочки поставок и токенизации активов.





Премьер-министр Анвар охарактеризовал эту инициативу как «новую главу в цифровой экономике Малайзии», подтвердив приверженность правительства интеграции инфраструктуры, политики и талантов с целью позиционирования страны как регионального центра финансовых технологий. В отличие от ужесточения регуляторной политики, наблюдаемого в некоторых юрисдикциях, Малайзия придерживается более инклюзивного и благоприятного для инноваций подхода. Снижая барьеры для входа на рынок с помощью механизмов «песочницы», страна стремится стимулировать эксперименты в контролируемой среде. Ожидается, что эта стратегия привлечет больше проектов Web3 из Юго-Восточной Азии для инкубации и масштабирования на местном уровне, ускорив рост экосистемы цифровых активов.









Сингапур, который когда-то считался безопасной гаванью для криптовалютных инноваций в Азии, резко изменил свою политику, приняв в июне новые правила, изданные Валютным управлением Сингапура (MAS). Эти меры направлены на ограничение регуляторного арбитража и распространения подставных компаний, а также на приведение в соответствие со стандартами FATF для усиления соблюдения требований по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).









Все организации, не имеющие лицензии поставщика цифровых токенов (DTSP), должны прекратить предоставление услуг зарубежным клиентам до 30 июня.

Льготный период не предусмотрен: нарушения могут повлечь за собой штрафы в размере до 250 000 сингапурских долларов и лишение свободы на срок до трех лет.

Применение мер основано на разделе 137 Закона о финансовых услугах и рынках (FSM Act)





MAS уже ужесточила правила в прошлом году, обязав лицензированные платформы полностью отделять активы клиентов и запретив розничное участие в стейкинге токенов. Эти последние шаги отражают более широкую тенденцию к все более строгому регулированию.





Новые правила не являются внезапной мерой, а представляют собой кульминацию долгосрочной программы регулирования MAS. В то время как компании, соблюдающие требования, могут процветать в условиях нового режима, те, кто не имеет лицензии, теперь должны искать альтернативные юрисдикции. Индустрия быстро движется в направлении большей стандартизации и централизации. Влияние этого выходит за рамки институтов. Отдельные специалисты теперь сталкиваются с повышенной неопределенностью. Некоторым из них были приостановлены рабочие визы или заявления на постоянное проживание, что свидетельствует о личных издержках ужесточения регулирования. Это может вызвать локальную утечку талантов в криптосекторе Сингапура.









От законодательного признания во Вьетнаме до принятия закона о стейблкоинах в США, от поддержки инноваций в Малайзии до ужесточения регулирования в Сингапуре – глобальная политика в отношении криптовалют вступает в явно многополярную фазу:





Страна/Регион Выработка политики Ключевые слова в области регулирования Вьетнам Юридическое признание криптоактивов Классифицированное регулирование, AML, ясность регулирования США Сенат принимает закон о стейблкоинах Требования к резервам, прозрачность, федеральная структура Малайзия Официально запущена регуляторная «песочница» Местный стейблкоин, программируемые платежи, испытания технологий Сингапур Немедленное вступление в силу без переходного периода Порог лицензирования, борьба с арбитражем, региональная реорганизация





Ясность регулирования становится новым фактором привлекательности: Развивающиеся рынки, такие как Вьетнам и Малайзия, привлекают технологические инновации с помощью законодательства и механизмов «песочницы».

Более строгий надзор меняет ландшафт: Изменение регулирования в Сингапуре подталкивает капитал и таланты к более благоприятным с точки зрения политики центрам, таким как Гонконг, Дубай и Япония.

Стейблкоины становятся центром внимания в области соблюдения нормативных требований: От законодательства США до испытаний на азиатских рынках, как местные, так и обеспеченные долларом США стейблкоины подпадают под структурированные нормативные рамки.





Для криптовалютной индустрии это знаменует собой переломный момент, сопряженный как с возможностями, так и с вызовами. Регулирование в настоящее время меняет глобальные пути миграции проектов, потоки капитала и стоимость соблюдения нормативных требований. В будущем способность гибко ориентироваться в различных юрисдикциях будет иметь решающее значение для выживания и роста.



