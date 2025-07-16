Отчет о событиях в Зоне MX за июль





В июле под влиянием официального листинга спотовых Ethereum ETF и позитивных выступлений кандидата в президенты США Трампа криптовалютный рынок продемонстрировал бычий тренд, а общая рыночная капитализация медленно росла.





В июле цена MX колебалась в районе 4$. MEXC также объявила информацию о сжигании MX во 2-ом квартале 2024 года : в общей сложности было сожжено 2 232 000 токенов MX. Это еще больше стабилизировало рыночную цену MX, повысив доверие держателей. Удержание токенов MX не только позволяет инвесторам получать выгоду от роста их цены, но и участвовать в эксклюзивных ежемесячных мероприятиях, получая за это бесплатные вознаграждения в виде аирдропа. Подробную информацию о преимуществах MX вы можете найти в статье « 3 основных преимущества для держателей MX ».









В июле 2024 года платформа MEXC провела в общей сложности 175 мероприятий по аирдропу и распределила вознаграждения на сумму более 10 млн $ с APY (Годовой процентной доходности) до 50%.





Согласно статистическим данным платформы MEXC, среди всех аирдропов, проведенных в июле, три лучших токена выросли в цене более чем на 360%. Самый большой рост показал токен MSI, который вырос на 796%, за ним последовал токен ZCD с ростом в 587%. Даже самый низкий показатель в десятке лучших токенов – токен TIME, вырос на 64%, продемонстрировав хорошую доходность. Более подробную информацию о доходах токенов вы можете найти в таблице ниже.





Название проекта Время аирдропа (Время удержания MX) Рост цены в % (на 5 августа) MSI 7 июля 2024 г. 796% ZCD 25 июля 2024 г. 587% CATDOG 27 июля 2024 г. 366% WIHF 1 июля 2024 г. 102% PIVX 3 июля 2024 г. 85% NEIROETH 31 июля 2024 г. 83% HPO 25 июля 2024 г. 83% LRDS 24 июля 2024 г. 73% SYNT 10 июля 2024 г. 73% TIME 29 июля 2024 г. 64%









Launchpool и Kickstarter – это эксклюзивные бесплатные мероприятия по аирдропу для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, вам необходимо удерживать 1 000 токенов MX или более в течение 30 дней подряд или более, чтобы иметь право участвовать в этих мероприятиях.





Откройте официальный веб-сайт MEXC. В верхней части главной страницы наведите курсор на [Спот] в навигационной панели, и в выпадающем меню вы найдете ссылки для доступа к мероприятиям Launchpool и Kickstarter.













Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в мероприятиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода. Как только вы выполните все условия, вы сможете начать участвовать в этих мероприятиях. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье « Купите MX за одну минуту » и следовать шагам в руководстве для покупки.





Удерживание токенов MX не только позволяет вам бесплатно участвовать в мероприятиях по аирдропам, но и дает скидку на комиссию за фьючерсную торговлю. Если вы являетесь держателем MX, то, переведя MX на свой фьючерсный счет, вы можете использовать MX для вычета комиссии за торговлю фьючерсами USDT-M и получить скидку в размере 10%. Кроме того, платформа MEXC предлагает самые низкие в сфере комиссии за спотовую торговлю – 0% как для тейкеров, так и для мейкеров.





Торговая платформа MEXC привлекает широкий круг пользователей благодаря обширному разнообразию токенов и высокой скорости листинга. Пользователи любят платформу за высокую ликвидность, удобство использования, безопасность, стабильность и оперативность работы Службы поддержки. Платформа MEXC всегда придерживается принципа «Пользователи превыше всего», стремясь создать безопасную, стабильную и надежную торговую среду для своих пользователей.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.