Новый этап криптостратегии JPMorgan: От закрытых испытаний к открытому ончейну

По мере развития блокчейн-технологий глобальная финансовая система все активнее переходит в ончейн. Традиционные финансовые институты больше не рассматривают криптоактивы как маргинальное явление – они все чаще интегрируются в основную деятельность. В этом процессе одну из ведущих ролей играет J.P. Morgan – один из крупнейших коммерческих банков мира. В последние годы банк последовательно инвестирует в блокчейн-инфраструктуру, токенизацию активов, ончейн-расчеты и криптоплатежи институционального уровня, стремясь найти баланс между соответствием требованиям регулирования и инновациями.





В этом месяце J.P. Morgan объявил о пилотном выпуске депозитного токена «JPMD» на Base – блокчейне 2 уровня от Coinbase . Это знаменует собой новый этап в блокчейн-стратегии банка: переход от закрытых, внутренне контролируемых систем к открытому финансовому будущему на публичных блокчейнах. В данном анализе рассматривается, как J.P. Morgan ускоряет глубокую интеграцию традиционных финансов с ончейн-финансами через ключевые инициативы, такие как JPMD, в четырех направлениях: техническая реализация, регуляторное соответствие, кроссчейн-взаимодействие и продуктовая стратегия.









JPMorgan объявил о запуске внутреннего пилотного проекта по размещению JPMD (Депозитный токен JPMorgan) на блокчейне Base от Coinbase – токена-депозитного сертификата, привязанного к доллару США.









Технические особенности : В отличие от таких : В отличие от таких стейблкоинов , как USDC или USDT, JPMD напрямую привязан к банковским депозитам, что потенциально обеспечивает правовую защиту и надзор за средствами, аналогичные традиционным депозитам.

Контекст пилотного проекта: В настоящее время ограничен внутренним тестированием в JPMorgan, обслуживанием институциональных клиентов и экспериментами с трансграничными платежами, с планами по расширению доступности на рынке после получения разрешения регулирующих органов.





Запуск JPMD сигнализирует о том, что традиционные банки предоставляют легитимный доступ к средствам ончейн через свои системы обеспечения соответствия, устраняя разрыв между централизованными и децентрализованными финансами как на техническом, так и на юридическом уровне.









Высшее руководство JPMorgan проводило переговоры с рабочей группой SEC по криптовалютам о том, как безопасно и в соответствии с требованиями перенести традиционные рынки капитала на блокчейн.





Ключевые темы: Пути токенизации ценных бумаг, нормативные требования к рынкам репо ончейн и различия между депозитными токенами и стейблкоинами.

Отчетность по цифровым финансам: JPMorgan также представил свои достижения в области применения блокчейна к соглашениям о выкупе, выпуску облигаций и другим аспектам через свою платформу цифрового финансирования.





Повестка обсуждения цифровых активов JPMorgan с целевой группой SEC по криптовалютам. Источник: SEC





Эти дискуссии на высоком уровне отражают растущее признание регулирующими органами рынков капитала ончейн и подчеркивают активную роль JPMorgan в формировании регулируемого рынка ончейн.









Блокчейн-платформа JPMorgan Kinexys (ранее Onyx) в сотрудничестве с Chainlink и Ondo Finance успешно завершила первый пилот по кроссчейн-расчетам «поставка против оплаты» (DvP).





Метод пилотного проекта: Токен Министерства финансов США (OUSG), выпущенный в тестовой сети Ondo, был атомарно рассчитан синхронно с токеном расчета в сети Kinexys через протокол кроссчейн-коммуникации Chainlink.

Технический прорыв: Достигнута мультичейн синхронная расчетность и атомарность, заложена техническая основа для безопасных кроссчейн-переводов активов в будущем.





Этот рубеж знаменует собой постепенное вовлечение традиционных финансовых институтов и их лидерство в установлении стандартов «кроссчейн-взаимодействия», преодолевая проблемы фрагментации и изоляции в ончейн-финансах.









По данным Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO), JPMorgan подал заявки на регистрацию торговых марок, связанных с JPMD , охватывающих такие направления, как:





Услуги по оплате цифровыми активами

Выпуск и расчет криптотокенов

Системы обработки финансовых транзакций





Это свидетельствует о том, что JPMorgan рассматривает JPMD не просто как краткосрочный пилотный проект, а как основу для комплексной экосистемы цифровых финансовых услуг. Регистрация торговых марок обычно сигнализирует о намерении коммерциализировать продукт и реализовывать рыночные стратегии после технологического внедрения.









Ключевые инициативы Стратегические цели Значение для индустрии Депозитный токен JPMD Ончейн-расчеты в банковской сфере

Преодоление регуляторных разрывов между стейблкоинами и валютой, выпускаемой банками Механизм взаимодействия с SEC Обеспечение соблюдения нормативных требований Создание легитимного пространства для ончейн-миграции традиционных финансов Пилот по кроссчейн-расчетам Повышение эффективности мультичейн взаимодействия Формирование базовой интеграции DeFi и TradFi Регистрация торговых марок Создание коммерческой экосистемы продуктов Закладка основы для платформенной экосистемы криптофинансовых услуг

Очевидно, что JPMorgan ускоряет свою криптостратегию через интегрированный подход, включающий «основные эксперименты – координацию с регуляторами – технологическое расширение – развитие бренда». Путь эволюции проходит от замкнутых систем (например, JPM Coin) к открытым публичным блокчейнам (например, Base), используя кроссчейн-технологии и согласование с регуляторами для глубокого объединения традиционных финансов и криптомира.









JPMorgan преобразует технологическое ядро и рамки банковских услуг, переходя от закрытых систем счетов к открытым блокчейнам, от централизованных реестров к совместным расчетам мультичейн. JPMD – это не просто экспериментальный проект, а знак того, что мировая банковская индустрия принимает Web3





По мере созревания технологий и постепенного унифицирования нормативных стандартов, ончейн-депозитные активы, такие как JPMD, готовы стать новой базовой валютой на финансовых рынках, создавая мост для традиционных финансовых институтов в эпоху децентрализации. Ранние инициативы JPMorgan могут во многом определить его позицию в глобальном финансовом ландшафте на ближайшее десятилетие.



