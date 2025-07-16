По мере развития блокчейн-технологий глобальная финансовая система все активнее переходит в ончейн. Традиционные финансовые институты больше не рассматривают криптоактивы как маргинальное явление – онПо мере развития блокчейн-технологий глобальная финансовая система все активнее переходит в ончейн. Традиционные финансовые институты больше не рассматривают криптоактивы как маргинальное явление – он
Новый этап криптостратегии JPMorgan: От закрытых испытаний к открытому ончейну

16 июля 2025 г.MEXC
По мере развития блокчейн-технологий глобальная финансовая система все активнее переходит в ончейн. Традиционные финансовые институты больше не рассматривают криптоактивы как маргинальное явление – они все чаще интегрируются в основную деятельность. В этом процессе одну из ведущих ролей играет J.P. Morgan – один из крупнейших коммерческих банков мира. В последние годы банк последовательно инвестирует в блокчейн-инфраструктуру, токенизацию активов, ончейн-расчеты и криптоплатежи институционального уровня, стремясь найти баланс между соответствием требованиям регулирования и инновациями.

В этом месяце J.P. Morgan объявил о пилотном выпуске депозитного токена «JPMD» на Base – блокчейне 2 уровня от Coinbase. Это знаменует собой новый этап в блокчейн-стратегии банка: переход от закрытых, внутренне контролируемых систем к открытому финансовому будущему на публичных блокчейнах. В данном анализе рассматривается, как J.P. Morgan ускоряет глубокую интеграцию традиционных финансов с ончейн-финансами через ключевые инициативы, такие как JPMD, в четырех направлениях: техническая реализация, регуляторное соответствие, кроссчейн-взаимодействие и продуктовая стратегия.

1. Пилот депозитного токена JPMD: Выход в ончейн-экосистему с соблюдением регуляторных требований


JPMorgan объявил о запуске внутреннего пилотного проекта по размещению JPMD (Депозитный токен JPMorgan) на блокчейне Base от Coinbase – токена-депозитного сертификата, привязанного к доллару США.


  • Технические особенности: В отличие от таких стейблкоинов, как USDC или USDT, JPMD напрямую привязан к банковским депозитам, что потенциально обеспечивает правовую защиту и надзор за средствами, аналогичные традиционным депозитам.
  • Контекст пилотного проекта: В настоящее время ограничен внутренним тестированием в JPMorgan, обслуживанием институциональных клиентов и экспериментами с трансграничными платежами, с планами по расширению доступности на рынке после получения разрешения регулирующих органов.

Запуск JPMD сигнализирует о том, что традиционные банки предоставляют легитимный доступ к средствам ончейн через свои системы обеспечения соответствия, устраняя разрыв между централизованными и децентрализованными финансами как на техническом, так и на юридическом уровне.

2. Взаимодействие с SEC: Развитие ончейн-рамок для рынков капитала


Высшее руководство JPMorgan проводило переговоры с рабочей группой SEC по криптовалютам о том, как безопасно и в соответствии с требованиями перенести традиционные рынки капитала на блокчейн.

  • Ключевые темы: Пути токенизации ценных бумаг, нормативные требования к рынкам репо ончейн и различия между депозитными токенами и стейблкоинами.
  • Отчетность по цифровым финансам: JPMorgan также представил свои достижения в области применения блокчейна к соглашениям о выкупе, выпуску облигаций и другим аспектам через свою платформу цифрового финансирования.

Повестка обсуждения цифровых активов JPMorgan с целевой группой SEC по криптовалютам. Источник: SEC

Эти дискуссии на высоком уровне отражают растущее признание регулирующими органами рынков капитала ончейн и подчеркивают активную роль JPMorgan в формировании регулируемого рынка ончейн.


Блокчейн-платформа JPMorgan Kinexys (ранее Onyx) в сотрудничестве с Chainlink и Ondo Finance успешно завершила первый пилот по кроссчейн-расчетам «поставка против оплаты» (DvP).

  • Метод пилотного проекта: Токен Министерства финансов США (OUSG), выпущенный в тестовой сети Ondo, был атомарно рассчитан синхронно с токеном расчета в сети Kinexys через протокол кроссчейн-коммуникации Chainlink.
  • Технический прорыв: Достигнута мультичейн синхронная расчетность и атомарность, заложена техническая основа для безопасных кроссчейн-переводов активов в будущем.

Этот рубеж знаменует собой постепенное вовлечение традиционных финансовых институтов и их лидерство в установлении стандартов «кроссчейн-взаимодействия», преодолевая проблемы фрагментации и изоляции в ончейн-финансах.

4. Торговая марка и стратегическая интеграция: Создание экосистемы криптопродуктов


По данным Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO), JPMorgan подал заявки на регистрацию торговых марок, связанных с JPMD, охватывающих такие направления, как:

  • Услуги по оплате цифровыми активами
  • Выпуск и расчет криптотокенов
  • Системы обработки финансовых транзакций

Это свидетельствует о том, что JPMorgan рассматривает JPMD не просто как краткосрочный пилотный проект, а как основу для комплексной экосистемы цифровых финансовых услуг. Регистрация торговых марок обычно сигнализирует о намерении коммерциализировать продукт и реализовывать рыночные стратегии после технологического внедрения.

5. Стратегическая рамка JPMorgan для ончейн-финансов


Ключевые инициативы
Стратегические цели
Значение для индустрии
Депозитный токен JPMD
Ончейн-расчеты в банковской сфере

Преодоление регуляторных разрывов между стейблкоинами и валютой, выпускаемой банками
Механизм взаимодействия с SEC
Обеспечение соблюдения нормативных требований
Создание легитимного пространства для ончейн-миграции традиционных финансов
Пилот по кроссчейн-расчетам
Повышение эффективности мультичейн взаимодействия
Формирование базовой интеграции DeFi и TradFi
Регистрация торговых марок
Создание коммерческой экосистемы продуктов
Закладка основы для платформенной экосистемы криптофинансовых услуг
Очевидно, что JPMorgan ускоряет свою криптостратегию через интегрированный подход, включающий «основные эксперименты – координацию с регуляторами – технологическое расширение – развитие бренда». Путь эволюции проходит от замкнутых систем (например, JPM Coin) к открытым публичным блокчейнам (например, Base), используя кроссчейн-технологии и согласование с регуляторами для глубокого объединения традиционных финансов и криптомира.

6. Эволюция от традиционного банкинга к ончейн-финансовой инфраструктуре


JPMorgan преобразует технологическое ядро и рамки банковских услуг, переходя от закрытых систем счетов к открытым блокчейнам, от централизованных реестров к совместным расчетам мультичейн. JPMD – это не просто экспериментальный проект, а знак того, что мировая банковская индустрия принимает Web3.

По мере созревания технологий и постепенного унифицирования нормативных стандартов, ончейн-депозитные активы, такие как JPMD, готовы стать новой базовой валютой на финансовых рынках, создавая мост для традиционных финансовых институтов в эпоху децентрализации. Ранние инициативы JPMorgan могут во многом определить его позицию в глобальном финансовом ландшафте на ближайшее десятилетие.

