Отпразднуйте 6-ю годовщину MEXC вместе с нами!





В апреле MEXC празднует свое 6-летие! За прошедшие шесть лет MEXC всегда придерживалась принципа "Пользователи превыше всего", стремясь создать безопасную и стабильную торговую среду для пользователей.





Оглядываясь назад, можно сказать, что MEXC успешно развивалась в условиях колебаний рынка, предлагая самую быструю скорость листинга и широчайший выбор криптовалют, предоставляя пользователям множество вариантов. Мы также придерживаемся политики низких комиссий, чтобы помочь пользователям сократить затраты на торговлю. Благодаря лучшей в отрасли глубине рынка фьючерсов и постоянной оптимизации производительности продукта мы выдержали испытание многочисленными колебаниями рынка, обеспечивая стабильную торговлю для всех.





За этими достижениями стоит поддержка пользователей сообщества MEXC. Чтобы выразить нашу признательность, мы подготовили различные мероприятия и щедрые вознаграждения по случаю 6-летия MEXC. Мы с радостью приглашаем вас отпраздновать это замечательное событие вместе с нами.









Здесь вы найдете все подробности мероприятий, посвященных празднованию 6-й годовщины MEXC. Вы можете заранее установить напоминания и принять участие в интересующих вас мероприятиях согласно их графику. Для получения подробной информации и способов участия в различных мероприятиях, пожалуйста, следите за обновлениями на официальном аккаунте MEXC в X (Twitter)









MEXC запустила серию рамок для аватаров в честь своей 6-й годовщины. Вы можете выбрать понравившуюся рамку для аватара и применить ее к фотографии в своем профиле, чтобы вместе отпраздновать 6-летие MEXC!





Период события: 22 апреля 2024 г. - 28 апреля 2024 г.

Критерии участия: Подпишитесь на официальный аккаунт MEXC в X (Twitter), смените фотографию профиля на фотографию с рамкой, посвященной 6-й годовщине MEXC, затем поставьте лайк и сделайте репост нашего поста о мероприятии.

Общий призовой фонд: 300 USDT









Если вы любите торговать, вы можете совершать фьючерсные сделки на определенные суммы в период проведения мероприятия, чтобы заработать билеты для участия в розыгрыше, где у вас будет шанс разделить призовой фонд стоимостью до 50 000 USDT.





Количество билетов, соответствующее различным суммам фьючерсной торговли, указано в таблице ниже:

Условия Кол-во билетов, выдаваемых при выполнении условия Достижение торгового объема в 5 000 USDT 1 Достижение торгового объема в 10 000 USDT 1 Достижение торгового объема в 50 000 USDT 1 Достижение торгового объема в 100 000 USDT 1 Достижение торгового объема в 300 000 USDT 1 Достижение торгового объема в 500 000 USDT 2 Достижение торгового объема в 1 000 000 USDT 3 Достижение торгового объема в 3 000 000 USDT 4 Достижение торгового объема в 5 000 000 USDT 5 Достижение торгового объема в 10 000 000 USDT 6





Если вы не разбираетесь в торговле фьючерсами, вы также можете принять участие в нашем событии "Поделись и сделай репост", в рамках которого мы случайным образом выберем 10 счастливчиков, каждый из которых получит вознаграждение в размере 10 USDT.





Период события: 22 апреля 2024 г. - 28 апреля 2024 г.

Критерии участия:

Счастливый фьючерсный розыгрыш: Совершите фьючерсные сделки на указанную сумму, чтобы принять участие в розыгрыше призов. Более подробную информацию о правилах события смотрите, пожалуйста, на странице события.





Поделиться и ретвитнуть: Подпишитесь на официальный аккаунт MEXC в X (Twitter), поставьте лайк и сделайте репост сообщения о мероприятии, а также отметьте 3 друзей в разделе комментариев. Заполните форму Google, чтобы принять участие.

Общий призовой фонд: 50 000 USDT









Для участников, недавно зарегистрировавшихся на MEXC, после прохождения верификации KYC и совершения первой сделки в период проведения события, случайным образом будут выбраны 10 счастливчиков, которые получат фьючерсный бонус в размере 10 USDT каждый. Максимальная сумма фьючерсного бонуса составляет 20 USDT на одного пользователя.





Период события: 24 апреля 2024 г. - 26 апреля 2024 г.

Критерии участия: Заполните регистрационную форму, зарегистрируйте аккаунт, пройдите верификацию KYC и совершите первую сделку (спот/фьючерсы) на сумму не менее 100 USDT в период проведения мероприятия.

Общий призовой фонд: 200 USDT









Смените обои и отпразднуйте 6-летие MEXC вместе с нами! Примите участие в розыгрыше, показав свои обои, посвященные 6-й годовщине, в разделе комментариев в твите нашего мероприятия.





Период события: 28 апреля 2024 г. - 5 мая 2024 г.

Критерии участия: Подпишитесь на официальный аккаунт MEXC в X (Twitter), поставьте лайк и сделайте репост нашего поста о мероприятии, а также продемонстрируйте свои обои, посвященные 6-й годовщине, в разделе комментариев, чтобы принять участие.

Общий призовой фонд: 100 USDT





Помимо вышеперечисленных мероприятий, MEXC также запустила серию эксклюзивных локальных событий в разных странах и регионах. Вы можете следить за местными сообществами и каналами социальных сетей, чтобы быть в курсе всех событий.





🔔 Советы: Мы рекомендуем следить за официальными аккаунтами MEXC в социальных сетях и заранее устанавливать напоминания о начале мероприятия, чтобы не упустить возможность выиграть призы.





Подпишитесь на официальный аккаунт MEXC в X (Twitter): https://twitter.com/MEXCRussian

Присоединяйтесь к официальному сообществу MEXC в Telegram: https://t.me/MEXCRussianOfficial





Мы искренне благодарим всех пользователей сообщества за поддержку MEXC и за то, что были рядом с нами на протяжении всего пути. Мы с нетерпением ждем вашего участия в мероприятиях и надеемся увидеть вас снова на следующей годовщине, чтобы вместе наблюдать за нашим ростом и прогрессом!