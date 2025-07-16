Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY): Феномен резкого роста цен!





Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) - это популярный мемкоин на блокчейн-платформе Solana, выделяющийся уникальным сочетанием высоких технологий и развлекательной культуры. За этим проектом стоят такие влиятельные имена, как Iqram Magdon-Ismail (соучредитель Venmo) и Sam Lessin (инвестор-ветеран Venmo). Ожидается, что JELLYJELLY станет не просто токеном, а мостом для внедрения блокчейна в реальную жизнь – от игр, социальных приложений до практического применения.





С момента запуска JELLYJELLY вызвал настоящую волну ажиотажа благодаря двум факторам: резким колебаниям цены и тесной связи с приложением Jelly – платформой для записи видеозвонков с превосходной интеграцией ИИ. Сочетание вызывающих привыкание криптовалютных мемкоинов и технологии ИИ вызвало вирусную лихорадку в сообществе, что привело к волне инвестиций и бурным обсуждениям на всех форумах.





Что же делает JELLYJELLY сияющей звездой среди тысяч других мемкоинов? Давайте узнаем ключевые элементы этого уникального проекта в этой статье!









JELLYJELLY - это мемкоин-проект, созданный Iqram Magdon-Ismail (соучредителем Venmo) и Sam Lessin (ранним инвестором Venmo). Объединив свой опыт в области финансов и технологий, они внедрили блокчейн в сектор цифровых развлечений, создав криптовалюту, которая не только развлекает, но и находит реальное применение.









JELLYJELLY - это не просто мемкоин, это часть экосистемы видеоприложений Jelly.

Приложение Jelly позволяет пользователям записывать видео и обмениваться ими без особых усилий, с автосозданием субтитров и заголовков на основе ИИ.

Эта уникальная концепция быстро привлекла значительный интерес общественности.





Кроме того, проект был запущен через pump.fun, платформу, специализирующуюся на поддержке мемкоинов на блокчейне Solana. Pump.fun помог JELLYJELLY быстро и прозрачно выйти на рынок, укрепить доверие инвесторов и стимулировать рост токена.









Всего за один день после запуска JELLYJELLY потряс криптовалютный рынок, увеличив стоимость на 70 000% благодаря чрезвычайно высокой ликвидности на крупнейших биржах, таких как MEXC. Такой колоссальный рост считается редким в мире мемкоинов и свидетельствует о невероятной привлекательности проекта для инвесторов.





Рыночная капитализация JELLYJELLY за короткое время выросла с 18 миллионов USD до 250 миллионов USD, но тут же упала из-за технических неполадок. В настоящее время цена токена колеблется в районе 0,015 USD, что значительно ниже пикового значения.





По мнению аналитиков, эффект FOMO (страх упустить выгоду) в сочетании с чрезвычайно агрессивной маркетинговой стратегией привел к экстремальным колебаниям цены JELLYJELLY. Это одновременно и судьбоносная возможность для тех, кто купит в нужное время, но и значительный риск прогореть с покупкой. Поэтому инвесторам, желающим принять участие в этой игре с высокими ставками, необходимо внимательно следить за ценовыми графиками и рыночными тенденциями.









JELLYJELLY использует простую, но эффективную модель токеномики, обеспечивающую прозрачность и справедливость для всех инвесторов.





Общее фиксированное предложение: 999 999 099 токенов, без механизма сжигания или графика вестинга.

Все токены были выпущены заранее, что предотвращает манипуляции с предложением и обеспечивает прозрачность.

Никаких частных распределений для команды основателей или крупных инвесторов, что поддерживает справедливую рыночную среду.

Такая стратегия эмиссии укрепляет доверие сообщества и смягчает негативные последствия контроля над предложением.





Никаких предварительных продаж, никаких частных распределений, соблюдение правил pump.fun для снижения рисков манипулирования ценами.

Равный доступ к токенам для всех инвесторов с самого начала, что обеспечивает справедливость.





Изначально цена JELLYJELLY резко выросла благодаря большому интересу со стороны сообщества.

В долгосрочной перспективе эта модель помогает поддерживать стабильность на волатильном криптовалютном рынке.

Эта прозрачная модель токеномики не только укрепляет доверие к JELLYJELLY, но и делает ее привлекательной для инвесторов, которые ищут перспективные мемкоин-проекты.









Jelly - это платформа для обмена видео, разработанная для упрощения записи и обмена видеозвонками. Благодаря интеграции ИИ приложение автоматически добавляет субтитры и титры, делая контент более профессиональным и интересным без необходимости сложного редактирования.





Токен JELLYJELLY предоставляет ранний доступ к премиум-функциям приложения.

Он служит средством совершения транзакций и стимулирует вовлеченность пользователей.

Рост приложения Jelly стимулирует спрос на токен, создавая прочную связь между ними.





JELLYJELLY обладает значительным потенциалом роста по мере расширения пользовательской базы приложения Jelly. Если проект успешно создаст сильное сообщество и выйдет на рынок DeFi, стоимость токена вырастет еще больше. Таким образом, создается взаимодополняющий цикл, в котором развитие приложения стимулирует спрос на токены, а популярность токенов расширяет экосистему Jelly, обеспечивая устойчивый рост для обоих.









Как ведущая мировая цифровая торговая платформа, MEXC выделяется такими преимуществами, как низкие транзакционные комиссии, высокая скорость торговли, широкий выбор трендовых токенов и отличная ликвидность. Все это позволяет инвесторам использовать возможности быстро меняющегося рынка. JELLYJELLY уже внесен в листинг на MEXC, что позволит вам торговать этим токеном по сверхнизким комиссиям.





1) Откройте и войдите в приложение или на официальный сайт MEXC.

2) В строке поиска найдите токен JELLYJELLY и выберите спотовую или фьючерсную торговлю JELLYJELLY.

3) Выберите тип ордера, введите параметры, такие как количество и цена, и завершите сделку.









Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) - это не просто мемкоин, это творческое слияние технологии блокчейна Solana и реальных приложений. Благодаря смелым маркетинговым стратегиям, мощной поддержке сообщества и потенциалу роста приложения Jelly, проект быстро привлек внимание рынка. Несмотря на сохраняющиеся риски, прочный технологический фундамент и потенциал масштабируемости JELLYJELLY делают его криптоактивом, за которым стоит наблюдать.





Прозрачная и честная модель эмиссии токенов в сочетании с эффективным маркетингом заложили прочный фундамент для JELLYJELLY. Однако инвесторам следует внимательно следить за колебаниями рынка и применять стратегические инвестиционные подходы, чтобы эффективно ориентироваться в этом динамичном ландшафте.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.