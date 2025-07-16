За последний месяц цены на Биткоин и Ethereum постоянно росли, что привело к подъему всего криптовалютного рынка. Цена MX на фоне колебаний преодолела отметку $3,1. Кроме того, команда MEXC объявила оЗа последний месяц цены на Биткоин и Ethereum постоянно росли, что привело к подъему всего криптовалютного рынка. Цена MX на фоне колебаний преодолела отметку $3,1. Кроме того, команда MEXC объявила о
Обучение/Зона MX/Событие заработка/Отчет о соб...X за январь

Отчет о событиях в Зоне MX за январь

16 июля 2025 г.MEXC
За последний месяц цены на Биткоин и Ethereum постоянно росли, что привело к подъему всего криптовалютного рынка. Цена MX на фоне колебаний преодолела отметку $3,1. Кроме того, команда MEXC объявила о количестве выкупленных и сожженных MX в 4 квартале 2023 года, поддерживая оборотное предложение токенов MX на уровне 100 миллионов. Для получения более подробной информации вы можете ознакомиться с этим объявлением.

Удержание токенов MX позволяет не только получать прибыль от роста их цены, но и открывает доступ к эксклюзивным ежемесячным событиям, позволяя пользователям участвовать в бесплатных аирдроп-вознаграждениях. Узнайте больше о преимуществах удержание MX в статье "3 основных преимущества для держателей MX".

1. Отчет о событиях в Зоне MX за январь


В январе 2024 года платформа MEXC провела в общей сложности 201 акцию аирдропа, включая 2 акции Launchpool и 199 акций Kickstarter. В ходе этих мероприятий было распределено вознаграждений на сумму более 12,9 млн долларов, а коэффициент доходности составил 98%.

Согласно статистическим данным платформы MEXC, среди всех 201 токенов, получивших аирдроп вознаграждения, три лучших токена выросли в цене более чем на 300%, причем наибольший рост наблюдался у токена DGI - 386,8%. Среди 10 лучших токенов по росту цен все токены выросли в цене более чем на 100%, а пять лучших токенов выросли в цене более чем на 300%.

Топ-10 лучших токенов за январь 2024 г.

Название проекта
Время аирдропа
(Время удержания MX)
Рост цены, % (на 31.01)
DGI
2024/1/24
386.80%
VPR
2024/1/4
375.29%
CELL
2024/1/30
369.50%
CAU
2024/1/16
278.87%
KLS
2024/1/31
213.80%
APEX
2024/1/10
199.71%
PYI
2024/1/31
196.50%
ORAIX
2024/1/29
161.40%
KITTY
2024/1/30
157.44%
DUEL
2024/1/12
147.88%

2. Как принять участие в событиях по аирдропу


Launchpool и Kickstarter - это эксклюзивные бесплатные события по аирдропу для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, вам необходимо удерживать 1000 токенов MX или более в течение 30 дней подряд или более, чтобы иметь право участвовать в событиях Kickstarter и Launchpool.

На официальном сайте MEXC, в верхней части главной страницы, выберите [Спот] на панели навигации, и вы найдете порталы для доступа к событиям Launchpool и Kickstarter.


3. Купить MX


Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в событиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода. Как только вы выполните все условия, вы сможете начать участвовать в этих событиях. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье "Купите MX за одну минуту" и следовать шагам в руководстве для покупки.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является рекомендацией по инвестированию. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


