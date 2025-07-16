Отчет о событиях в Зоне MX за январь

Название проекта
Время аирдропа
(Время удержания MX)
Рост цены, % (на 31.01)
DGI
2024/1/24
386.80%
VPR
2024/1/4
375.29%
CELL
2024/1/30
369.50%
CAU
2024/1/16
278.87%
KLS
2024/1/31
213.80%
APEX
2024/1/10
199.71%
PYI
2024/1/31
196.50%
ORAIX
2024/1/29
161.40%
KITTY
2024/1/30
157.44%
DUEL
2024/1/12
147.88%
