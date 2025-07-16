Отчет о событиях в Зоне MX за январь





За последний месяц цены на Биткоин и Ethereum постоянно росли, что привело к подъему всего криптовалютного рынка. Цена MX на фоне колебаний преодолела отметку $3,1. Кроме того, команда MEXC объявила о количестве выкупленных и сожженных MX в 4 квартале 2023 года, поддерживая оборотное предложение токенов MX на уровне 100 миллионов. Для получения более подробной информации вы можете ознакомиться с этим объявлением





Удержание токенов MX позволяет не только получать прибыль от роста их цены, но и открывает доступ к эксклюзивным ежемесячным событиям, позволяя пользователям участвовать в бесплатных аирдроп-вознаграждениях. Узнайте больше о преимуществах удержание MX в статье " 3 основных преимущества для держателей MX ".









В январе 2024 года платформа MEXC провела в общей сложности 201 акцию аирдропа, включая 2 акции Launchpool и 199 акций Kickstarter. В ходе этих мероприятий было распределено вознаграждений на сумму более 12,9 млн долларов, а коэффициент доходности составил 98%.





Согласно статистическим данным платформы MEXC, среди всех 201 токенов, получивших аирдроп вознаграждения, три лучших токена выросли в цене более чем на 300%, причем наибольший рост наблюдался у токена DGI - 386,8%. Среди 10 лучших токенов по росту цен все токены выросли в цене более чем на 100%, а пять лучших токенов выросли в цене более чем на 300%.





Название проекта Время аирдропа (Время удержания MX) Рост цены, % (на 31.01) DGI 2024/1/24 386.80% VPR 2024/1/4 375.29% CELL 2024/1/30 369.50% CAU 2024/1/16 278.87% KLS 2024/1/31 213.80% APEX 2024/1/10 199.71% PYI 2024/1/31 196.50% ORAIX 2024/1/29 161.40% KITTY 2024/1/30 157.44% DUEL 2024/1/12 147.88%









Launchpool и Kickstarter - это эксклюзивные бесплатные события по аирдропу для держателей MX. Если вы являетесь держателем MX, вам необходимо удерживать 1000 токенов MX или более в течение 30 дней подряд или более, чтобы иметь право участвовать в событиях Kickstarter и Launchpool.





На официальном сайте MEXC, в верхней части главной страницы, выберите [Спот] на панели навигации, и вы найдете порталы для доступа к событиям Launchpool и Kickstarter.













Если вы еще не являетесь держателем MX и хотите принять участие в событиях Launchpool и Kickstarter, вам необходимо приобрести токены MX на платформе MEXC и удерживать их в течение определенного периода. Как только вы выполните все условия, вы сможете начать участвовать в этих событиях. Для получения более подробной информации о покупке токенов MX вы можете обратиться к статье " Купите MX за одну минуту " и следовать шагам в руководстве для покупки.



