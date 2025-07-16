Приглашение друзей для регистрации на MEXC





Помимо использования платформы MEXC для спотовой и фьючерсной торговли, пользователи также могу зарабатывать комиссионные, приглашая друзей. Когда пользователи приглашают друзей пользоваться платформой MEXC, они могут получать определенный процент комиссионных от спотовых и фьючерсных сделок приглашенных ими рефералов. Максимальный коэффициент комиссионного вознаграждения может достигать 50%.













Зайдите на официальный веб-сайт MEXC и войдите в свою учетную запись MEXC. Нажмите на значок пользователя в правом верхнем углу и выберите [Реферальная программа].





На странице «Реферальной программы» нажмите на [Пригласить друзей], скопируйте реферальный код и поделитесь им со своими друзьями. Когда новые пользователи будут регистрироваться, они смогут ввести ваш реферальный код во время регистрации, чтобы завершить процесс приглашения.





Вы также можете скопировать реферальную ссылку и поделиться ею с друзьями. Когда новые пользователи будут использовать реферальную ссылку, чтобы открыть страницу регистрации в браузере, реферальный код будет автоматически заполнен.













1) В мобильном приложении MEXC нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу.

2) Выберите [Реферальная программа], чтобы перейти на страницу «Реферальной программы».

3) Нажмите на [Пригласить друзей].

4) Скопируйте реферальный код или реферальную ссылку и используйте их для приглашения новых пользователей. Вы также можете выбрать шаблон на экране и поделиться реферальным постером с друзьями напрямую.













Когда пользователи приглашают друзей зарегистрироваться на платформе MEXC, они получают определенный процент от торговой комиссии в качестве комиссионных каждый раз, когда их друзья совершают сделку.









Комиссионные на споте и фьючерсах для обычных пользователей составляют 40%, с максимумом до 50% в некоторых регионах.





После того, как реферал станет действительным, и приглашающий, и приглашенный получат вознаграждение в виде фьючерсных бонусов.









Фактические комиссионные, полученные приглашенным, будут распределены в той криптовалюте, которая используется его другом для расчета торговых комиссий. Например, если друг использует MX для расчета торговых комиссий, то фактические комиссионные, полученные рефералом, будут распределены в MX.









Комиссионные за спотовую торговлю распределяются на следующий день после 00:00 (UTC+8). Комиссионные за торговлю фьючерсами распределяются на следующий день после 09:00 (UTC+8). Фактическое время распределения может быть с задержками, поэтому ориентируйтесь на фактическое время распределения на следующий день. Комиссионные вознаграждения будут зачислены на спотовый счет MEXC. Пожалуйста, просмотрите записи о комиссионных на реферальной странице MEXC.





Примечание:

1) Право приглашающего на получение комиссионных действует в течение 1 080 дней с момента регистрации друга.

2) Для обеспечения точности и безопасности данных мы предоставляем данные о комиссионных только за последние 18 месяцев.









Подробные записи раздела [История рефералов] и [Комиссионные] можно просмотреть на странице «Реферальной программы». С помощью временного фильтра можно найти нужные записи, а также экспортировать их.







