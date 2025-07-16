Помимо использования платформы MEXC для спотовой и фьючерсной торговли, пользователи также могу зарабатывать комиссионные, приглашая друзей. Когда пользователи приглашают друзей пользоваться платформоПомимо использования платформы MEXC для спотовой и фьючерсной торговли, пользователи также могу зарабатывать комиссионные, приглашая друзей. Когда пользователи приглашают друзей пользоваться платформо
Обучение/Руководства для начинающих/Руководство пользователя/Приглашение...ции на MEXC

Приглашение друзей для регистрации на MEXC

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Популярные события#Новички
MX Token
MX$2.4914-5.88%

Помимо использования платформы MEXC для спотовой и фьючерсной торговли, пользователи также могу зарабатывать комиссионные, приглашая друзей. Когда пользователи приглашают друзей пользоваться платформой MEXC, они могут получать определенный процент комиссионных от спотовых и фьючерсных сделок приглашенных ими рефералов. Максимальный коэффициент комиссионного вознаграждения может достигать 50%.

1. Как приглашать друзей


1.1 Через веб-сайт:


Зайдите на официальный веб-сайт MEXC и войдите в свою учетную запись MEXC. Нажмите на значок пользователя в правом верхнем углу и выберите [Реферальная программа].

На странице «Реферальной программы» нажмите на [Пригласить друзей], скопируйте реферальный код и поделитесь им со своими друзьями. Когда новые пользователи будут регистрироваться, они смогут ввести ваш реферальный код во время регистрации, чтобы завершить процесс приглашения.

Вы также можете скопировать реферальную ссылку и поделиться ею с друзьями. Когда новые пользователи будут использовать реферальную ссылку, чтобы открыть страницу регистрации в браузере, реферальный код будет автоматически заполнен.


1.2 Через приложение:


1) В мобильном приложении MEXC нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу.
2) Выберите [Реферальная программа], чтобы перейти на страницу «Реферальной программы».
3) Нажмите на [Пригласить друзей].
4) Скопируйте реферальный код или реферальную ссылку и используйте их для приглашения новых пользователей. Вы также можете выбрать шаблон на экране и поделиться реферальным постером с друзьями напрямую.


2. Реферальные вознаграждения


Когда пользователи приглашают друзей зарегистрироваться на платформе MEXC, они получают определенный процент от торговой комиссии в качестве комиссионных каждый раз, когда их друзья совершают сделку.

2.1 Коэффициент комиссионных


Комиссионные на споте и фьючерсах для обычных пользователей составляют 40%, с максимумом до 50% в некоторых регионах.

После того, как реферал станет действительным, и приглашающий, и приглашенный получат вознаграждение в виде фьючерсных бонусов.

2.2 Метод начисления комиссионных


Фактические комиссионные, полученные приглашенным, будут распределены в той криптовалюте, которая используется его другом для расчета торговых комиссий. Например, если друг использует MX для расчета торговых комиссий, то фактические комиссионные, полученные рефералом, будут распределены в MX.

2.3 Время распределения комиссионных


Комиссионные за спотовую торговлю распределяются на следующий день после 00:00 (UTC+8). Комиссионные за торговлю фьючерсами распределяются на следующий день после 09:00 (UTC+8). Фактическое время распределения может быть с задержками, поэтому ориентируйтесь на фактическое время распределения на следующий день. Комиссионные вознаграждения будут зачислены на спотовый счет MEXC. Пожалуйста, просмотрите записи о комиссионных на реферальной странице MEXC.

Примечание:
1) Право приглашающего на получение комиссионных действует в течение 1 080 дней с момента регистрации друга.
2) Для обеспечения точности и безопасности данных мы предоставляем данные о комиссионных только за последние 18 месяцев.

3. История рефералов


Подробные записи раздела [История рефералов] и [Комиссионные] можно просмотреть на странице «Реферальной программы». С помощью временного фильтра можно найти нужные записи, а также экспортировать их.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Обновлены и дополнены правила коэффициентов событий Kickstarter и Launchpool!

Обновлены и дополнены правила коэффициентов событий Kickstarter и Launchpool!

События Kickstarter и Launchpool – это эксклюзивные события с аирдропами для держателей MX. Чтобы поощрить активное участие и увеличить вознаграждение, MEXC скорректировала правила коэффициента вознаг

Отчет о событиях в Зоне MX за сентябрь

Отчет о событиях в Зоне MX за сентябрь

Платформа MEXC предлагает эксклюзивные бесплатные аирдропы для держателей MX, помогая пользователям зарабатывать вознаграждения за аирдропы от различных проектов. Чтобы стимулировать участие пользоват

Отчет о событиях в Зоне MX за ноябрь

Отчет о событиях в Зоне MX за ноябрь

В ноябре 2024 года в США завершились президентские выборы, в результате которых Трамп был успешно избран следующим президентом. Результаты выборов вызвали стремительный рост на криптовалютном рынке: ц

Отчет о событиях в Зоне MX за сентябрь

Отчет о событиях в Зоне MX за сентябрь

1. Данные о результатах сентябрьских событий аирдропMEXC ежемесячно проводит эксклюзивные акции по аирдропу токенов MX. Если вы удерживаете определенное количество токенов MX в течение определенного п

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов