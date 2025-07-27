Введение в торговлю фьючерсами на Ontology Gas (ONG)

Фьючерсные контракты на Ontology Gas (ONG) являются производными инструментами, которые позволяют трейдерам спекулировать на будущую цену криптовалюты Ontology Gas, не владея реальными токенами ONG. В отличие от спотовой торговли, где вы покупаете или продаете монету Ontology Gas для немедленной поставки, фьючерсные контракты позволяют вам согласовать цену сегодня для сделки, которая завершится в будущем. Эти контракты на MEXC предлагают варианты кредитного плеча от 1x до 400x, позволяя трейдерам увеличить свою экспозицию по токену Ontology Gas с меньшим капиталом. Расчет обычно проводится денежными средствами при истечении срока или при ликвидации. Популярность деривативов ONG значительно возросла с 2023 года, при этом объемы торгов часто превышают спотовые рынки в 2-3 раза. Этот рост обусловлен увеличением участия институциональных игроков и розничных трейдеров, стремящихся получить усиленную доходность через бессрочные фьючерсы на Ontology Gas и другие типы контрактов.
Торговля фьючерсами на Ontology Gas (ONG) предлагает повышенную доходность, гибкость рынка и возможности хеджирования, но также сопряжена с существенными рисками, требующими тщательного управления. MEXC предоставляет удобную, но сложную платформу с конкурентоспособными комиссиями и комплексными инструментами для торговли фьючерсами на токены Ontology Gas, что делает ее подходящей как для новых, так и для опытных трейдеров, желающих выйти за рамки спотовой торговли монетами ONG.
