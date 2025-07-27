Введение в торговлю фьючерсами на Ontology Gas (ONG)

Фьючерсные контракты на Ontology Gas (ONG) являются производными инструментами, которые позволяют трейдерам спекулировать на будущую цену криптовалюты Ontology Gas, не владея реальными токенами ONG. В отличие от спотовой торговли, где вы покупаете или продаете монету Ontology Gas для немедленной поставки, фьючерсные контракты позволяют вам согласовать цену сегодня для сделки, которая завершится в будущем. Эти контракты на MEXC предлагают варианты кредитного плеча от 1x до 400x, позволяя трейдерам увеличить свою экспозицию по токену Ontology Gas с меньшим капиталом. Расчет обычно проводится денежными средствами при истечении срока или при ликвидации. Популярность деривативов ONG значительно возросла с 2023 года, при этом объемы торгов часто превышают спотовые рынки в 2-3 раза. Этот рост обусловлен увеличением участия институциональных игроков и розничных трейдеров, стремящихся получить усиленную доходность через бессрочные фьючерсы на Ontology Gas и другие типы контрактов.

Кредитное плечо для более высокой доходности: Торговля фьючерсами на Ontology Gas на MEXC предлагает существенное кредитное плечо, позволяя трейдерам контролировать крупные позиции с минимальным начальным капиталом. Например, с 20-кратным кредитным плечом трейдер может контролировать $20,000 в токенах ONG, имея только $1,000, потенциально умножая доходы при благоприятном движении цены.

Торговля фьючерсами на Ontology Gas на MEXC предлагает существенное кредитное плечо, позволяя трейдерам контролировать крупные позиции с минимальным начальным капиталом. Например, с 20-кратным кредитным плечом трейдер может контролировать $20,000 в токенах ONG, имея только $1,000, потенциально умножая доходы при благоприятном движении цены. Прибыль в любом направлении рынка: В отличие от спотовой торговли, фьючерсы на Ontology Gas позволяют трейдерам получать прибыль как на растущем, так и на падающем рынке, открывая длинные или короткие позиции, что делает их идеальными для волатильных криптовалютных сред.

В отличие от спотовой торговли, фьючерсы на Ontology Gas позволяют трейдерам получать прибыль как на растущем, так и на падающем рынке, открывая длинные или короткие позиции, что делает их идеальными для волатильных криптовалютных сред. Диверсификация портфеля и хеджирование: Фьючерсы на монеты ONG могут использоваться для диверсификации портфелей и хеджирования против колебаний цен, предоставляя инструмент для управления рисками и стратегического позиционирования.

Фьючерсы на монеты ONG могут использоваться для диверсификации портфелей и хеджирования против колебаний цен, предоставляя инструмент для управления рисками и стратегического позиционирования. Высокая ликвидность и объем: Рынки фьючерсов на Ontology Gas обычно предлагают более высокую ликвидность, чем спотовые рынки, что приводит к более узким спредам и снижению проскальзывания, что выгодно как активным трейдерам, так и институциональным участникам.

Кредитное плечо усиливает потери: Хотя кредитное плечо может увеличивать прибыль, оно также усиливает потери. Например, использование 50-кратного кредитного плеча означает, что неблагоприятное изменение цены на 2% может привести к полной ликвидации позиции по Ontology Gas, что делает управление рисками важным.

Хотя кредитное плечо может увеличивать прибыль, оно также усиливает потери. Например, использование 50-кратного кредитного плеча означает, что неблагоприятное изменение цены на 2% может привести к полной ликвидации позиции по Ontology Gas, что делает управление рисками важным. Риски ликвидации: В периоды крайней волатильности быстрые изменения цены могут вызвать автоматическое закрытие позиций, особенно в случае каскадных ликвидаций, что может привести к преувеличенным колебаниям цены криптовалюты ONG.

В периоды крайней волатильности быстрые изменения цены могут вызвать автоматическое закрытие позиций, особенно в случае каскадных ликвидаций, что может привести к преувеличенным колебаниям цены криптовалюты ONG. Финансовые ставки: Для долгосрочных позиций финансовые ставки — периодические платежи между держателями длинных и коротких позиций, обычно каждые 8 часов — могут существенно повлиять на общую прибыльность в зависимости от настроений рынка Ontology Gas.

Для долгосрочных позиций финансовые ставки — периодические платежи между держателями длинных и коротких позиций, обычно каждые 8 часов — могут существенно повлиять на общую прибыльность в зависимости от настроений рынка Ontology Gas. Риски контрагента и платформы: Как и во всех деривативах, существуют риски, связанные с торговой платформой и контрагентами, подчеркивая важность использования надежных инструментов управления рисками и торговли монетами Ontology Gas на проверенных платформах, таких как MEXC.

Торговля базисом: Трейдеры используют временные расхождения цен между фьючерсами и спотовыми рынками ONG, занимая противоположные позиции для получения спреда по мере его сходимости.

Трейдеры используют временные расхождения цен между фьючерсами и спотовыми рынками ONG, занимая противоположные позиции для получения спреда по мере его сходимости. Хеджирование спотовых позиций: Инвесторы в Ontology Gas могут хеджировать свои спотовые активы, открывая короткие фьючерсные позиции, нейтрализуя риск снижения без продажи своих реальных токенов ONG — это полезно для избежания налогооблагаемых событий.

Инвесторы в Ontology Gas могут хеджировать свои спотовые активы, открывая короткие фьючерсные позиции, нейтрализуя риск снижения без продажи своих реальных токенов ONG — это полезно для избежания налогооблагаемых событий. Календарные спреды и арбитраж: Продвинутые трейдеры могут использовать календарные спреды или арбитражные стратегии для получения прибыли от различий в сроках окончания контрактов на Ontology Gas или между разными рынками.

Продвинутые трейдеры могут использовать календарные спреды или арбитражные стратегии для получения прибыли от различий в сроках окончания контрактов на Ontology Gas или между разными рынками. Техники управления рисками: Успешная торговля фьючерсами на Ontology Gas зависит от надежного управления рисками, включая соответствующее размер позиции (обычно 1-5% от стоимости счета), стоп-лосс ордера и тщательный мониторинг кредитного плеча для избежания чрезмерной экспозиции.

Зарегистрируйтесь на MEXC: Завершите процесс регистрации и верификации. Перейдите в раздел "Фьючерсы": Выберите фьючерсные контракты на Ontology Gas из доступного списка. Переведите средства: Переместите активы со спотового кошелька на фьючерсный счет. Выберите тип контракта: Выберите между контрактами, обеспеченными USDT или монетами ONG. Установите кредитное плечо: Выберите желаемое кредитное плечо (1-400x) в зависимости от вашего уровня допустимого риска. Разместите ордер: Используйте рыночные, лимитные или условные ордера для указания направления и размера. Управление рисками: Внедрите инструменты стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп для защиты ваших позиций по Ontology Gas.

Торговля фьючерсами на Ontology Gas (ONG) предлагает повышенную доходность, гибкость рынка и возможности хеджирования, но также сопряжена с существенными рисками, требующими тщательного управления. MEXC предоставляет удобную, но сложную платформу с конкурентоспособными комиссиями и комплексными инструментами для торговли фьючерсами на токены Ontology Gas, что делает ее подходящей как для новых, так и для опытных трейдеров, желающих выйти за рамки спотовой торговли монетами ONG.