Введение в торговлю фьючерсами на Ontology Gas (ONG)

27 июля 2025 г.
Ontology Gas
Фьючерсные контракты на Ontology Gas (ONG) являются производными инструментами, которые позволяют трейдерам спекулировать на будущую цену криптовалюты Ontology Gas, не владея реальными токенами ONG. В отличие от спотовой торговли, где вы покупаете или продаете монету Ontology Gas для немедленной поставки, фьючерсные контракты позволяют вам согласовать цену сегодня для сделки, которая завершится в будущем. Эти контракты на MEXC предлагают варианты кредитного плеча от 1x до 400x, позволяя трейдерам увеличить свою экспозицию по токену Ontology Gas с меньшим капиталом. Расчет обычно проводится денежными средствами при истечении срока или при ликвидации. Популярность деривативов ONG значительно возросла с 2023 года, при этом объемы торгов часто превышают спотовые рынки в 2-3 раза. Этот рост обусловлен увеличением участия институциональных игроков и розничных трейдеров, стремящихся получить усиленную доходность через бессрочные фьючерсы на Ontology Gas и другие типы контрактов.

Основные преимущества торговли фьючерсами на Ontology Gas (ONG)

  • Кредитное плечо для более высокой доходности: Торговля фьючерсами на Ontology Gas на MEXC предлагает существенное кредитное плечо, позволяя трейдерам контролировать крупные позиции с минимальным начальным капиталом. Например, с 20-кратным кредитным плечом трейдер может контролировать $20,000 в токенах ONG, имея только $1,000, потенциально умножая доходы при благоприятном движении цены.
  • Прибыль в любом направлении рынка: В отличие от спотовой торговли, фьючерсы на Ontology Gas позволяют трейдерам получать прибыль как на растущем, так и на падающем рынке, открывая длинные или короткие позиции, что делает их идеальными для волатильных криптовалютных сред.
  • Диверсификация портфеля и хеджирование: Фьючерсы на монеты ONG могут использоваться для диверсификации портфелей и хеджирования против колебаний цен, предоставляя инструмент для управления рисками и стратегического позиционирования.
  • Высокая ликвидность и объем: Рынки фьючерсов на Ontology Gas обычно предлагают более высокую ликвидность, чем спотовые рынки, что приводит к более узким спредам и снижению проскальзывания, что выгодно как активным трейдерам, так и институциональным участникам.

Понимание рисков торговли фьючерсами на Ontology Gas (ONG)

  • Кредитное плечо усиливает потери: Хотя кредитное плечо может увеличивать прибыль, оно также усиливает потери. Например, использование 50-кратного кредитного плеча означает, что неблагоприятное изменение цены на 2% может привести к полной ликвидации позиции по Ontology Gas, что делает управление рисками важным.
  • Риски ликвидации: В периоды крайней волатильности быстрые изменения цены могут вызвать автоматическое закрытие позиций, особенно в случае каскадных ликвидаций, что может привести к преувеличенным колебаниям цены криптовалюты ONG.
  • Финансовые ставки: Для долгосрочных позиций финансовые ставки — периодические платежи между держателями длинных и коротких позиций, обычно каждые 8 часов — могут существенно повлиять на общую прибыльность в зависимости от настроений рынка Ontology Gas.
  • Риски контрагента и платформы: Как и во всех деривативах, существуют риски, связанные с торговой платформой и контрагентами, подчеркивая важность использования надежных инструментов управления рисками и торговли монетами Ontology Gas на проверенных платформах, таких как MEXC.

Продвинутые торговые стратегии для фьючерсов на Ontology Gas (ONG)

  • Торговля базисом: Трейдеры используют временные расхождения цен между фьючерсами и спотовыми рынками ONG, занимая противоположные позиции для получения спреда по мере его сходимости.
  • Хеджирование спотовых позиций: Инвесторы в Ontology Gas могут хеджировать свои спотовые активы, открывая короткие фьючерсные позиции, нейтрализуя риск снижения без продажи своих реальных токенов ONG — это полезно для избежания налогооблагаемых событий.
  • Календарные спреды и арбитраж: Продвинутые трейдеры могут использовать календарные спреды или арбитражные стратегии для получения прибыли от различий в сроках окончания контрактов на Ontology Gas или между разными рынками.
  • Техники управления рисками: Успешная торговля фьючерсами на Ontology Gas зависит от надежного управления рисками, включая соответствующее размер позиции (обычно 1-5% от стоимости счета), стоп-лосс ордера и тщательный мониторинг кредитного плеча для избежания чрезмерной экспозиции.

Как начать торговлю фьючерсами на Ontology Gas (ONG) на MEXC

  1. Зарегистрируйтесь на MEXC: Завершите процесс регистрации и верификации.
  2. Перейдите в раздел "Фьючерсы": Выберите фьючерсные контракты на Ontology Gas из доступного списка.
  3. Переведите средства: Переместите активы со спотового кошелька на фьючерсный счет.
  4. Выберите тип контракта: Выберите между контрактами, обеспеченными USDT или монетами ONG.
  5. Установите кредитное плечо: Выберите желаемое кредитное плечо (1-400x) в зависимости от вашего уровня допустимого риска.
  6. Разместите ордер: Используйте рыночные, лимитные или условные ордера для указания направления и размера.
  7. Управление рисками: Внедрите инструменты стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп для защиты ваших позиций по Ontology Gas.

Заключение

Торговля фьючерсами на Ontology Gas (ONG) предлагает повышенную доходность, гибкость рынка и возможности хеджирования, но также сопряжена с существенными рисками, требующими тщательного управления. MEXC предоставляет удобную, но сложную платформу с конкурентоспособными комиссиями и комплексными инструментами для торговли фьючерсами на токены Ontology Gas, что делает ее подходящей как для новых, так и для опытных трейдеров, желающих выйти за рамки спотовой торговли монетами ONG.

