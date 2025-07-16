С момента своего создания в 2018 году MEXC является новатором и внедряет инновации, чтобы предоставить своим пользователям более безопасный и эффективный опыт торговли. За последние пять лет MEXC выроС момента своего создания в 2018 году MEXC является новатором и внедряет инновации, чтобы предоставить своим пользователям более безопасный и эффективный опыт торговли. За последние пять лет MEXC выро
Официальный дебют нового талисмана MEXC!

16 июля 2025 г.
С момента своего создания в 2018 году MEXC является новатором и внедряет инновации, чтобы предоставить своим пользователям более безопасный и эффективный опыт торговли. За последние пять лет MEXC выросла из "небольшой компании" в "крупное предприятие", обслуживая и сопровождая миллионы пользователей в 170 странах и регионах по всему миру.

Пятилетний опыт работы в отрасли можно обобщить в ключевые слова бренда MEXC: безопасность и профессионализм, открытость, инклюзивность и поиск мечты. Мы хотим воплотить в жизнь философию бренда MEXC. Вот почему по случаю нашей пятой годовщины мы запускаем наш обновленный талисман. Представляем: Талисман MEXC!



Знакомьтесь: Талисман MEXC

Талисман родился в мае и является типичным Тельцом с теплым, дружелюбным, веселым и юмористическим характером, а также духом инноваций и исследований. Его образ построен на основе логотипа MEXC, а основной корпус имеет форму "треугольника". Для цветовой гаммы мы использовали новый цвет бренда MEXC, посвященный 5-летию MEXC, – "Синий океан", а также минималистичный "Техно-белый".

Талисман имеет много символических значений. Треугольник - это самая устойчивая форма и структура в природе, обладающая характеристиками надежности и стабильности, символизирующая безопасность и профессионализм. "Синей океан" означает открытость и инклюзивность MEXC. "Техно-белый" – белый цвет, подчеркивающий инновации и прогресс MEXC.



Талисман, посол бренда MEXC!


Талмсман MEXC – это интеграция концепций бренда MEXC. Он будет предоставлять пользователям MEXC новости индустрии, такие как самая актуальная горячая информация и знания. Кроме того, талисман будет выступать в качестве посла для выпуска официальных новостей MEXC, таких как события MEXC и горячие листинги криптовалют. Мы надеемся, что талисман будет поддерживать дружеские и тесные отношения с пользователями MEXC по всему миру, и что он принесет нашим пользователям ценную и качественную информацию.



За последние пять лет опыт MEXC в определении горячих проектов завоевал доверие миллионов пользователей по всему миру. По состоянию на май 2023 года MEXC представлена в более чем 170 странах и регионах, обслуживая более 10 миллионов пользователей в 18 языковых регионах и 11 социальных сетях. Компания выросла в размерах, но неизменной осталась ее философия "Сервис превыше всего". В будущем талисман будет работать рука об руку с сотрудниками MEXC, чтобы предоставить более широкий спектр услуг нашим клиентам.


