Интерпретация отчета Ethereum Foundation 2024: Воплощение новых тенденций в криптокомплаенсе

В связи с быстрым развитием индустрии криптоактивов регуляторная политика постоянно меняется. Недавно Ethereum Foundation выпустила годовой отчет за 2024 год, в котором подробно описала свою организационную структуру, финансовые активы и финансовые данные, а также показала, как она реагирует на все более жесткие тенденции в области регулирования. В этом отчете содержатся важные сведения о соблюдении нормативных требований для проектов Web3, особенно в контексте предстоящей реализации Закона США о финансовых инновациях и технологиях XXI века (FIT21). Ниже мы проанализируем три ключевых аспекта того, как Ethereum Foundation устанавливает стандарты соответствия для проектов Web3.









Закон о финансовых инновациях и технологиях XXI века (FIT21), возглавляемый Республиканской партией, призван устранить давнюю неопределенность в регулировании криптоиндустрии, установив четкие границы регулирования для криптоактивов и Web3-проектов. Одним из главных пунктов законопроекта является новое определение криптоактивов, четко указывающее, какие активы могут быть классифицированы как «товары», а не как «ценные бумаги». От этой классификации напрямую зависит, какие регулирующие органы будут осуществлять надзор за криптоактивами. Закон FIT21 устанавливает следующие три основных стандарта, которые помогут определить сферу регулирования криптоактивов:





Порог контроля 20%: Если одно лицо или аффилированная сторона контролирует более 20% токена, проект будет классифицирован как ценная бумага и будет подлежать строгому регулированию SEC.

Требование децентрализованного управления: Проекты должны гарантировать, что полномочия по принятию решений не будут сосредоточены в руках нескольких крупных держателей или команд, и должны обеспечивать истинное децентрализованное управление.

Раскрытие информации и прозрачность: Проекты, отвечающие требованиям децентрализации, должны регулярно раскрывать ключевую информацию, такую как распределение токенов и финансовые данные, обеспечивая прозрачность проекта.









В годовом отчете Ethereum Foundation за 2024 год подробно раскрывается структура управления, финансовые активы и стратегии управления финансами. Как один из крупнейших фондов Web3 в мире, то, как Ethereum Foundation решает вопросы соответствия требованиям закона FIT21, может послужить ценным уроком для других проектов Web3.









Одним из наиболее примечательных аспектов отчета является то, как Ethereum Foundation реализует децентрализованное управление. Фонд создал несколько ключевых функциональных групп, включая группы разработки, исследований, поддержки экосистемы и управления рисками, чтобы обеспечить функциональное разделение и прозрачность управления. Каждая команда работает независимо, но при этом контролирует друг друга, чтобы не допустить чрезмерной централизации процесса принятия решений. Например, команда разработчиков занимается модернизацией основных протоколов, исследовательский отдел занимается разработкой будущих технологических инноваций, а команда поддержки экосистемы занимается просвещением сообщества и расширением экосистемы.





Кроме того, фонд активно децентрализует процесс принятия решений, позволяя держателям токенов и участникам экосистемы голосовать за решения и подавать открытые предложения. Это позволяет сообществу принимать реальное участие в дальнейшем развитии проекта. Такая модель управления не только обеспечивает соблюдение основного принципа децентрализации, но и повышает уровень участия и доверия сообщества благодаря прозрачному процессу принятия решений, что соответствует строгим требованиям FIT21 к децентрализации.













В отчете Ethereum Foundation за 2024 год также раскрывается информация о крупном фонде организации: в настоящее время фонд владеет криптоактивами на сумму около 789 миллионов долларов США, из которых 99,45% приходится на ETH. Хотя эта доля высока, учитывая, что Ethereum Foundation владеет примерно 261 000 ETH, или 0,22% от общего объема Ethereum, его владения относительно рассредоточены и значительно ниже порога контроля в 20%, установленного законом FIT21. Таким образом, владение фондом ETH не окажет чрезмерного влияния на рынок, что позволит избежать рисков ликвидности, связанных с концентрированным владением.





Помимо криптоактивов, фонд также владеет около 300 миллионами долларов США в традиционных финансовых активах, включая фиатную валюту и облигации, что обеспечивает более высокую степень снижения рисков. Благодаря такой финансовой стратегии «легкие активы + диверсифицированное распределение» Ethereum Foundation не только снижает риск волатильности от какого-либо одного актива, но и укрепляет свою стабильность в условиях рыночных колебаний, закладывая прочный фундамент для своего долгосрочного развития. Эта диверсифицированная стратегия распределения активов дает важные уроки для проектов Web3. В условиях постоянно меняющейся регуляторной среды разумное распределение активов и отказ от чрезмерной концентрации на одном классе активов могут эффективно снизить рыночные риски и обеспечить финансовую стабильность проекта.













Финансовая прозрачность Ethereum Foundation – еще одна изюминка ее стратегии соответствия. В отчете содержится подробная информация о годовых расходах фонда на 2022 и 2023 годы, причем средства в основном направляются на развитие основного протокола, финансирование экосистемы и операционные резервы. Эти расходы покрывают модернизацию безопасности основного протокола Ethereum, технологии масштабирования второго уровня, разработку доказательства нулевого знания, а также финансирование экосистемы, поддерживающее сообщество разработчиков и инкубацию новых проектов.





Такой подход к прозрачному раскрытию информации не только отвечает требованиям Закона FIT21, но и способствует повышению доверия рынка к финансовому управлению. Если проекты Web3 смогут применить подход, аналогичный подходу Ethereum Foundation, регулярно раскрывая ключевую информацию, такую как потоки средств проекта, распределение токенов и механизмы управления, они, несомненно, повысят доверие инвесторов и сообщества, снизив потенциальные юридические и репутационные риски.









Отчет Ethereum Foundation за 2024 год содержит важные ориентиры для построения индустрии Web3 в соответствии с нормативными требованиями. Благодаря децентрализованному управлению, финансовой диверсификации и прозрачному раскрытию информации Ethereum Foundation успешно добилась устойчивого развития в рамках соблюдения нормативных требований. По мере постепенного вступления в силу закона FIT21 и других нормативных актов проекты Web3 должны оперативно адаптировать свои стратегии, чтобы обеспечить соответствие новым требованиям и продвинуться на конкурентном рынке. Данный отчет не только представляет собой модель соответствия для отрасли, но и предлагает практическое руководство для Web3-проектов по решению все более жестких нормативных задач.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.