Интерпретация отчета о финансовой стабильности Китая (2024): Посылает ли Центральный банк новый сигнал?

Народный банк Китая (PBoC) недавно опубликовал отчет о финансовой стабильности Китая за 2024 год , в котором освещаются последние события на мировом криптовалютном рынке и соответствующее законодательство. В отчете подробно рассматривается практика регулирования криптовалютного сектора в Гонконге. Примечательно, что впервые центральный банк применил относительно объективный подход к обсуждению криптоактивов.









По сравнению с отчетом за 2023 год Народный банк Китая заметно изменил формулировки в отчете о финансовой стабильности Китая за 2024 год. В 2023 году центральный банк сосредоточился на финансовых и технологических рисках криптоактивов, подчеркивая их потенциальную угрозу финансовой стабильности и призывая к более строгому регулированию. Однако отчет за 2024 год выдержан в более объективном и нейтральном тоне. Хотя PBoC продолжает предупреждать о высокой волатильности и недостаточной прозрачности рынка криптоактивов, он также признает восстановление рынка и прогресс глобальной нормативной базы.





В отчете подчеркивается, что такие крупные страны, как Соединенные Штаты и Европейский союз, ввели криптовалютные правила, что свидетельствует о глобальном сдвиге в сторону их соблюдения. Это говорит о том, что, хотя позиция материкового Китая в отношении регулирования криптовалют остается жесткой, политики внимательно следят за международными тенденциями и, возможно, оставляют возможность для будущих корректировок политики. Это изменение отражает сдвиг в подходе PBoC от сосредоточения исключительно на предотвращении рисков к принятию более осторожного и всеобъемлющего взгляда на криптовалютный рынок.









В отчете освещается инновационный подход Гонконга к регулированию криптовалют. В последние годы Гонконг ввел систему регулирования «двойного лицензирования», разделив платформы для торговли виртуальными активами на категории, основанные на ценных бумагах и не основанные на ценных бумагах, каждая из которых регулируется отдельными нормативными требованиями. Эта модель не только обеспечивает упорядоченность рыночных операций, но и способствует соблюдению требований индустрии.





Нормативно-правовая база Гонконга привлекает значительное внимание как внутренних, так и международных рынков. Его система двойного лицензирования, способствующая соблюдению требований и прозрачности, также служит примером для других юрисдикций по всему миру. Поскольку Гонконг продолжает совершенствовать свои правила торговли криптовалютой, вопрос о том, повлияет ли эта модель на политику регулирования материкового Китая, остается одним из ключевых в будущем.









Помимо изучения практики регулирования криптовалют в Гонконге, в отчете часто обсуждаются вопросы развития и регулирования глобальных стейблкоинов, что свидетельствует о том, что Народный банк Китая (PBoC) внимательно следит за этим сектором. Благодаря своей ценовой стабильности, стейблкоины стали ключевой областью исследований на мировых финансовых рынках, продемонстрировав значительный потенциал в области трансграничных платежей и децентрализованных финансов (DeFi). В результате регулирование стейблкоинов привлекло повышенное внимание со стороны центральных банков по всему миру. Например, Федеральная резервная система США и Европейский союз уже ввели нормативную базу для обеспечения законности и стабильности стейблкоинов в трансграничных сделках и управлении финансовой ликвидностью.





То, что PBoC уделяет особое внимание стейблкоинам, говорит о том, что он активно ищет баланс между финансовой стабильностью и финтех-инновациями, готовясь к возможным корректировкам политики в будущем. Будучи ключевым компонентом криптовалютного рынка, стейблкоины и их развивающаяся нормативная база будут определять будущее глобальных финансов. Постоянное внимание Китая к этому сектору свидетельствует о том, что его исследования в области регулирования криптовалют не прекратятся и что он может постепенно включиться в глобальные дискуссии по надзору за стейблкоинами.









Хотя Народный банк Китая (PBoC) продолжает подчеркивать риски, связанные с криптоактивами, в своем отчете за 2024 год, он вышел за рамки простого предотвращения рисков и начал фокусироваться на развитии глобального рынка и тенденциях регулирования. Это изменение говорит о том, что в будущем китайский подход к регулированию криптовалют может стать более тонким и отойти от универсальной стратегии. Для участников индустрии и инвесторов это сигнализирует о двух ключевых тенденциях:





В краткосрочной перспективе регулирование будет оставаться жестким. Несмотря на то что рынок постепенно восстанавливается, путь к соблюдению законодательства для криптоактивов остается неясным. Регулирование криптовалют в материковом Китае остается жестким, поэтому игрокам индустрии и инвесторам следует сохранять осторожность и не слишком полагаться на краткосрочные подъемы рынка как на сигнал к более широким изменениям в политике.





В долгосрочной перспективе нормативно-правовая база Гонконга может послужить примером для материкового Китая. По мере становления гонконгской системы двойного лицензирования ее опыт регулирования может стать ценным источником информации для разработчиков политики в материковом Китае. Будущие нормативные акты могут постепенно становиться все более совершенными и четко определенными, обеспечивая при этом стабильность рынка и соблюдение требований.





В целом отчет PBoC свидетельствует о том, что, хотя нормативно-правовая среда для криптоактивов остается неопределенной, политики теперь придерживаются более прагматичного подхода к этому рынку. По мере того как мировая криптоиндустрия будет двигаться в направлении более строгого соблюдения правил, китайская регуляторная политика также может претерпеть изменения в будущем, с тенденцией к более детальному и четкому регулированию. Инвесторам, финансовым учреждениям или государственным органам необходимо постоянно улучшать понимание и адаптацию к новым финансовым продуктам, чтобы ориентироваться в быстро меняющемся финансовом ландшафте.









Отчет о финансовой стабильности Китая за 2024 год свидетельствует об изменении подхода Народного банка Китая к рынку криптоактивов. Хотя центральный банк продолжает подчеркивать риски, связанные с криптоактивами, отчет также отражает его растущее внимание к развитию рынка, в частности к эволюции глобальных тенденций регулирования. В частности, в центре внимания оказались инновационная нормативная база Гонконга и глобальное регулирование стейблкоинов.





В перспективе, по мере совершенствования нормативной политики и становления рынка, китайский криптовалютный рынок может постепенно привести себя в соответствие с глобальными нормативно-правовыми рамками. Однако участники рынка должны сохранять осторожность в связи с неопределенностью политики, а профессионалы индустрии должны адаптироваться к мировым тенденциям регулирования и повышать осведомленность о соблюдении нормативных требований, чтобы воспользоваться будущими возможностями.





