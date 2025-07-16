Humanity Protocol (H): Создание децентрализованной инфраструктуры идентификации с приоритетом конфиденциальности

Еще до массового внедрения и развития технологий искусственного интеллекта и автоматизации в Интернете были распространены фальшивые личности, персонажи и активность ботов. Однако по мере дальнейшего развития искусственного интеллекта и связанных с ним технологий эти проблемы стали еще более распространенными в сети, угрожая безопасности и доверию на цифровых платформах и в экосистемах. Humanity Protocol представляет решение этих явлений в виде децентрализованного протокола проверки личности zkEVM на Ethereum 2 уровня. Его цель – создать систему цифровой идентификации, ориентированную на конфиденциальность и человека, с использованием неинвазивной биометрической технологии и доказательств с нулевым разглашением.









Humanity Protocol – это блокчейн zkEVM уровня 2, ориентированный на проверку человеческой личности. Он представляет уникальный механизм консенсуса Proof-of-Humanity (PoH), который сочетает технологию распознавания ладоней с доказательствами нулевого разглашения для обеспечения конфиденциальности пользователей при проверке их человеческой личности. Основная цель протокола – создать устойчивую к атакам Сивиллы сеть проверки личности, которая позволит пользователям подтверждать свою уникальность и подлинность без раскрытия конфиденциальной информации, обеспечивая тем самым надежную инфраструктуру идентификации для Web3-приложений.













Humanity Protocol использует технологию распознавания ладоней в качестве метода биометрической аутентификации, используя уникальность ладони каждого человека для обеспечения неповторимости личности. В процессе проверки сканы ладоней преобразуются в необратимые зашифрованные представления. Благодаря сочетанию этой технологии с технологией доказательства нулевого разглашения система обеспечивает безопасную проверку личности, защищая биометрические данные пользователей от раскрытия.









Proof-of-Humanity (PoH) – это основной механизм консенсуса Humanity Protocol. Он предназначен для проверки того, что каждый участник сети является уникальным и реальным человеком. Благодаря децентрализованным нодам верификации (zkProofer), которые проверяют подлинность данных ладоней пользователей, система обеспечивает безопасность и целостность сети, эффективно предотвращая появление ботов и поддельных личностей.









Humanity Protocol поддерживает создание децентрализованных идентификаторов (DID) и выдачу верифицируемых учетных данных (VC), позволяя пользователям подтверждать свою личность и статус на различных платформах и в различных приложениях. Эти учетные данные полностью контролируются самими пользователями, что обеспечивает конфиденциальность и переносимость данных, а также беспрепятственную кросс-платформенную совместимость идентификаторов.









В текущей тестовой сети используется RWT (токен вознаграждения) для поощрения пользователей за участие в тестировании, ежедневные регистрации, рефералов и другие действия. После завершения тестовой сети RWT можно будет обменять на нативный токен основной сети, H, который призван служить как механизмом поощрения, так и токеном управления





В будущем токен H будет выполнять следующие функции:





Стимулирование нодов zkProofer к участию в верификации.

Поддержка комиссий, связанных с верифицируемыми удостоверениями и аутентификацией личности.

Использование для управления сообществом и корректировки механизма выдачи идентификационных данных.

Часть токенов будет направлена на стимулирование экосистемы и вознаграждения в виде аирдропа.









Jump Crypto, Animoca Brands и Polygon. Humanity Protocol была основана в 2023 году. В ее состав вошли основатель и генеральный директор Теренс Квок, обладающий обширным опытом в области блокчейна и технологий. С момента своего создания компания провела несколько раундов финансирования, собрав в общей сложности более 50 миллионов долларов. Среди основных инвесторов – такие известные организации, как Pantera Capital









Основана в 2023 году, в настоящее время развернуты механизмы сканирования отпечатков ладоней, регистрации человеческих удостоверений личности и механизмы вознаграждения за тестирование RWT.

Тестовая сеть открыта для пользователей и разработчиков, собираются обширные отзывы.









Реализация развертывания проверки нулевого разглашения ончейн.

Набор нодов zkProofer и проведение пробных аирдропов и вознаграждений.

Выпуск API и SDK для поддержки сторонней интеграции модуля верификации отпечатка ладони PoH.









Официальный запуск основной сети, позволяющий обменивать RWT на H основной сети и инициирующий публичное управление сетью.

Расширение сфер применения верифицируемых учетных данных (например, KYC , образование, финансы, продажа билетов).

Вертикальные партнерства (например, ApeChain присоединилась к сети zkProofer).

Поддержка интеграции на уровне предприятий (финансовые учреждения, платформы для проведения событий) и отраслевых приложений.









Humanity Protocol создает децентрализованную сеть проверки личности, ориентированную на человека и приватность, обеспечивая надежную инфраструктуру идентификации для мира Web3. С помощью инновационных технологий и механизмов стимулирования протокол призван решить текущие проблемы в области проверки цифровой идентификации и способствовать здоровому развитию цифрового общества, ориентированного на человека. Децентрализованная система идентификации Humanity Protocol имеет широкие перспективы применения, включая, но не ограничиваясь:





DeFi и финансовые услуги: Обеспечивает надежную проверку личности для предотвращения атак Сивиллы и повышения безопасности платформы.

Управление Web3: Обеспечивает уникальность и подлинность участников голосования и управления.

Социальные сети и контент-платформы: Проверка личности пользователей для борьбы с поддельными аккаунтами и ботами.

Цифровая идентификация и аутентификация: Предоставляет пользователям единую цифровую идентификацию для упрощения процессов регистрации и входа.





По мере роста числа пользователей и развития экосистемы Humanity Protocol имеет все шансы установить новые стандарты безопасной цифровой идентификации, принадлежащей пользователю, в приложениях Web3.



