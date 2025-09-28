Объяснение объема фьючерсной торговли и изменений открытого интереса на фьючерсном рынке





Во фьючерсной торговле изменения объема торгов и открытого интереса к фьючерсной паре за определенный период часто отражают колебания активности инвесторов и движения капитала. Это важные рыночные индикаторы, которые помогают инвесторам анализировать настроения рынка, ценовые тенденции и потенциальные риски. Правильная интерпретация этих данных может стать ценным ориентиром для инвесторов, торгующих фьючерсами, и помочь оптимизировать торговые стратегии.









Объем фьючерсной торговли означает количество контрактов, исполненных (сумма покупок и продаж) в течение определенного периода времени. Он отражает уровень активности рынка и интенсивность торговли. Для конкретной пары фьючерсов он также показывает уровень внимания инвесторов к этой паре.





Чем больше объем торговли за определенный период времени, тем более активен рынок. Внезапный скачок объема торговли часто сигнализирует о предстоящей волатильности рынка. Трейдеры обычно используют как объем торговли, так и открытый интерес для оценки текущего настроения рынка и разработки своих инвестиционных стратегий.













Открытый интерес относится к общему количеству неисполненных контрактов, которые еще не были рассчитаны. Он отражает масштаб капитала, инвестированного участниками рынка, и уровень торгового интереса. Увеличение открытого интереса указывает на то, что на рынок поступает больше капитала, что свидетельствует о заинтересованности инвесторов в текущей цене или тренде. Уменьшение открытого интереса означает, что капитал уходит с рынка, что свидетельствует о закрытии позиций или выходе инвесторов и снижении общего интереса к рынку.













Изменения в объеме торговли могут сигнализировать об активности рынка и силе тренда. Когда объем торговли растет, это свидетельствует об увеличении участия в рынке. В частности, если объем растет во время восходящего тренда цен, это может подтвердить бычий импульс. Если объем растет во время нисходящего тренда, это может подтвердить медвежий импульс. И наоборот, падение объема торговли указывает на снижение активности рынка, что может свидетельствовать об ослаблении или развороте текущего тренда.









Когда цена фьючерсной пары подвергается значительным колебаниям, объем торговли может быть использован для подтверждения надежности прорыва.

Прорыв с высоким объемом: Если цена пробивает ключевой уровень поддержки или сопротивления с высоким объемом, прорыв обычно является более надежным.

Прорыв с низким объемом: Если прорыв происходит с низким объемом, это может быть ложный прорыв, и цена может вскоре вернуться к прежним значениям.









Изменения в открытом интересе помогают оценить направление потоков капитала и силу тренда. Увеличение открытого интереса свидетельствует о притоке большего количества капитала на рынок, что указывает на высокий интерес к будущим ценовым тенденциям. Если открытый интерес растет одновременно с ростом цен, это сигнализирует о сильном бычьем настроении. Если открытый интерес растет при падении цен, это сигнализирует об усилении медвежьего настроения.





Снижение открытого интереса указывает на то, что капитал уходит с рынка, поскольку трейдеры закрывают позиции. Это часто сигнализирует об ослаблении или потенциальном завершении текущего тренда.









Если открытый интерес и объем торговли растут, это свидетельствует о повышении активности как быков, так и медведей, с возможностью повышения волатильности в будущем. Если открытый интерес растет, но объем торговли падает, это указывает на выжидательную позицию рынка, возможно, на этап подготовки к продолжению тренда.













Анализ объема торговли в сочетании с открытым интересом дает более полное представление о настроениях рынка и силе тренда.





1) Рост объема + рост открытого интереса: Обычно указывает на активный рынок с притоком капитала, что свидетельствует о возможном продолжении или ускорении тренда. Пример: на бычьем рынке, если цены растут одновременно с объемом торговли и открытым интересом, это указывает на сильные бычьи настроения и приток нового капитала.





2) Рост объема + падение открытого интереса: Указывает на активность рынка, но с оттоком капитала, что может сигнализировать о конце тренда. Пример: на поздней стадии бычьего рынка, если цены быстро растут, а открытый интерес снижается, это указывает на закрытие лонг позиций с целью фиксации прибыли.





3) Падение объема + рост открытого интереса: Указывает на снижение активности рынка, но с притоком капитала, что может сигнализировать о фазе накопления. Пример: во время боковой консолидации рост открытого интереса указывает на то, что инвесторы готовятся к потенциальному прорыву.





4) Снижение объема + снижение открытого интереса: указывает на слабую рыночную активность и снижение интереса, что может означать остановку тренда. Пример: на медвежьем рынке, если цены падают при одновременном снижении объема торгов и открытого интереса, это отражает низкий настрой и снижение участия.













Когда цены растут:

1) Рост объема торговли и рост открытого интереса указывают на сильную тенденцию, подходящую для увеличения лонг позиций.

2) Рост объема торговли, но падение открытого интереса может сигнализировать о фиксации прибыли лонг позициями, поэтому будьте осторожны в связи с возможным разворотом.





Когда цены падают:

1) Рост объема торговли и рост открытого интереса указывают на сильные медвежьи настроения, и нисходящий тренд может продолжиться.

2) Падение объема торговли, но рост открытого интереса указывают на то, что шорт позиции могут по-прежнему наращиваться, что требует осторожности.









Когда цены пробивают ключевые уровни:

1) Рост объема торговли и открытого интереса вместе указывают на надежный прорыв, подходящий для следования за движением.

2) Рост объема торговли, но падение открытого интереса указывают на возможный ложный прорыв, и безопаснее подождать.









Когда открытый интерес резко возрастает:

1) Если цены растут, это свидетельствует о доминировании бычьих настроений.

2) Если цены падают, это свидетельствует о доминировании медвежих настроений, что может привести к более глубокому снижению.





Когда открытый интерес резко падает:

1) Если цены растут, это означает, что лонг позиции закрываются, и может последовать отскок.

2) Если цены падают, это означает, что шорт позиции закрываются, и может последовать отскок.









Чрезвычайно высокий открытый интерес: Когда открытый интерес достигает очень высоких уровней, рынок становится подверженным резкой волатильности (например, ликвидации или сквиз шорт/лонг позиций). Для управления риском рекомендуется использовать более низкий уровень кредитного плеча.

Чрезвычайно низкий открытый интерес: Когда открытый интерес очень низкий, рыночный тренд может быть слабым, поэтому более целесообразно осуществлять краткосрочные сделки или оставаться в стороне.





Эффективно используя эти индикаторы, инвесторы могут лучше улавливать тенденции, управлять рисками и повышать доходность при торговле фьючерсами.









Используя профессиональные сторонние платформы данных, вы можете легко отслеживать изменения открытого интереса к фьючерсам для различных токенов, например, CoinGlass.





Возьмем в качестве примера SHIB. На CoinGlass , вы можете просмотреть изменения открытого интереса SHIB за выбранный период времени, четко отображенные в виде графика. Вы также можете сравнить открытый интерес на разных биржах.













На платформе MEXC, если вы хотите просмотреть свои текущие фьючерсные позиции, вы можете найти их под свечным графиком на интерфейсе торговли фьючерсами.









Если вы хотите просмотреть свои прошлые сделки, перейдите в правый верхний угол и выберите «Ордера» → «История позиций».













Рынок криптовалют отличается высокой волатильностью и неопределенностью. Пользователи должны постоянно отслеживать свои позиции, корректируя их путем увеличения или уменьшения в зависимости от необходимости, чтобы избежать убытков от ликвидации в результате колебаний рынка.













Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



