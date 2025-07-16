Nillion совершает революцию в области безопасности данных, обеспечивая возможность «слепых вычислений», позволяя обрабатывать зашифрованные данные без их расшифровки. В рамках развития Nillion запущенNillion совершает революцию в области безопасности данных, обеспечивая возможность «слепых вычислений», позволяя обрабатывать зашифрованные данные без их расшифровки. В рамках развития Nillion запущен
Как использовать тестовую сеть Nillion: Пошаговое руководство

16 июля 2025 г.
0m
Nillion совершает революцию в области безопасности данных, обеспечивая возможность «слепых вычислений», позволяя обрабатывать зашифрованные данные без их расшифровки. В рамках развития Nillion запущена тестовая сеть Nillion, которая предлагает пользователям возможность взаимодействовать с экосистемой, приобретая и используя тестовые токены NIL.

В этом руководстве мы расскажем вам обо всем, что нужно знать о тестовой сети Nillion, в том числе о том, как получить тестовые токены NIL, отправить токены NIL и совершать стейкинг.

1. Что такое Nillion?


Nillion Network (NIL) – это децентрализованная сеть, разработанная для повышения конфиденциальности данных с использованием передовых криптографических технологий, таких как многосторонние вычисления (MPC). Это позволяет безопасно обрабатывать данные на нескольких нодах, не раскрывая их содержимого, что делает ее идеальной для применения в финансах, здравоохранении и обучении искусственного интеллекта.

Токен NIL занимает центральное место в экосистеме Nillion, выполняя множество функций, включая стейкинг, управление и оплату транзакций. Пока проект находится на стадии тестовой сети, пользователи могут изучить его функциональность, приобретая тестовые токены NIL и совершая транзакции.

2. Почему используется тестовая сеть Nillion?


Взаимодействие с тестовой сетью Nillion позволит вам:
  • Испытать инфраструктуру сети, ориентированную на безопасность, до запуска основной сети.
  • Протестировать транзакции и механизмы стейкинга без финансового риска.
  • Получить потенциальные преимущества раннего доступа для будущих разработок.
  • Изучить принцип работы слепых вычислений и понять их влияние на конфиденциальность данных.

3. Пошаговое руководство по использованию тестовой сети Nillion


Шаг 1: Создайте кошелек Nillion


Для взаимодействия с тестовой сетью Nillion вам необходим поддерживаемый кошелек. В настоящее время совместимы кошельки Keplr и Leap. Если у вас нет кошелька Keplr, следуйте руководству по установке Keplr, чтобы установить его.


После того как ваш кошелек Keplr настроен, выполните следующие действия, чтобы добавить тестовую сеть Nillion:
1) Перейдите в список сетей Keplr.
2) Найдите «Nillion Testnet» и нажмите, чтобы добавить ее.

3) Скопируйте адрес тестовой сети Nillion с Keplr.

Шаг 2: Получите тестовые токены NIL


Теперь, когда ваш кошелек готов, запросите бесплатные тестовые токены NIL из Nillion Faucet.


1) Зайдите в Nillion Faucet.
2) Нажмите кнопку «Пуск» (Start).
3) Вставьте адрес своего кошелька тестовой сети Nillion (скопированный с Keplr).
4) Пройдите проверку капчи и нажмите кнопку «Продолжить» (Continue).
5) Подождите несколько минут, пока транзакция будет обработана – ваши токены NIL будут отправлены на ваш кошелек.
Примечание: Вы можете получить тестовые токены NIL один раз в 24 часа.

Шаг 3: Отправьте токены NIL


Чтобы протестировать транзакции в тестовой сети Nillion, вы можете отправить токены NIL другим пользователям тестовой сети:


1) Перейдите на страницу обозревателя тестовой сети Nillion.
2) Прокрутите страницу вниз и нажмите на имя любого валидатора, чтобы увидеть адрес его кошелька.


3) Скопируйте адрес их кошелька.
4) Откройте свой кошелек Keplr, нажмите «Отправить» (Send) и введите адрес получателя.
5) Выберите сумму NIL для отправки и подтвердите транзакцию.

Шаг 4: Совершайте стейкинг токенов NIL


Стейкинг токенов NIL помогает обеспечить безопасность сети и является ключевой функцией экосистемы Nillion. Вот как совершать стейкинг ваших тестовых NIL:


1) Перейдите на страницу стейкинга Nillion.
2) Нажмите «Подключить кошелек» (Connect Wallet) в правом верхнем углу.
3) Выберите «Делегировать» (Delegate) и выберите валидатора из предложенного списка.
4) Введите сумму токенов NIL, которую вы хотите стейкать, и подтвердите транзакцию.

4. Вносите депозит токенов NIL на MEXC и зарабатывайте вознаграждения


MEXC Airdrop+ – это эксклюзивная платформа, где пользователи могут внести депозит в токенах NIL и выполнять задания, чтобы получить больше вознаграждений. Получите доступ к проектам на ранних стадиях и заработайте на огромном призовом фонде, просто внеся депозит в виде токенов NIL и начав торговлю. Попробуйте и поборитесь за долю в 270 000 USDT!

Вносите депозит NIL и зарабатывайте вознаграждения

5. Заключительные размышления: Почему вам стоит принять участие


Тестовая сеть Nillion – это уникальная возможность испытать новаторскую криптографическую технологию в действии. Участвуя в тестировании, вы сможете изучить механизмы майнинга, скорость транзакций и функции безопасности из первых рук – и все это в процессе подготовки к будущему запуску основной сети.

  • Никакого финансового риска: Для транзакций используются тестовые токены NIL.
  • Практический опыт работы с системой безопасности на базе MPC.
  • Потенциальные преимущества для ранних пользователей при запуске основной сети.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


